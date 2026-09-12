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Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Rayo Vallecano: Hừng hực khí thế sau Cúp C1 (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid La liga 2026-27

(2h, 13/9, vòng 5) Vừa lấy lại khí thế chiến thắng tại Champions League, Real Madrid hứa hẹn sẽ tạo nên màn áp đảo rực lửa tại Bernabeu, nơi bản lĩnh cùng dàn sao hàng đầu của Kền kền trắng đối đầu hàng phòng ngự đầy lỗ hổng bên phía Vallecano.

  

Laliga | 2h 13/9 | Estadio Bernabéu

Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Rayo Vallecano: Hừng hực khí thế sau Cúp C1 (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Rayo Vallecano: Hừng hực khí thế sau Cúp C1 (La Liga) - 1
Rayo Vallecano
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Rayo Vallecano: Hừng hực khí thế sau Cúp C1 (La Liga) - 1
Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Diomande, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Rayo Vallecano: Hừng hực khí thế sau Cúp C1 (La Liga) - 1
Cardenas, Pedorosa, Ciss, Lejeune, Ratiu, Diaz, Valentin, Lopez, Garcia, Alemao, Camello

Quyết tâm trở lại đường đua của Real Madrid

Thất bại bất ngờ 0,1 trước Real Betis ở vòng đấu trước đã cắt đứt chuỗi trận bất bại của Real Madrid dưới thời HLV Jose Mourinho, đồng thời đẩy họ xuống vị trí thứ 3 và kém đội đầu bảng Barca 3 điểm.

Dẫu vậy, Kền kền trắng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 2,1 trước Inter tại Champions League.

Trở lại La Liga, điểm tựa sân nhà Bernabeu, nơi Real Madrid đang sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và đều ghi 4 bàn ở 3 trận gần nhất, sẽ là bệ phóng hoàn hảo để thầy trò Mourinho giành trọn 3 điểm.

Sự yếu kém của hàng thủ Vallecano

Dù vừa có chiến thắng 3,2 trước Racing Santander, Vallecano vẫn khó lòng tạo nên bất ngờ tại Bernabeu.

Điểm yếu lớn nhất của đội khách nằm ở hệ thống phòng ngự đã để lọt lưới tới 10 bàn sau 4 vòng đấu, chỉ tốt hơn Elche.

Việc dễ bị kéo dãn đội hình khi đối phương thoát pressing khiến Vallecano trở thành mồi ngon cho những ngôi sao tấn công hàng đầu như Kylian Mbappe, Vinicius Jr hay Jude Bellingham.

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ hoàn toàn Kền kền trắng khi họ thắng 13 và hòa 1 trong 14 lần gần nhất tiếp đón Vallecano trên sân nhà.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 16:01 PM (GMT+7)
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