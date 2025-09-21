Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Tĩnh: Rực lửa đại chiến tại "chảo lửa" Vinh (V-League)

V-League | 18h, 21/9 | Vinh SLNA 0 - 0 Hà Tĩnh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: SLNA vs Hà Tĩnh Hà Tĩnh Điểm Văn Bình Văn Huy Nam Hải Văn Khánh Văn Cường Quang Vinh Khắc Ngọc Carlos Enrique Bá Quyền Văn Lương Olaha Điểm Thanh Tùng Văn Hạnh Trọng Hoàng Helerson Lê Viktor Văn Long Huỳnh Tấn Tài Tuấn Tài Viết Triều Sỹ Hoàng Atshimene Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận SLNA SLNA Hà Tĩnh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Bình, Văn Huy, Nam Hải, Văn Khánh, Văn Cường, Quang Vinh, Khắc Ngọc, Carlos Enrique, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha Thanh Tùng, Văn Hạnh, Trọng Hoàng, Helerson, Lê Viktor, Văn Long, Huỳnh Tấn Tài, Tuấn Tài, Viết Triều, Sỹ Hoàng, Atshimene

Chủ nhà đang có phong độ không tốt

Trải qua 3 vòng đầu tiên của V-League, SLNA mới chỉ có được 3 điểm sau 2 trận thua và 1 trận thắng. Mặc dù vậy, trận thắng trước đương kim vô địch Nam Định khiến tất cả đều không thể chủ quan trước đội bóng xứ Nghệ. Sân Vinh luôn là điểm tựa đặc biệt cho SLNA, đặc biệt là tại V-League.

Đội khách đang chuyên thắng 1-0

Hà Tĩnh đang có phong độ khá tốt khi đang có 3 trận thắng liên tiếp. Điểm đáng chú ý là cả 3 trận họ đều thắng với tỉ số 1-0. Dưới thời HLV Nguyễn Công Mạnh, Hà Tĩnh đang chơi rất chắc chắn trong khâu phòng ngự. Đổi lại, hàng công ít cơ hội nhưng các tiền đạo của họ vẫn tìm được mảnh lưới đối thủ.

