Mauricio Pochettino thực sự lo lắng cho tình trạng của MU. Ông rằng lịch sử hào hùng chưa đủ để cứu đội bóng này khỏi việc xuống hạng, đồng thời thừa nhận bản thân đã đảm nhận nhiệm vụ khó khăn hơn dự kiến.

Chiến lược gia người Argentina cho hay: "Chúng tôi không bao giờ ngờ tới kết quả như thế này. Thua 2 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh với tỷ số 0-4 không hay chút nào. Nhưng đây là thực tế và chúng ta cần phải chấp nhận điều đó.

Chúng ta cần hiểu rõ thực tế. Được rồi, chúng tôi là MU, nhưng cả đội không thể chỉ chiến thắng dựa vào yếu tố lịch sử. Chúng tôi phải sánh ngang đối thủ trên mọi phương diện và sau đó phải vượt trội hơn đối thủ để giành chiến thắng".

Pochettino đang cảm nhận được rõ áp lực hiện bủa vây lấy họ

Pochettino chia sẻ tiếp: "Họ có thể cảm thấy áp lực, căng thẳng khi phải đua trụ hạng. Khi bạn ở trong tình huống đó, ai sẽ chịu trách nhiệm? Đó là điều khó khăn nhất.

Chúng tôi ở đây để gánh vác trách nhiệm và làm việc thật chăm chỉ, dồn toàn bộ năng lượng để vực dậy tinh thần các cầu thủ và toàn bộ tổ chức, giúp họ tiếp tục hoạt động. Chúng ta vẫn còn thời gian. Hoàn cảnh thực sự khó khăn. Nhưng cách duy nhất để thay đổi thực tế là tiếp tục nỗ lực".

Những vấn đề của MU tiếp tục được nhà cầm quân người Argentina vạch trần: "Vấn đề là chúng tôi cần duy trì phong độ ổn định trong suốt 90 phút, nhưng hiện tại đôi khi chúng tôi chỉ thể hiện tốt trong 20 phút đầu, hoặc ở hiệp hai, hoặc từ phút 20 đến phút 60. Sự thiếu ổn định này cần được cải thiện, bởi vì với sự lo lắng hiện tại, chúng tôi đang lãng phí quá nhiều năng lượng.

Thông điệp gửi đến các cầu thủ là họ cần cảm nhận được điều gì đó. Chúng tôi cần thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đã nói về tư duy. Tôi cần thay đổi. Nếu tôi không nhận ra rằng chúng tôi cần thay đổi, rằng MU đang không làm đúng, thì bao giờ MU mới bắt đầu hiểu rằng cả đội cần làm mọi việc theo cách khác".

HLV Pochettino mong người hâm mộ cho các cầu thủ thêm thời gian: "Người hâm mộ kỳ vọng gì ở HLV mới đến đội bóng cách đây 10 ngày như tôi. Chúng tôi sẽ thay đổi 25, 26 cầu thủ sao? Các bạn nghĩ chúng tôi sẽ giúp MU bằng cách đổ lỗi cho các cầu thủ vì tình hình hiện tại sao?

Chúng ta cần nhận trách nhiệm nhưng các cầu thủ cần được ra sân thi đấu. Và các cầu thủ cần cảm nhận được sự ủng hộ. Họ là những cầu thủ mà chúng ta đang có, và chúng tôi sẽ không thay đổi họ".