MU nghỉ ít hơn Man City 48 tiếng, Maresca tuyên bố Carrick phải thích nghi

Bất lợi của MU bị Maresca gạt sang một bên

Hai đội bóng cùng thành phố Manchester sẽ đối đầu tại Old Trafford cuối tuần này trong bài kiểm tra lớn đầu tiên của mùa giải với cả hai. Cả MU và Man City đều bước vào trận đấu sau những chiến thắng ở trận mở màn chiến dịch Champions League. Man City giành chiến thắng 2-0 trên sân Porto hôm 9/9, trước khi MU đè bẹp Sabah 4-0 vào 2 ngày sau đó. Điều đó đồng nghĩa đoàn quân của Michael Carrick có ít hơn đối thủ 48 giờ chuẩn bị cho trận derby.

Man City có nhiều hơn MU 2 ngày nghỉ ngơi trước trận derby Manchester

Tuy nhiên, Maresca đã nhắc lại một tình huống tương tự ở mùa giải trước, khi Man City mới là đội có ít thời gian chuẩn bị hơn. Khi đó, trước cuộc đối đầu với Arsenal vào thời điểm này năm ngoái, “Pháo thủ” đã gặp Athletic Bilbao vào thứ Ba, trong khi Man City chạm trán Napoli vào thứ Năm.

Chiến lược gia người Italia nói với BBC: “Thành thật mà nói, CLB có nhắc với tôi rằng điều tương tự đã xảy ra chính xác vào năm ngoái, khi CLB thi đấu với Napoli rồi sau đó 2 ngày đối đầu Arsenal. Đôi khi những chuyện như vậy xảy ra trong bóng đá. Tôi không nghi ngờ gì về việc Man United sẽ sẵn sàng cho trận đấu. Điều quan trọng chỉ là thích nghi”.

Khi được hỏi Carrick sẽ sử dụng lực lượng như thế nào với quãng nghỉ chưa đầy 73 giờ, HLV Man City đơn giản trả lời: “Đó là câu hỏi dành cho Carrick. Điều duy nhất tôi có thể nói là chuyện đó đã xảy ra và bạn cần phải thích nghi”.

MU dễ dàng đánh bại Sabah trong trận đấu hôm 11/9

Mùa trước, cựu HLV Man City Pep Guardiola từng nói đùa rằng ông sẽ đưa các cầu thủ “đi leo núi” để họ có sự chuẩn bị phù hợp cho trận đấu trên sân Emirates của Arsenal. Man City sau đó hòa “Pháo thủ” 1-1, khi Gabriel Martinelli ghi bàn gỡ hòa ở thời gian bù giờ.

Man City hành quân đến Old Trafford, nơi họ từng thua 0-2 mùa trước trong trận đấu đầu tiên của MU dưới thời Carrick.

Trong khi đó, MU bị Ainsley Maitland Niles ghi bàn ở thời gian bù giờ, qua đó đánh rơi chiến thắng trước Everton. Đây là trận thứ ba liên tiếp “Quỷ đỏ” để thủng lưới 2 bàn, khiến những dấu hỏi tiếp tục được đặt ra về hàng phòng ngự của đội chủ sân Emirates.

“Chúng tôi biết mình phải có một màn trình diễn thực sự tốt và làm được nhiều điều đúng đắn để giành kết quả mà mình mong muốn”, Carrick nói.