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Huyền thoại chỉ trích Declan Rice, cảnh báo Arsenal đang dùng sai cách

Sự kiện: Bóng đá Arsenal Premier League 2026-27

Graeme Souness tiếp tục đưa ra những nhận xét gay gắt về Declan Rice. Huyền thoại bóng đá Scotland cho rằng ngôi sao Arsenal chơi quá lùi sâu, chưa phải một tiền vệ toàn diện và thậm chí có thể phù hợp hơn nếu đá trung vệ.

   

Souness chê Rice chơi quá lùi sâu

Declan Rice đang là nhân tố quan trọng của Arsenal, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục Graeme Souness. Sau chiến thắng 2-1 của "Pháo thủ" trước Chelsea, cựu danh thủ này tiếp tục đặt dấu hỏi về cách Rice thi đấu ở khu vực giữa sân.

Souness chê Rice chơi quá lùi sâu

Souness chê Rice chơi quá lùi sâu

Theo Souness, Rice thường xuyên lùi xuống rất thấp khi Arsenal triển khai bóng. Ông nhận xét: "Anh thấy cậu ấy là người cuối cùng cầm bóng bao nhiêu lần rồi? Trong khâu triển khai tấn công, cậu ấy là người cuối cùng. Cậu ấy đứng giữa hai trung vệ hoặc giữa trung vệ và hậu vệ cánh. Rất nhiều lúc, cậu ấy không chơi ở vị trí tiền vệ".

Souness cho rằng việc lùi sâu để nhận bóng giúp Rice tránh được sức ép nhưng đồng thời hạn chế khả năng tạo ảnh hưởng ở phía trên. Ông nhấn mạnh: "Cậu ấy chơi quá lùi sâu nên không thể ảnh hưởng đến trận đấu". Dù vậy, Souness vẫn thừa nhận Rice là tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất hiện nay và đánh giá cao khả năng đọc tình huống của cầu thủ Arsenal.

Rice có thể phù hợp hơn khi đá trung vệ?

Không dừng ở việc chỉ trích cách chơi, Souness còn đưa ra quan điểm đáng chú ý về vị trí phù hợp nhất với Rice. Theo cựu danh thủ Liverpool, ngôi sao 27 tuổi hoàn toàn có những phẩm chất để thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự thay vì đảm nhận vai trò tiền vệ như hiện tại.

Rice có thể phù hợp hơn khi đá trung vệ?

Rice có thể phù hợp hơn khi đá trung vệ?

"Tôi nghĩ cậu ấy có thể là trung vệ", Souness nói. Ông đánh giá Rice có khả năng dẫn bóng, sút tốt và sở hữu nhiều phẩm chất đáng khen, nhưng vẫn thiếu một số yếu tố để trở thành mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện. "Cậu ấy không phải là một tiền vệ toàn diện", Souness khẳng định.

Khi Piers Morgan gọi Rice là một tiền vệ đẳng cấp thế giới, Souness tiếp tục phản bác. Ông nói: "Tôi không chắc liệu cậu ấy có thể vào được Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich hay Man City hay không". Souness lấy Fernandinho và Rodri làm ví dụ về những cầu thủ mà ông đánh giá cao ở vị trí tiền vệ của Man City.

Arsenal vẫn đang thắng cùng Rice

Souness cũng nhắc lại màn trình diễn của Rice trong thất bại của tuyển Anh trước Argentina tại bán kết World Cup. Theo ông, khi Anh dẫn 1-0, Rice và Elliot Anderson đã lùi quá thấp, khiến đội bóng không thể kiểm soát thế trận như mong muốn.

"Khi tuyển Anh dẫn trước Argentina 1-0, họ đã rất hoảng sợ. Ôi, giờ chúng ta phải làm gì đây? Và tôi cho rằng điều đó là do Declan Rice và Elliot Anderson, hai tiền vệ trung tâm ở tuyến giữa", Souness nhận xét. Theo ông, cả hai đã lùi sát hàng phòng ngự thay vì giúp đội tuyển Anh tiếp tục chơi bóng ở tuyến giữa.

Bất chấp những chỉ trích đó, Rice vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Mikel Arteta. Arsenal đã toàn thắng cả ba trận mở màn mùa giải trước Coventry, Aston Villa và Chelsea. Mùa trước, Rice ra sân tới 55 trận cho Arsenal, trong khi đội bóng thành London vừa bổ sung Bruno Guimaraes với mức phí 75 triệu bảng, qua đó giúp Arteta có thêm phương án xoay vòng tuyến giữa.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 11:56 AM (GMT+7)
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