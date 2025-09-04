Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Fiji: Khó ngăn cản "Voi chiến" (King's Cup)
(20h, 4/9, King's Cup 2025) Fiji có đẳng cấp thua thiệt hoàn toàn so với Thái Lan nên giới chuyên môn đánh giá họ khó lòng làm nên bất ngờ ở trận đấu tới.
Giao Hữu | 20h, 4/9 | Kanchanaburi Province
Điểm
Chatchai
Tripipan
Boonmatan
Kritsada
Thanawat
Chaided
Sarach
Thongrat
Phansa
Wiveth
Supachok
Điểm
Tuveva
Matiu
Hill
Bozeti
Ratu
Nandji
Singh
Kumar
Sami
Talemaitoga
Duivak
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🎉Thái Lan khó bị ngăn cản
Fiji là đội bóng tí hon trên bản đồ bóng đá thế giới. Họ hiện chỉ xếp hạng 150 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng này chỉ đủ khả năng chơi ngang cơ trước những đối thủ có chuyên môn còn hạn chế như Papua New Guinea hay Vanuatu.
Tất nhiên với trình độ như vậy, Fiji khó lòng gây ra khó khăn khi họ chạm mặt Thái Lan ở trận mở màn King's Cup 2025. Từ thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của Fiji đã thua kém nhiều Thái Lan. Hiện "Voi chiến" đứng hạng 102, hơn đối thủ tới 48 bậc.
Thái Lan cũng cần đánh bại Fiji để tìm lại niềm vui chiến thắng. Ở trận gần nhất, họ để thua Turkmenistan với tỷ số 1-3.
04/09/2025 12:52 PM (GMT+7)