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Trực tiếp bóng đá Sunderland - Arsenal: "Mèo đen" khó cản "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2026-27

(2h, 13/9, vòng 4) Trải qua lịch thi đấu dày đặc sau loạt trận cúp châu Âu, Arsenal hứa hẹn sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách tại Stadium of Light, nơi bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Pháo thủ đối đầu lối chơi phòng ngự lùi sâu vô cùng khó chịu bên phía Sunderland.

   

Premier League | 2h 13/9 | Stadium of Light

Sunderland
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Arsenal: "Mèo đen" khó cản "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Arsenal: "Mèo đen" khó cản "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Arsenal: "Mèo đen" khó cản "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey
Trực tiếp bóng đá Sunderland - Arsenal: "Mèo đen" khó cản "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Ben White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Oedegaard, Tzolis, Havertz

Phong độ ấn tượng của nhà ĐKVĐ Arsenal

Arsenal đang có khởi đầu hoàn hảo của một nhà đương kim vô địch khi toàn thắng cả 3 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Thầy trò HLV Mikel Arteta thể hiện sự trưởng thành vượt bậc về khả năng quản trị trận đấu khi biết cách giành chiến thắng theo nhiều kịch bản khác nhau, từ áp đảo đối thủ cho đến ngược dòng đầy bản lĩnh.

Đội trưởng Martin Odegaard cùng hàng công đang đạt phong độ rất cao, kết hợp với hàng thủ vô cùng chắc chắn mới chỉ nhận đúng 1 bàn thua từ đầu mùa giải.

Tính trên mọi đấu trường, Pháo thủ đã duy trì chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Thử thách thể lực và sự khó chịu từ Sunderland

Dù vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu với 21 chiến thắng sau 32 lần đụng độ trong quá khứ, Arsenal vẫn phải đối mặt với thử thách không nhỏ về mặt thể lực.

Việc vừa trải qua trận đấu tiêu tốn sức lực với Napoli tại Champions League giữa tuần khiến Pháo thủ rơi vào lịch thi đấu dồn dập 3 trận trong 6 ngày.

Đây chính là cơ hội để Sunderland áp dụng lối chơi phòng ngự lùi sâu và phản công nhanh.

Dẫu vậy, với lịch sử chỉ thắng 1 trong 29 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, Sunderland rất khó để tạo nên bất ngờ trước một Arsenal quá bản lĩnh.

8

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 16:01 PM (GMT+7)
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