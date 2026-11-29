19h, 29/11 | Goodison Park Everton 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Everton vs Liverpool Liverpool Điểm Pickford O'Brien Keane Branthwaite Mykolenko Garner Gueye Rohl Dewsbury Hall Grealish Barry Điểm Alisson Frimpong Konate Van Dijk Kerkez Mac Allister Szoboszlai Barcola Wirtz Ngumoha Isak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Everton Everton Liverpool Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, O'Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Gueye, Rohl, Dewsbury Hall, Grealish, Barry Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Barcola, Wirtz, Ngumoha, Isak

Đôi bên đều không có lực lượng mạnh nhất

Everton sẽ không có được sự phục vụ của James Tarkowski do cầu thủ này bị treo giò; Về phía Liverpool, HLV Andoni Iraola cũng mất Cody Gakpo do chấn thương bắp chân, trong khi khả năng ra sân của cầu thủ chạy cánh tốc độ Victor Munoz (đầu gối) và tiền vệ Ryan Gravenberch (gót chân) còn bỏ ngỏ.

Lịch sử nghiêng về đội khách

Sự chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua thành tích đối đầu trong hơn một thập kỷ qua. Everton chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong 34 lần chạm trán Liverpool gần nhất trên mọi đấu trường (1 trận sân nhà, 1 trận sân khách). Cá nhân HLV David Moyes cũng sở hữu thành tích đối đầu khiêm tốn khi chỉ thắng 4 sau 29 trận gặp Liverpool trên cương vị thuyền trưởng Everton, và toàn bộ đều diễn ra ở nhiệm kỳ đầu tiên của ông.