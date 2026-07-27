Tài Lộc báo tin cực vui với tuyển Việt Nam trước trận đấu Singapore

Sau khi từ Thái Lan về nước, tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào tập luyện vào lúc 10h sáng 26/7, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore, lượt trận thứ 2 bảng A, ASEAN Cup 2026.

Do vừa trải qua trận đấu mở màn gặp Timor Leste cùng hành trình di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội, HLV Kim Sang Sik chia đội thành hai nhóm để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ.

Nhóm các cầu thủ đá chính trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường các nội dung rèn chiến thuật và duy trì cường độ vận động.

Một tin rất vui với HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam là sự trở lại của Tài Lộc.

Với việc tập luyện bình thường, cầu thủ CLB Ninh Bình có thể thi đấu ở trận gặp Singapore sắp tới.

Trong khi đó, thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục vắng mặt. Patrik Lê Giang gần như chắc chắn bắt chính ở tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik có sự tính toán kỹ về nhân sự, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Sau chiến thắng thuyết phục trong ngày ra quân, tuyển Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn và tập trung cao độ cho cuộc tiếp đón Singapore.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik có quỹ thời gian 4 ngày chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu giành thêm một kết quả thuận lợi trên sân nhà, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Đình Bắc và các đồng đội sẵn sàng cho trận gặp Singapor ngày 31/7.

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