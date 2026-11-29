Sạch lưới là chuyện xa xỉ

4 bàn thắng mà Brentford ghi vào lưới MU ở vòng 12 Ngoại hạng Anh vừa qua đã nâng tổng số bàn thua trong 8 trận gần nhất của "Quỷ đỏ" lên con số 25. Thất bại mới nhất cũng kéo dài chuỗi trận không thắng của đội chủ sân Old Trafford tại Ngoại hạng Anh lên 10 trận, thành tích tệ nhất kể từ tháng 2/1990.

Với hàng công phung phí cơ hội đến khó tin và hệ thống phòng ngự liên tục bị xuyên thủng, thật khó hình dung chiến thắng tiếp theo của MU sẽ đến từ đâu. Chiến thắng 5-2 trước Ipswich Town hồi tháng 8 vẫn là lần duy nhất đội chủ sân Old Trafford giành trọn ba điểm tại Ngoại hạng Anh mùa này, dù mùa giải đã trôi qua gần 1/3 chặng đường.

Thử thách tiếp theo đang chờ đợi MU khi họ phải hành quân đến sân St James' Park của Newcastle. Đáng lo ngại, đây không phải địa điểm mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho nửa đỏ thành Manchester trong những mùa giải gần đây.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Old Trafford, những tiếng la ó dữ dội trút xuống từ các khán đài. Nhiều cổ động viên chủ nhà đã bỏ về từ trước, không muốn chứng kiến thêm màn trình diễn đáng thất vọng của đội bóng.

Hàng thủ của MU quá mong manh

Trong khi đó, các cổ động viên Brentford tận hưởng trọn vẹn chiến thắng lịch sử. Ở những phút cuối, họ thậm chí còn cố gắng thuyết phục HLV Keith Andrews thực hiện màn ăn mừng kiểu “làn sóng” với khán giả, như một cách xát thêm muối vào nỗi đau của MU.

Sau trận đấu, Pochettino dường như phải ra hiệu yêu cầu các học trò đi vòng quanh sân để vỗ tay cảm ơn người hâm mộ. Các cầu thủ MU rõ ràng muốn nhanh chóng rời khỏi sân sau thất bại ê chề, nhưng HLV người Argentina không cho phép họ trốn tránh trách nhiệm dễ dàng như vậy.

Trên khu vực khán đài dành cho ban lãnh đạo, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích gay gắt.

Gần 3 năm sau khi mua 28,94% cổ phần MU và tiếp quản quyền điều hành các hoạt động bóng đá, tỷ phú Ratcliffe đang tạo ra nghịch lý khó tin: khiến gia đình Glazer trông có vẻ như những nhà quản lý tài năng.

2 hàng công đối lập nhau

Không thể phủ nhận những gì Brentford đã thể hiện. Đội khách tận dụng cơ hội xuất sắc bao nhiêu thì MU lại phung phí bấy nhiêu.

Brentford ghi cả 4 bàn thắng từ đúng 4 cú sút trúng đích. Đội bóng của HLV Keith Andrews thể hiện sự quyết liệt, nền tảng thể lực dồi dào và khả năng tấn công trực diện, những phẩm chất mà MU đang thiếu trầm trọng.

Dango Ouattara, người kiến tạo cả 3 bàn thắng đầu tiên, cùng Michael Kayode và Mamadou Sangare đều sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội nhưng vẫn có khả năng xử lý bóng rất tốt. Đặc biệt, màn trình diễn của Sangare càng khiến người ta phải đặt câu hỏi rằng MU đã ở đâu khi Brentford chi 42,5 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ này từ Lens trong kỳ chuyển nhượng mùa hè?

Trong khi đó, Callum Wilson dù đã 34 tuổi vẫn chứng minh giá trị của trung phong có thể lực sung mãn, đủ sức làm tường, dẫn dắt hàng công và gây áp lực trực tiếp lên các hậu vệ đối phương. Wilson chính là tác giả của 2 bàn thắng đầu tiên.

Brentford dạy cho MU bài học đau đớn

HLV Andrews xứng đáng được khen ngợi vì đã hồi sinh một tiền đạo từng bị xem là không còn nhiều khả năng đóng góp ở đẳng cấp cao.

Trong khi đó, cục diện trận đấu có lẽ đã khác nếu MU không quá phung phí những cơ hội trong giai đoạn đầu, trước khi Wilson mở tỷ số.

Harry Maguire từng đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Bruno Fernandes có pha đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc. Joshua Zirkzee lại dứt điểm quá nhẹ dù có cơ hội thuận lợi trước khung thành.

Tuy nhiên, Patrick Dorgu mới là cầu thủ đáng trách nhất. Amad Diallo thực hiện đường tạt bóng xoáy vào đầy chất lượng, đưa bóng đến đúng vị trí của Dorgu ở cột xa. Trong tư thế hoàn toàn không bị ai kèm, cách khung thành khoảng hơn 4 mét, ngôi sao người Đan Mạch lại đánh đầu hỏng một cách khó tin.

Đó là cơ hội mà việc đưa bóng ra ngoài dường như còn khó hơn ghi bàn. Khi Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, 2 trong số 6 bản hợp đồng được MU đưa về, đều ngồi dự bị, còn Benjamin Sesko phải nghỉ thi đấu đến đầu năm mới, đội hình xuất phát của MU chỉ mới ghi 7 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Với thống kê ấy, có lẽ cũng không quá bất ngờ khi hàng công “Quỷ đỏ” tỏ ra thiếu sắc bén đến vậy.

Sự thiếu đồng nhất báo hại MU

Dù kết quả vô cùng thất vọng, người xem vẫn có thể nhận ra những ý tưởng chiến thuật mà Pochettino muốn triển khai. Đội hình MU được đẩy cao hơn khoảng 9 mét so với thời người tiền nhiệm Michael Carrick.

Các cầu thủ cũng được yêu cầu thi đấu dũng cảm và quyết liệt hơn, cả khi có bóng lẫn lúc không kiểm soát bóng. Tuy nhiên, vấn đề là đội hình MU hiện tại được xây dựng qua 5 đời HLV khác nhau.

Các cầu thủ được đưa về trong những giai đoạn khác nhau, phục vụ những triết lý bóng đá không đồng nhất. Quan trọng hơn, MU thiếu sức mạnh thể chất và khả năng tranh chấp mà Brentford đang sở hữu.

HLV Pochettino loay hoay tìm lối thoát cho MU

Đội khách tận dụng rất tốt ưu thế này để khai thác sự mong manh của MU, cả ở cấp độ cá nhân lẫn hệ thống phòng ngự tập thể. Bàn thắng thứ hai của Wilson là minh chứng rõ ràng nhất.

Sau khi thủ môn Kelleher phát bóng dài lên phía trên, Wilson dễ dàng vượt qua sự đeo bám của Leny Yoro để giữ bóng và nhả lại cho Damsgaard. Kobbie Mainoo không áp sát đủ quyết liệt với tiền vệ người Đan Mạch. Chỉ bằng một đường chuyền thẳng lên phía trước, Damsgaard đã đưa Ouattara thoát xuống phía sau Lisandro MartInez.

Đáng nói, Yoro chỉ di chuyển chậm về phần sân nhà thay vì lập tức tăng tốc để hỗ trợ đồng đội. Nếu trung vệ người Pháp chạy nước rút quyết liệt hơn, Wilson có lẽ đã phải chịu sức ép lớn khi dứt điểm. Nhưng thực tế, tiền đạo Brentford có đủ thời gian và khoảng trống để tung cú sút đưa bóng đánh bại Lammens, nhân đôi cách biệt.

MU từ lâu vẫn được xem là một trong những CLB lớn nhất thế giới, với lịch sử hào hùng, lượng người hâm mộ khổng lồ và nguồn lực tài chính đáng kể. Tuy nhiên, tất cả những yếu tố đó không thể mang lại điểm số trên sân.

Thất bại 0-4 trước Brentford đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng mà Pochettino phải đối mặt, trong khi quỹ thời gian dành cho ông ngày càng bị thu hẹp.

MU đang sở hữu hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, tuyến giữa không duy trì được sức ép cần thiết và hàng công liên tục bỏ lỡ cơ hội. Tệ hơn, áp lực từ cuộc chiến trụ hạng đang bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý toàn đội.

"Quỷ đỏ" có vị thế quá lớn để xuống hạng? Những ai vẫn tin chắc vào điều đó có lẽ nên bắt đầu xem xét lại nhận định của mình.