Giao Hữu | 20h, 4/9 | Kanchanaburi Province Thái Lan 0 - 0 Fiji (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thái Lan vs Fiji Fiji Điểm Chatchai Tripipan Boonmatan Kritsada Thanawat Chaided Sarach Thongrat Phansa Wiveth Supachok Điểm Tuveva Matiu Hill Bozeti Ratu Nandji Singh Kumar Sami Talemaitoga Duivak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thái Lan Thái Lan Fiji Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chatchai, Tripipan, Boonmatan, Kritsada, Thanawat, Chaided, Sarach, Thongrat, Phansa, Wiveth, Supachok Tuveva, Matiu, Hill, Bozeti, Ratu, Nandji, Singh, Kumar, Sami, Talemaitoga, Duivak

🎉Thái Lan khó bị ngăn cản

Fiji là đội bóng tí hon trên bản đồ bóng đá thế giới. Họ hiện chỉ xếp hạng 150 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng này chỉ đủ khả năng chơi ngang cơ trước những đối thủ có chuyên môn còn hạn chế như Papua New Guinea hay Vanuatu.

Tất nhiên với trình độ như vậy, Fiji khó lòng gây ra khó khăn khi họ chạm mặt Thái Lan ở trận mở màn King's Cup 2025. Từ thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của Fiji đã thua kém nhiều Thái Lan. Hiện "Voi chiến" đứng hạng 102, hơn đối thủ tới 48 bậc.

Thái Lan cũng cần đánh bại Fiji để tìm lại niềm vui chiến thắng. Ở trận gần nhất, họ để thua Turkmenistan với tỷ số 1-3.