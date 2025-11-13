Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Singapore: Chờ "tướng" mới ra mắt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Singapore: Chờ "tướng" mới ra mắt

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan

(19h30, 13/11, giao hữu) ĐT Thái Lan sẽ ra mắt tân HLV Anthony Hudson trong cuộc chạm trán Singapore.

Giao Hữu | 19h30, 13/11 | SVĐ Thammasat

Thái Lan
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Singapore: Chờ "tướng" mới ra mắt - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Singapore: Chờ "tướng" mới ra mắt - 1
Singapore
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Singapore: Chờ "tướng" mới ra mắt - 1
Khammai, Mickelson, Promsupa, Theerathon, Jarunongkran, Puangchan, Pomphan, Ratree, Chanathip, Sarachat, Poeiphimai
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Singapore: Chờ "tướng" mới ra mắt - 1
Mahbud, Najeeb, Harun, Baharudin, Bin Azmi, Nakamura, Stewart, Anuar, Ui Yong Song, Kweh, Bin Fandi Ahmad

Thái Lan ra mắt HLV mới

Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Anthony Hudson, tân HLV thay thế Masatada Ishii, sẽ chính thức ra mắt “Voi chiến” trong trận đấu đầu tiên. Đây là trận giao hữu chuẩn bị trước khi bước vào trận quan trọng tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, bảng D, lượt 5, làm khách trước Sri Lanka vào ngày 18/11. Trận đấu này, tờ Siamsport (Thái Lan) dự đoán chiến lược gia người Anh sẽ tung đội hình mạnh nhất, nhằm tăng cường tinh thần và sự tự tin cho đội bóng xứ Chùa vàng.

Lịch sử ủng hộ Thái Lan

Theo số liệu từ Transfermarkt, đội tuyển Thái Lan từng tiếp đón Singapore tại sân nhà 17 lần, trong đó Thái Lan thắng 14 trận, hòa 1 trận, và Singapore thắng 2 trận. Lần gần nhất Singapore giành chiến thắng trước “Voi chiến” là ngày 18/11/2009, ở vòng loại Asian Cup 2011, với kết quả 1-0.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
