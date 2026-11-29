Arsenal cần tìm lại cảm giác chiến thắng

Arsenal rất muốn trở lại với mạch thắng sau khi liên tiếp đánh rơi lợi thế và chỉ giành được hai trận hòa trước Newcastle (2-2) và Dortmund (1-1) trong vòng bốn ngày. Dù vậy, thầy trò Mikel Arteta vẫn duy trì khoảng cách 6 điểm so với đội xếp sau tại Ngoại hạng Anh sau vòng đấu gần nhất, đồng thời giữ vị trí trong top 8 ở đấu trường châu Âu.

Arsenal đang sở hữu thành tích toàn thắng cả 5 trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này, điều chưa đội bóng nào khác làm được. Nếu tính rộng hơn, "Pháo thủ" đã thắng 8 trận sân nhà liên tiếp tại giải đấu. Đây là chuỗi thành tích tốt nhất của CLB kể từ khi thắng 10 trận liên tiếp trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 12/2022.

Man City đối mặt sức ép bủa vây

Bầu không khí tại Manchester City đang trở nên nặng nề bởi những rắc rối pháp lý bên ngoài sân cỏ, trong khi phong độ của đội bóng cũng sa sút đáng kể. Trận hòa Fulham cuối tuần trước khiến thầy trò Enzo Maresca nối dài chuỗi không thắng tại Ngoại hạng Anh lên 4 trận, gồm 1 hòa và 3 thất bại.

Theo thống kê, Man City trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Football League, sau Sheffield Wednesday mùa 1904/05, khởi đầu mùa giải bằng 7 chiến thắng liên tiếp nhưng sau đó trải qua 4 trận liền không thắng.

Trận hòa Napoli trên sân nhà giữa tuần càng khiến tình hình thêm khó khăn. Man City đứng trước nguy cơ để đối thủ ghi bàn mở tỷ số trong 5 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2012. Đáng chú ý, ở thời điểm đó, Mikel Arteta chính là người ghi bàn duy nhất giúp Arsenal đánh bại Man City với tỷ số 1-0.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Arsenal

Arsenal có cơ hội lần đầu tiên đánh bại Man City hai lần trong cùng một mùa giải kể từ mùa 2014/15, sau khi giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ ở trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield).

Trên sân nhà, Arsenal cũng đang duy trì thành tích bất bại trong 3 lần gần nhất tiếp đón Man City tại Ngoại hạng Anh, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, chuỗi kết quả tích cực này đến sau giai đoạn "Pháo thủ" từng phải nhận 6 thất bại liên tiếp trên sân nhà khi đối đầu Man City ở Ngoại hạng Anh (từ năm 2018 đến 2023).

Một số thống kê đáng chú ý cũng cho thấy khả năng phòng ngự của Arsenal. Đội bóng thành London giữ sạch lưới ở 7 trong 9 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Các đối thủ của Arsenal đã phải nhận tổng cộng 36 thẻ vàng sau 11 vòng đấu, nhiều nhất giải đấu.

Trong khi đó, Man City lại đặc biệt nguy hiểm sau giờ nghỉ. Đội bóng của HLV Maresca đã ghi 15 bàn trong hiệp hai, nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Ngoài ra, họ thắng 12 trong 14 lần gần nhất chạm trán các nhà đương kim vô địch giải đấu, hòa 1 và chỉ thua 1 trận.

Chờ Haaland tìm lại bản năng săn bàn

Kai Havertz là cái tên đáng chú ý bên phía Arsenal khi đã góp dấu giày vào 4 bàn thắng trong 4 lần đối đầu gần nhất với Man City, gồm 3 pha lập công và 1 kiến tạo. Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng gần nhất của tiền đạo người Đức cho Arsenal đều là những pha mở tỷ số.

Ở chiều ngược lại, Erling Haaland đang trải qua giai đoạn hiếm hoi không ghi bàn trong 3 trận gần nhất khoác áo Man City. Tuy nhiên, chân sút người Na Uy vẫn có cơ hội trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử ghi bàn ở 5 lần ra sân liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Arsenal.

Về lực lượng, thủ môn David Raya vẫn chưa chắc chắn ra sân cho Arsenal sau khi dính chấn thương vai ở trận gặp Newcastle. Trong khi đó, Man City không ghi nhận thêm trường hợp chấn thương mới trước chuyến làm khách quan trọng này.

Dự đoán: Arsenal 2-1 Man City

Tình hình lực lượng

Arsenal: Vắng Bukayo Saka (đùi), Martin Zubimendi (gân kheo); David Raya bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Man City: Vắng Antoine Semenyo (chấn thương đầu gối).

Đội hình dự kiến

Arsenal: Kepa, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Madueke, Odegaard, Eze, Havertz.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.