ĐT Việt Nam trở về Hà Nội, HLV Kim Sang Sik lập tức hướng tới Singapore

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội trong tối 25/7 sau khi hoàn thành trận ra quân tại AFF Cup 2026 với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste trên sân Chonburi (Thái Lan). Chuyến bay đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik về tới sân bay Nội Bài lúc 20h tối 25/7.

ĐT Việt Nam trở về nước

Ngay khi trở về, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi lưu trú để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của giải đấu. Theo kế hoạch, sáng 26/7, các học trò của HLV Kim Sang Sik sẽ trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Ban huấn luyện sẽ ưu tiên các bài tập hồi phục thể trạng sau chuyến thi đấu trên đất Thái Lan, đồng thời triển khai những nội dung chiến thuật nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tiếp đón Singapore trên sân nhà vào ngày 31/7.

Dù hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở trận thắng Timor Leste, HLV Kim Sang Sik khẳng định điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải nhanh chóng gác lại kết quả vừa qua để tập trung cho thử thách tiếp theo.

“Điều quan trọng là phải quên đi kết quả này. Các cầu thủ cần hồi phục thật tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tôi sẽ lựa chọn 11 cầu thủ có phong độ tốt nhất cho trận gặp Singapore”, HLV Kim Sang Sik nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ tiếp tục duy trì tinh thần và sự tự tin đã thể hiện ở trận ra quân, nhưng không được phép chủ quan. Mục tiêu của toàn đội là giành kết quả tốt trước Singapore để tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại vòng bảng AFF Cup 2026.