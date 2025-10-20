Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Đà Nẵng: Giữ mạch bất bại (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Đà Nẵng: Giữ mạch bất bại (V-League)

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng SHB Đà Nẵng Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h15, 20/10, Vòng 7 V-League) Thể Công Viettel đang thăng hoa với chuỗi trận bất bại từ đầu mùa, trong khi Đà Nẵng lại chật vật tìm lại phong độ. Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng mang nhiều khát khao - một bên muốn giữ đà thăng tiến, bên kia quyết tâm thoát khỏi khủng hoảng.

V-League | 19h15, 20/10 | SVĐ Hàng Đẫy

Thể Công Viettel
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Đà Nẵng: Giữ mạch bất bại (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Đà Nẵng: Giữ mạch bất bại (V-League) - 1
Đà Nẵng
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Đà Nẵng: Giữ mạch bất bại (V-League) - 1
Văn Việt, Viết Tú, Thanh Bình, Colonna, Tiến Anh, Tuấn Tài, Văn Tú, Wesley, Văn Khang, Lucas, Pedro Henrique
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Đà Nẵng: Giữ mạch bất bại (V-League) - 1
Tiến Dũng, Hồng Phúc, Duy Cương, Kim Dong Su, Ngọc Sơn, Phi Hoàng, David Henen, Anh Tuấn, Đình Duy, Minh Quang, Makaric

Thể Công Viettel đang khởi đầu V-League 2025/26 khá ấn tượng khi vẫn duy trì mạch bất bại sau 6 vòng đấu, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa, tạm xếp thứ 4 trên BXH. Dưới thời HLV Popov, "đội bóng áo lính" cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Họ trở nên thực dụng hơn, chắc chắn hơn và đặc biệt là giữ được tinh thần chiến đấu kiên cường - yếu tố giúp tập thể này ngày càng bản lĩnh.

Tại vòng 7, Thể Công Viettel trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón Đà Nẵng - đội bóng đang sa sút phong độ. Sau mùa giải chật vật trụ hạng, Đà Nẵng vẫn loay hoay tìm lại chính mình. Họ mới có 1 chiến thắng sau 6 vòng, chỉ giành được 5 điểm và đứng thứ 12.

Trận thua 0-2 trước CLB Hà Nội vừa qua càng khiến áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Hàng thủ thiếu tập trung, ngoại binh chưa hòa nhập khiến chuyến làm khách tới sân Hàng Đẫy hứa hẹn là thử thách cực lớn cho "đội bóng sông Hàn".

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Barcelona
Gửi dự đoán
Trước 22:15 ngày 26/10
Thể lệ
SEA Games 33 áp dụng thể thức mới, U-23 Việt Nam ở bảng ‘tử thần’
SEA Games 33 áp dụng thể thức mới, U-23 Việt Nam ở bảng ‘tử thần’

(PLO)- Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 đã diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ khu vực Đông Nam Á với thể...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2025 12:13 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN