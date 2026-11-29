Trực tiếp bóng đá Everton - Liverpool: Rực lửa derby vùng Merseyside (Ngoại hạng Anh)
(19h, 29/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Những cuộc đối đầu giữa Everton và Liverpool luôn căng thẳng và hấp dẫn.
19h, 29/11 | Goodison Park
Điểm
Pickford
O'Brien
Keane
Branthwaite
Mykolenko
Garner
Gueye
Rohl
Dewsbury Hall
Grealish
Barry
Điểm
Alisson
Frimpong
Konate
Van Dijk
Kerkez
Mac Allister
Szoboszlai
Barcola
Wirtz
Ngumoha
Isak
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Đôi bên đều không có lực lượng mạnh nhất
Everton sẽ không có được sự phục vụ của James Tarkowski do cầu thủ này bị treo giò; Về phía Liverpool, HLV Andoni Iraola cũng mất Cody Gakpo do chấn thương bắp chân, trong khi khả năng ra sân của cầu thủ chạy cánh tốc độ Victor Munoz (đầu gối) và tiền vệ Ryan Gravenberch (gót chân) còn bỏ ngỏ.
Lịch sử nghiêng về đội khách
Sự chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua thành tích đối đầu trong hơn một thập kỷ qua. Everton chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong 34 lần chạm trán Liverpool gần nhất trên mọi đấu trường (1 trận sân nhà, 1 trận sân khách). Cá nhân HLV David Moyes cũng sở hữu thành tích đối đầu khiêm tốn khi chỉ thắng 4 sau 29 trận gặp Liverpool trên cương vị thuyền trưởng Everton, và toàn bộ đều diễn ra ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Liverpool tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng trước Club Brugge tại Champions League, nối dài chuỗi trận thăng hoa sau khi vùi dập Man...