Việt Nam đụng độ Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam Bóng đá Indonesia
(PLO)- Sau hai trận toàn thắng, đội tuyển nữ U-16 Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết giải U-16 nữ Đông Nam Á 2025, đang diễn ra tại Surakarta (Indonesia) và chạm trán đối thủ lớn Thái Lan.

Chiến thắng 2-0 trước Myanmar tối 25-8 đã tái khẳng định sức mạnh vượt trội của các cô gái áo đỏ Việt Nam và mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ trong hành trình chinh phục đỉnh cao Đông Nam Á phía trước.

Trên sân vận động Manahan, HLV trưởng Okiyama Masahiko tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. So với trận ra quân gặp Campuchia, ông chỉ giữ nguyên bảy vị trí, đồng thời làm mới bốn gương mặt nhằm tạo sự linh hoạt. Hậu vệ Hoàng Thị Giang, trung vệ Lê Thị Hồng Thái cùng hai tiền vệ Đỗ Thị Hương và Phan Thị Thu Phương được đưa vào đội hình xuất phát.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ U-16 Việt Nam chủ động đẩy cao tốc độ, tạo áp lực liên tục lên hàng thủ Myanmar. Các pha dứt điểm của Minh Ánh, Yến Linh và Ngọc Ánh buộc thủ môn Saung Phyu phải làm việc vất vả. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa đến trong hiệp 1 khi bóng hoặc đi chệch khung thành, hoặc bị hàng thủ đối phương cản phá quyết liệt.

Các cô gái trẻ Việt Nam ngày càng trưởng hơn ở giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp hai, HLV Okiyama lập tức tung Yến Nhi vào sân thay Đỗ Thị Hương nhằm tăng sức sáng tạo ở tuyến giữa. Chính sự thay đổi này giúp tuyển nữ U-16 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn và duy trì áp lực dồn dập về phía Myanmar. Phút 55, bước ngoặt đến khi cú sút của Ngọc Ánh chạm tay hậu vệ đối phương, mang về quả penalty đầu tiên cho Việt Nam. Đáng tiếc, chính Ngọc Ánh không thể đánh bại thủ môn Saung Phyu, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Dù vậy, tình huống hỏng ăn này không khiến toàn đội nao núng. Trái lại, họ càng chơi quyết tâm hơn. HLV Okiyama tiếp tục tung thêm Hà Yến Nhi và Diệp Xuân Trang vào sân để tăng tốc độ hai cánh. Và rồi, nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 69: từ một pha phạm lỗi trong vòng cấm, Lê Thị Hồng Thái bình tĩnh sút thành công, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Có được bàn thắng, các cô gái U-16 Việt Nam càng chơi càng hay. Các mảng miếng phối hợp trở nên mạch lạc, sức ép liên tục dồn lên phần sân Myanmar. Phút 85, một lần nữa hàng thủ đối phương mắc sai lầm, phạm lỗi trong vòng cấm. Đây là quả phạt đền thứ ba trong trận cho Việt Nam. Lần này, Ngọc Ánh – người từng đá hỏng trước đó – đã cho thấy bản lĩnh khi dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-0.

Tuyển nữ U-16 Việt Nam ghi tên mình vào bán kết giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Hai bàn thắng đến từ những tình huống cố định cho thấy bản lĩnh vững vàng của các cầu thủ trẻ cùng sự kiên trì, biết cách vượt qua áp lực để đứng dậy sau sai lầm. Đây là yếu tố quan trọng cho một tập thể đang trên hành trình trưởng thành ở giải Đông Nam Á.

Kết thúc vòng bảng, tuyển nữ U-16 Việt Nam giành trọn 6 điểm sau hai trận, đứng nhất bảng B và hiên ngang tiến vào bán kết. Đối thủ tiếp theo là Thái Lan, đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đây được xem là “trận chung kết sớm”, khi bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan luôn tạo nên những cuộc so tài căng thẳng, không chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia mà còn ở các lứa trẻ trong sân chơi Đông Nam Á.

Điểm nhấn trong lối chơi của U-16 Việt Nam nằm ở khả năng pressing tầm cao và sự linh hoạt trong cách điều chỉnh chiến thuật. Dù còn trẻ tuổi, các cầu thủ đã cho thấy sự tự tin, không hề lép vế trước đối thủ có thể hình tốt hơn. Việc HLV Okiyama mạnh dạn xoay tua nhân sự cũng chứng tỏ ông muốn xây dựng một tập thể giàu chiều sâu, sẵn sàng cho những trận đấu khắc nghiệt hơn.

Chạm trán Thái Lan là một thử thách lớn cho tuyển nữ U-16 Việt Nam. Ảnh: VFF

Trận bán kết với Thái Lan vào ngày 27-8 sẽ đầy thử thách. Người hâm mộ kỳ vọng U-16 Việt Nam sẽ duy trì sự hưng phấn, tận dụng cơ hội để giành vé vào chung kết.

Giải vô địch bóng đá nữ U-16 Đông Nam Á 2025 là nơi định hình lứa kế cận cho đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn đầy tự tin, khát vọng và bản lĩnh của các cô gái áo đỏ cho thấy bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì vị thế số một khu vực trong những năm tới.

