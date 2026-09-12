Trực tiếp bóng đá Sunderland - Arsenal: "Mèo đen" khó cản "Pháo thủ" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h 13/9 | Stadium of Light Sunderland 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sunderland vs Arsenal Arsenal Điểm Roefs Mukiele Danso Ballard Reinildo Xhaka Sadiki Meunier Le Fee Angulo Brobbey Điểm Raya Ben White Konsa Gabriel Calafiori Rice Lewis-Skelly Saka Oedegaard Tzolis Havertz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sunderland Sunderland Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey Raya, Ben White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Oedegaard, Tzolis, Havertz

Phong độ ấn tượng của nhà ĐKVĐ Arsenal

Arsenal đang có khởi đầu hoàn hảo của một nhà đương kim vô địch khi toàn thắng cả 3 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần.

Thầy trò HLV Mikel Arteta thể hiện sự trưởng thành vượt bậc về khả năng quản trị trận đấu khi biết cách giành chiến thắng theo nhiều kịch bản khác nhau, từ áp đảo đối thủ cho đến ngược dòng đầy bản lĩnh.

Đội trưởng Martin Odegaard cùng hàng công đang đạt phong độ rất cao, kết hợp với hàng thủ vô cùng chắc chắn mới chỉ nhận đúng 1 bàn thua từ đầu mùa giải.

Tính trên mọi đấu trường, Pháo thủ đã duy trì chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Thử thách thể lực và sự khó chịu từ Sunderland

Dù vượt trội về đẳng cấp và thành tích đối đầu với 21 chiến thắng sau 32 lần đụng độ trong quá khứ, Arsenal vẫn phải đối mặt với thử thách không nhỏ về mặt thể lực.

Việc vừa trải qua trận đấu tiêu tốn sức lực với Napoli tại Champions League giữa tuần khiến Pháo thủ rơi vào lịch thi đấu dồn dập 3 trận trong 6 ngày.

Đây chính là cơ hội để Sunderland áp dụng lối chơi phòng ngự lùi sâu và phản công nhanh.

Dẫu vậy, với lịch sử chỉ thắng 1 trong 29 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, Sunderland rất khó để tạo nên bất ngờ trước một Arsenal quá bản lĩnh.