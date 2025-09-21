Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Tĩnh: Rực lửa đại chiến tại "chảo lửa" Vinh (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Sông Lam Nghệ An Hà Tĩnh

(18h, 21/9) Những cuộc đối đầu giữa SLNA và Hà Tĩnh vẫn luôn rực lửa và đầy hấp dẫn đặc biệt là trên sân Vinh.

   

V-League | 18h, 21/9 | Vinh

SLNA
Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Tĩnh: Rực lửa đại chiến tại "chảo lửa" Vinh (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Tĩnh: Rực lửa đại chiến tại "chảo lửa" Vinh (V-League) - 1
Hà Tĩnh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Tĩnh: Rực lửa đại chiến tại "chảo lửa" Vinh (V-League) - 1
Văn Bình, Văn Huy, Nam Hải, Văn Khánh, Văn Cường, Quang Vinh, Khắc Ngọc, Carlos Enrique, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha
Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Tĩnh: Rực lửa đại chiến tại "chảo lửa" Vinh (V-League) - 1
Thanh Tùng, Văn Hạnh, Trọng Hoàng, Helerson, Lê Viktor, Văn Long, Huỳnh Tấn Tài, Tuấn Tài, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Atshimene

Chủ nhà đang có phong độ không tốt

Trải qua 3 vòng đầu tiên của V-League, SLNA mới chỉ có được 3 điểm sau 2 trận thua và 1 trận thắng. Mặc dù vậy, trận thắng trước đương kim vô địch Nam Định khiến tất cả đều không thể chủ quan trước đội bóng xứ Nghệ. Sân Vinh luôn là điểm tựa đặc biệt cho SLNA, đặc biệt là tại V-League. 

Đội khách đang chuyên thắng 1-0

Hà Tĩnh đang có phong độ khá tốt khi đang có 3 trận thắng liên tiếp. Điểm đáng chú ý là cả 3 trận họ đều thắng với tỉ số 1-0. Dưới thời HLV Nguyễn Công Mạnh, Hà Tĩnh đang chơi rất chắc chắn trong khâu phòng ngự. Đổi lại, hàng công ít cơ hội nhưng các tiền đạo của họ vẫn tìm được mảnh lưới đối thủ.

Theo Nhật Anh

21/09/2025 12:40 PM (GMT+7)
Tin liên quan
