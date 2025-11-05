Video bóng đá Slavia Prague - Arsenal: Cú đúp "siêu dự bị" (Cúp C1)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Tottenham Hotspur vs Copenhagen 05/11/25 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
2
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
0
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich 05/11/25 - Trực tiếp
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
0
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Liverpool vs Real Madrid 05/11/25 - Trực tiếp
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Juventus vs Sporting CP 05/11/25 - Trực tiếp
Logo Juventus - JUV Juventus
1
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
1
Bodø / Glimt vs Monaco 05/11/25 - Trực tiếp
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
0
Logo Monaco - ASM Monaco
1
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise 05/11/25 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
1
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
0
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Video bóng đá Slavia Prague - Arsenal: Cú đúp "siêu dự bị" (Cúp C1)

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Lượt trận thứ 4) Arsenal trải qua 90 phút thăng hoa trong chuyến hành quân tới Cộng hòa Séc.

  

Hành quân tới sân Slavia Prague, HLV Mikel Arteta trao cơ hội cho dàn cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị như Merino, Nwaneri, Hincapie, Norgaard. Sau vài phút đầu cân bằng, dàn sao "Pháo thủ" dần chiếm lấy thế chủ động và liên tiếp tạo nên những tình huống sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà.

Arsenal dễ dàng giành 3 điểm

Arsenal dễ dàng giành 3 điểm

Dù vậy, pha lập công mở tỷ số lại đến trên chấm 11m. Từ tình huống phạt góc ở phút 32, trọng tài tham khảo VAR và xác định Provod để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Arsenal được hưởng phạt đền và Saka dễ dàng ghi bàn mở tỷ số.

Tiếp đà hưng phấn, ngay phút đầu tiên của hiệp 2, "Pháo thủ" nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm cận thành của Merino.

Trong dịp thay thế Gyokeres đảm nhận vai trò tiền đạo cắm, Merino đã không bỏ qua cơ hội ghi dấu ấn. Phút 68, cầu thủ người Tây Ban Nha tận dụng pha băng ra thiếu an toàn của thủ môn Slavia Prague để hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0.

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để Slavia Prague tìm kiếm bàn danh dự. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 3-0 để giành 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận vòng bảng Champions League.

Chung cuộc: Slavia Prague 0-3 Arsenal

Nhận định trận HOT Cúp C1: Barca quyết lấy 3 điểm, Dortmund gặp khó trước Man City
Nhận định trận HOT Cúp C1: Barca quyết lấy 3 điểm, Dortmund gặp khó trước Man City

(Nhận định bóng đá Club Brugge - Barcelona và Man City - Dortmund, 3h, 6/11, vòng bảng Champions League) Barcelona sẽ quyết tâm lấy 3 điểm trước "mồi...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tân Thành ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/11/2025 01:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN