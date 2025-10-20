Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Đà Nẵng: Giữ mạch bất bại (V-League)
(19h15, 20/10, Vòng 7 V-League) Thể Công Viettel đang thăng hoa với chuỗi trận bất bại từ đầu mùa, trong khi Đà Nẵng lại chật vật tìm lại phong độ. Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng mang nhiều khát khao - một bên muốn giữ đà thăng tiến, bên kia quyết tâm thoát khỏi khủng hoảng.
V-League | 19h15, 20/10 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Văn Việt
Viết Tú
Thanh Bình
Colonna
Tiến Anh
Tuấn Tài
Văn Tú
Wesley
Văn Khang
Lucas
Pedro Henrique
Điểm
Tiến Dũng
Hồng Phúc
Duy Cương
Kim Dong Su
Ngọc Sơn
Phi Hoàng
David Henen
Anh Tuấn
Đình Duy
Minh Quang
Makaric
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thể Công Viettel đang khởi đầu V-League 2025/26 khá ấn tượng khi vẫn duy trì mạch bất bại sau 6 vòng đấu, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa, tạm xếp thứ 4 trên BXH. Dưới thời HLV Popov, "đội bóng áo lính" cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Họ trở nên thực dụng hơn, chắc chắn hơn và đặc biệt là giữ được tinh thần chiến đấu kiên cường - yếu tố giúp tập thể này ngày càng bản lĩnh.
Tại vòng 7, Thể Công Viettel trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón Đà Nẵng - đội bóng đang sa sút phong độ. Sau mùa giải chật vật trụ hạng, Đà Nẵng vẫn loay hoay tìm lại chính mình. Họ mới có 1 chiến thắng sau 6 vòng, chỉ giành được 5 điểm và đứng thứ 12.
Trận thua 0-2 trước CLB Hà Nội vừa qua càng khiến áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Hàng thủ thiếu tập trung, ngoại binh chưa hòa nhập khiến chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy hứa hẹn là thử thách cực lớn cho "đội bóng sông Hàn".
