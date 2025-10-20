Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Đà Nẵng: Giữ mạch bất bại (V-League)

V-League | 19h15, 20/10 | SVĐ Hàng Đẫy Thể Công Viettel 0 - 0 Đà Nẵng (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Đà Nẵng Đà Nẵng Điểm Văn Việt Viết Tú Thanh Bình Colonna Tiến Anh Tuấn Tài Văn Tú Wesley Văn Khang Lucas Pedro Henrique Điểm Tiến Dũng Hồng Phúc Duy Cương Kim Dong Su Ngọc Sơn Phi Hoàng David Henen Anh Tuấn Đình Duy Minh Quang Makaric Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Đà Nẵng Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Viết Tú, Thanh Bình, Colonna, Tiến Anh, Tuấn Tài, Văn Tú, Wesley, Văn Khang, Lucas, Pedro Henrique Tiến Dũng, Hồng Phúc, Duy Cương, Kim Dong Su, Ngọc Sơn, Phi Hoàng, David Henen, Anh Tuấn, Đình Duy, Minh Quang, Makaric

Thể Công Viettel đang khởi đầu V-League 2025/26 khá ấn tượng khi vẫn duy trì mạch bất bại sau 6 vòng đấu, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa, tạm xếp thứ 4 trên BXH. Dưới thời HLV Popov, "đội bóng áo lính" cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Họ trở nên thực dụng hơn, chắc chắn hơn và đặc biệt là giữ được tinh thần chiến đấu kiên cường - yếu tố giúp tập thể này ngày càng bản lĩnh.

Tại vòng 7, Thể Công Viettel trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón Đà Nẵng - đội bóng đang sa sút phong độ. Sau mùa giải chật vật trụ hạng, Đà Nẵng vẫn loay hoay tìm lại chính mình. Họ mới có 1 chiến thắng sau 6 vòng, chỉ giành được 5 điểm và đứng thứ 12.

Trận thua 0-2 trước CLB Hà Nội vừa qua càng khiến áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Hàng thủ thiếu tập trung, ngoại binh chưa hòa nhập khiến chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy hứa hẹn là thử thách cực lớn cho "đội bóng sông Hàn".