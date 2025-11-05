Video bóng đá Slavia Prague - Arsenal: Cú đúp "siêu dự bị" (Cúp C1)

Hành quân tới sân Slavia Prague, HLV Mikel Arteta trao cơ hội cho dàn cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị như Merino, Nwaneri, Hincapie, Norgaard. Sau vài phút đầu cân bằng, dàn sao "Pháo thủ" dần chiếm lấy thế chủ động và liên tiếp tạo nên những tình huống sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà.

Arsenal dễ dàng giành 3 điểm

Dù vậy, pha lập công mở tỷ số lại đến trên chấm 11m. Từ tình huống phạt góc ở phút 32, trọng tài tham khảo VAR và xác định Provod để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Arsenal được hưởng phạt đền và Saka dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.

Tiếp đà hưng phấn, ngay phút đầu tiên của hiệp 2, "Pháo thủ" nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm cận thành của Merino.

Trong dịp thay thế Gyokeres đảm nhận vai trò tiền đạo cắm, Merino đã không bỏ qua cơ hội ghi dấu ấn. Phút 68, cầu thủ người Tây Ban Nha tận dụng pha băng ra thiếu an toàn của thủ môn Slavia Prague để hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0.

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Slavia Prague tìm kiếm bàn danh dự. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 3-0 để giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận vòng bảng Champions League.