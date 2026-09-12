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MU tăng 8 bậc, lọt top 3 Ngoại hạng Anh nếu dứt điểm sắc bén

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City Chelsea

Trang thống kê Squawka đã tạo ra bảng xếp hạng Premier League dựa trên số bàn thắng kỳ vọng (xG) thay vì tỷ số thực tế.

   

BXH Premier League dựa trên bàn thắng kỳ vọng

Các trận đấu được định đoạt bởi những bàn thắng thực sự được ghi, nhưng bàn thắng kỳ vọng (xG) cho thấy diễn biến trận đấu xét trên số cơ hội được tạo ra và phải đối mặt. Có thể nói, chỉ số này cho thấy đội nào xứng đáng giành chiến thắng.

BXH Premier League&nbsp;dựa trên bàn thắng kỳ vọng (xG).&nbsp;Mũi tên bên cạnh mỗi đội cho biết vị trí của họ trên bảng xG so với vị trí trên bảng xếp hạng Premier League thực tế

BXH Premier League dựa trên bàn thắng kỳ vọng (xG). Mũi tên bên cạnh mỗi đội cho biết vị trí của họ trên bảng xG so với vị trí trên bảng xếp hạng Premier League thực tế

Để xây dựng bảng xếp hạng, Squawka xem xét từng trận đấu tại Premier League và chuyển các chỉ số xG thành kết quả. xG của mỗi đội trong trận được làm tròn đến số nguyên gần nhất, từ 0,5 trở lên được làm tròn lên, dưới 0,5 được làm tròn xuống, qua đó tạo thành tỷ số xG.

Ví dụ: MU có xG 0,81 trong trận hòa Everton 2-2 ở vòng 3, được làm tròn lên thành 1. Everton có xG 1,09, được làm tròn xuống thành 1. Vì vậy, kết quả theo xG là Everton 1-1 MU.

Còn ở trận đấu tâm điểm vòng 3, Arsenal có xG 1,86 trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea, được làm tròn lên thành 2. Trong khi đó, “The Blues” chỉ có xG 0,49, được làm tròn xuống thành 0. Tỷ số xG sau khi làm tròn là Arsenal 2-0 Chelsea.

Điểm số, số bàn thắng, số bàn thua và hiệu số bàn thắng bại đều được tính dựa trên những tỷ số xG đã làm tròn, giống hệt cách tính trên bảng xếp hạng thực tế. Tất cả các giá trị xG đều do Opta cung cấp, đơn vị dữ liệu đứng sau các thống kê của Squawka, với các giá trị cuối cùng được xác nhận sau khi mỗi vòng đấu kết thúc.

Sau 3 vòng đấu, khoảng cách giữa kết quả và màn trình diễn đã trở nên rất rõ rệt. Không đội nào thể hiện điều này rõ hơn Hull City: đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League thực tế sau khi đánh bại MU và cầm hòa Aston Villa, nhưng chỉ đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng xG, chênh lệch 16 bậc được tạo nên từ 3 vòng liên tiếp bị đối thủ tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Everton (thứ 8 trên bảng xếp hạng thực tế, thứ 18 trên bảng xếp hạng xG) cũng đang có diễn biến tương tự. Ở chiều ngược lại là MU, với những chỉ số nền tảng cho thấy họ đáng lẽ phải đứng thứ 3 thay vì thứ 11. Đoàn quân của HLV Michael Carrick đang bất bại với 2 chiến thắng và 1 hòa theo xG. Nhưng trên thực tế, “Quỷ đỏ” mới thắng 1, hòa 1 và thua 1. Có thể nói, nếu đội chủ sân Old Trafford dứt điểm sắc bén hơn, họ đã có mặt trong top 3.

MU đáng lẽ đang nằm trong&nbsp;top 3 Ngoại hạng Anh&nbsp;nếu dứt điểm tốt hơn

MU đáng lẽ đang nằm trong top 3 Ngoại hạng Anh nếu dứt điểm tốt hơn

Ở vị trí dẫn đầu, Arsenal sẽ vươn lên soán ngôi số 1 của Man City trên bảng xếp hạng xG. Hai đội vẫn giữ nguyên thành tích toàn thắng tuyệt đối cả 3 trận, “Pháo thủ” ghi được 5 bàn thắng và giữ sạch lưới, còn Man City ghi được 6 bàn thắng và phải nhận 3 bàn thua. Trên thực tế, cả Man City và Arsenal cùng có hiệu số +5, nhưng đội chủ sân Etihad ghi được nhiều bàn thắng hơn (7 so với 6).

Khoảng cách về khả năng dứt điểm cũng kể một câu chuyện riêng. Newcastle đã ghi 6 bàn chỉ từ 2,86 xG, hiệu suất dứt điểm tốt nhất Ngoại hạng Anh từ đầu mùa, trong khi Chelsea (8 bàn từ 5,30 xG) cũng không kém quá xa. Ở chiều ngược lại, Tottenham vẫn chưa ghi được bàn nào dù có 2,94 xG, trong khi Coventry City và Aston Villa cũng chưa thể ghi bàn dù tạo ra đủ cơ hội để làm được điều đó.

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Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Chelsea thử sức “độc cô cầu bại”, Liverpool không nương tay với Arbeloa

(21h, 12/9, vòng 4 Ngoại hạng Anh) Chelsea và Liverpool đều được đá sân nhà nhưng đối thủ mới lên hạng của Chelsea lại được đánh giá khó nhằn hơn.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 09:13 AM (GMT+7)
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