Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Rayo Vallecano: Hừng hực khí thế sau Cúp C1 (La Liga)
(2h, 13/9, vòng 5) Vừa lấy lại khí thế chiến thắng tại Champions League, Real Madrid hứa hẹn sẽ tạo nên màn áp đảo rực lửa tại Bernabeu, nơi bản lĩnh cùng dàn sao hàng đầu của Kền kền trắng đối đầu hàng phòng ngự đầy lỗ hổng bên phía Vallecano.
Laliga | 2h 13/9 | Estadio Bernabéu
Điểm
Courtois
Dumfries
Konate
Huijsen
Cucurella
Valverde
Camavinga
Diomande
Bellingham
Vinicius Jr
Mbappe
Điểm
Cardenas
Pedorosa
Ciss
Lejeune
Ratiu
Diaz
Valentin
Lopez
Garcia
Alemao
Camello
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Quyết tâm trở lại đường đua của Real Madrid
Thất bại bất ngờ 0,1 trước Real Betis ở vòng đấu trước đã cắt đứt chuỗi trận bất bại của Real Madrid dưới thời HLV Jose Mourinho, đồng thời đẩy họ xuống vị trí thứ 3 và kém đội đầu bảng Barca 3 điểm.
Dẫu vậy, Kền kền trắng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 2,1 trước Inter tại Champions League.
Trở lại La Liga, điểm tựa sân nhà Bernabeu, nơi Real Madrid đang sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và đều ghi 4 bàn ở 3 trận gần nhất, sẽ là bệ phóng hoàn hảo để thầy trò Mourinho giành trọn 3 điểm.
Sự yếu kém của hàng thủ Vallecano
Dù vừa có chiến thắng 3,2 trước Racing Santander, Vallecano vẫn khó lòng tạo nên bất ngờ tại Bernabeu.
Điểm yếu lớn nhất của đội khách nằm ở hệ thống phòng ngự đã để lọt lưới tới 10 bàn sau 4 vòng đấu, chỉ tốt hơn Elche.
Việc dễ bị kéo dãn đội hình khi đối phương thoát pressing khiến Vallecano trở thành mồi ngon cho những ngôi sao tấn công hàng đầu như Kylian Mbappe, Vinicius Jr hay Jude Bellingham.
Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ hoàn toàn Kền kền trắng khi họ thắng 13 và hòa 1 trong 14 lần gần nhất tiếp đón Vallecano trên sân nhà.
Sau đợt tập huấn rất chất lượng tại Tô Châu (Trung Quốc), đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển tới Nhật Bản vào ngày 11/09.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/09/2026 16:01 PM (GMT+7)