Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Tĩnh: Rực lửa đại chiến tại "chảo lửa" Vinh (V-League)
(18h, 21/9) Những cuộc đối đầu giữa SLNA và Hà Tĩnh vẫn luôn rực lửa và đầy hấp dẫn đặc biệt là trên sân Vinh.
V-League | 18h, 21/9 | Vinh
Điểm
Văn Bình
Văn Huy
Nam Hải
Văn Khánh
Văn Cường
Quang Vinh
Khắc Ngọc
Carlos Enrique
Bá Quyền
Văn Lương
Olaha
Điểm
Thanh Tùng
Văn Hạnh
Trọng Hoàng
Helerson
Lê Viktor
Văn Long
Huỳnh Tấn Tài
Tuấn Tài
Viết Triều
Sỹ Hoàng
Atshimene
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chủ nhà đang có phong độ không tốt
Trải qua 3 vòng đầu tiên của V-League, SLNA mới chỉ có được 3 điểm sau 2 trận thua và 1 trận thắng. Mặc dù vậy, trận thắng trước đương kim vô địch Nam Định khiến tất cả đều không thể chủ quan trước đội bóng xứ Nghệ. Sân Vinh luôn là điểm tựa đặc biệt cho SLNA, đặc biệt là tại V-League.
Đội khách đang chuyên thắng 1-0
Hà Tĩnh đang có phong độ khá tốt khi đang có 3 trận thắng liên tiếp. Điểm đáng chú ý là cả 3 trận họ đều thắng với tỉ số 1-0. Dưới thời HLV Nguyễn Công Mạnh, Hà Tĩnh đang chơi rất chắc chắn trong khâu phòng ngự. Đổi lại, hàng công ít cơ hội nhưng các tiền đạo của họ vẫn tìm được mảnh lưới đối thủ.
