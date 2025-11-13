Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Singapore: Chờ "tướng" mới ra mắt
(19h30, 13/11, giao hữu) ĐT Thái Lan sẽ ra mắt tân HLV Anthony Hudson trong cuộc chạm trán Singapore.
Danh sách các trận đấu HOT
Giao Hữu | 19h30, 13/11 | SVĐ Thammasat
Điểm
Khammai
Mickelson
Promsupa
Theerathon
Jarunongkran
Puangchan
Pomphan
Ratree
Chanathip
Sarachat
Poeiphimai
Điểm
Mahbud
Najeeb
Harun
Baharudin
Bin Azmi
Nakamura
Stewart
Anuar
Ui Yong Song
Kweh
Bin Fandi Ahmad
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thái Lan ra mắt HLV mới
Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Anthony Hudson, tân HLV thay thế Masatada Ishii, sẽ chính thức ra mắt “Voi chiến” trong trận đấu đầu tiên. Đây là trận giao hữu chuẩn bị trước khi bước vào trận quan trọng tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, bảng D, lượt 5, làm khách trước Sri Lanka vào ngày 18/11. Trận đấu này, tờ Siamsport (Thái Lan) dự đoán chiến lược gia người Anh sẽ tung đội hình mạnh nhất, nhằm tăng cường tinh thần và sự tự tin cho đội bóng xứ Chùa vàng.
Lịch sử ủng hộ Thái Lan
Theo số liệu từ Transfermarkt, đội tuyển Thái Lan từng tiếp đón Singapore tại sân nhà 17 lần, trong đó Thái Lan thắng 14 trận, hòa 1 trận, và Singapore thắng 2 trận. Lần gần nhất Singapore giành chiến thắng trước “Voi chiến” là ngày 18/11/2009, ở vòng loại Asian Cup 2011, với kết quả 1-0.
Nữ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (Madam Pang) vừa đến Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok, để gửi lời xin lỗi sau vụ nhầm quốc...
