Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Fiji: Khó ngăn cản "Voi chiến" (King's Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan

(20h, 4/9, King's Cup 2025) Fiji có đẳng cấp thua thiệt hoàn toàn so với Thái Lan nên giới chuyên môn đánh giá họ khó lòng làm nên bất ngờ ở trận đấu tới.

Giao Hữu | 20h, 4/9 | Kanchanaburi Province

Thái Lan
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Fiji: Khó ngăn cản "Voi chiến" (King&#39;s Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Fiji: Khó ngăn cản "Voi chiến" (King&#39;s Cup) - 1
Fiji
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Fiji: Khó ngăn cản "Voi chiến" (King&#39;s Cup) - 1
Chatchai, Tripipan, Boonmatan, Kritsada, Thanawat, Chaided, Sarach, Thongrat, Phansa, Wiveth, Supachok
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Fiji: Khó ngăn cản "Voi chiến" (King&#39;s Cup) - 1
Tuveva, Matiu, Hill, Bozeti, Ratu, Nandji, Singh, Kumar, Sami, Talemaitoga, Duivak

🎉Thái Lan khó bị ngăn cản

Fiji là đội bóng tí hon trên bản đồ bóng đá thế giới. Họ hiện chỉ xếp hạng 150 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng này chỉ đủ khả năng chơi ngang cơ trước những đối thủ có chuyên môn còn hạn chế như Papua New Guinea hay Vanuatu.

Tất nhiên với trình độ như vậy, Fiji khó lòng gây ra khó khăn khi họ chạm mặt Thái Lan ở trận mở màn King's Cup 2025. Từ thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của Fiji đã thua kém nhiều Thái Lan. Hiện "Voi chiến" đứng hạng 102, hơn đối thủ tới 48 bậc. 

Thái Lan cũng cần đánh bại Fiji để tìm lại niềm vui chiến thắng. Ở trận gần nhất, họ để thua Turkmenistan với tỷ số 1-3. 

Madam Pang đi rao bán áo cứu bóng đá Thái Lan
Madam Pang đi rao bán áo cứu bóng đá Thái Lan

(PLO)- Madam Pang đi rao bán áo đấu để kiếm thêm giải quyết khó khăn cho bóng đá Thái Lan...

Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2025 12:52 PM (GMT+7)
