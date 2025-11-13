Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Singapore: Chờ "tướng" mới ra mắt

Giao Hữu | 19h30, 13/11 | SVĐ Thammasat Thái Lan 0 - 0 Singapore (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thái Lan vs Singapore Singapore Điểm Khammai Mickelson Promsupa Theerathon Jarunongkran Puangchan Pomphan Ratree Chanathip Sarachat Poeiphimai Điểm Mahbud Najeeb Harun Baharudin Bin Azmi Nakamura Stewart Anuar Ui Yong Song Kweh Bin Fandi Ahmad Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thái Lan Thái Lan Singapore Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Khammai, Mickelson, Promsupa, Theerathon, Jarunongkran, Puangchan, Pomphan, Ratree, Chanathip, Sarachat, Poeiphimai Mahbud, Najeeb, Harun, Baharudin, Bin Azmi, Nakamura, Stewart, Anuar, Ui Yong Song, Kweh, Bin Fandi Ahmad

Thái Lan ra mắt HLV mới

Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Anthony Hudson, tân HLV thay thế Masatada Ishii, sẽ chính thức ra mắt “Voi chiến” trong trận đấu đầu tiên. Đây là trận giao hữu chuẩn bị trước khi bước vào trận quan trọng tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, bảng D, lượt 5, làm khách trước Sri Lanka vào ngày 18/11. Trận đấu này, tờ Siamsport (Thái Lan) dự đoán chiến lược gia người Anh sẽ tung đội hình mạnh nhất, nhằm tăng cường tinh thần và sự tự tin cho đội bóng xứ Chùa vàng.

Lịch sử ủng hộ Thái Lan

Theo số liệu từ Transfermarkt, đội tuyển Thái Lan từng tiếp đón Singapore tại sân nhà 17 lần, trong đó Thái Lan thắng 14 trận, hòa 1 trận, và Singapore thắng 2 trận. Lần gần nhất Singapore giành chiến thắng trước “Voi chiến” là ngày 18/11/2009, ở vòng loại Asian Cup 2011, với kết quả 1-0.