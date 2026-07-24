Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam đối đầu Timor Leste: Thầy Kim hưng phấn, Đình Bắc tiết lộ màn ăn mừng độc lạ (AFF Cup)

Phát ngôn của hai HLV trước trận HLV Kim Sang Sik - ĐT Việt Nam "Chúng tôi rất vui vì có thể tham gia giải đấu. Toàn đội đang chuẩn bị để có thể thể hiện tốt nhất cho cả trận đầu tiên cũng như tất cả các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ chiến đấu một cách tự tin và chuẩn bị thật tốt để có thể giành chiến thắng". "Đúng là chúng tôi đã vô địch ở giải đấu trước, do vậy cũng có những áp lực đi kèm vì đây sẽ không phải là giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sự tự tin. Các cầu thủ đều cảm nhận được sức nặng của chức vô địch, vì vậy họ sẽ chiến đấu với mục tiêu vô địch ở giải đấu này. Chúng tôi sẽ chuẩn bị và cố gắng ở từng trận đấu để thể hiện tốt trong giải đấu". "Chúng tôi đã có những nghiên cứu kỹ về Timor Lester. ĐT Việt Nam mang tới giải đấu nhiều cầu thủ trẻ và họ cũng vậy. Timor Lester sẽ mang tới năng lượng dồi dào cùng sức trẻ, đồng thời cũng chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt chiến thuật để ngăn chặn ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã phát hiện được nhiều điểm yếu của đối thủ và sẽ tận dụng tối đa để giành chiến thắng, qua đó có được khởi đầu tốt". HLV Ze Pedro - ĐT Timor Leste "So với các đội ở bảng đấu này, chúng tôi là đội chuẩn bị muộn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt. Chúng tôi ước gì có thể chuẩn bị sớm hơn nhưng cũng làm những gì tốt nhất có thể, chuẩn bị kỹ lưỡng để đến với giải đấu này". "Tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Họ đang là đương kim vô địch của AFF Cup. 3 cầu thủ nhập tịch là sự khác biệt lớn trong đội hình ĐT Việt Nam. Tôi cũng tin rằng họ là đội bóng thực sự mạnh, không chỉ 3 cầu thủ này mà những cầu thủ còn lại cũng rất chất lượng. Họ có sự gắn kết đặc biệt giữa hàng tiền đạo, tiền vệ lẫn hậu vệ. Đó là lý do tại sao tôi tôn trọng ĐT Việt Nam. Tôi tin rằng 3 cầu thủ nhập tịch có thể tạo ra sự khác biệt bất cứ lúc nào. ĐT Việt Nam đã chọn nhập tịch cho họ vì họ sẽ mang lại điều gì đó nhiều hơn". "Điểm mạnh nhất của Timor Leste, đối với tôi luôn là sức mạnh tập thể. Chúng tôi đã vượt qua Brunei để giành quyền tham dự AFF Cup. Đó là nhờ công sức của các cầu thủ và ban huấn luyện mới, không phải cá nhân nào cả, mà chính tập thể đã giành được cơ hội có mặt ở giải đấu này. Điều chúng tôi muốn hướng đến là thi đấu như một tập thể. Đến với AFF Cup, chúng tôi muốn cạnh tranh, muốn tiến bộ với tư cách là một tập thể. Và chỉ với những giải đấu tầm cỡ như AFF Cup, chúng tôi mới có thể làm được điều đó. Về trận đấu, và về tính bất ngờ mà chúng tôi có thể mang lại cho đối thủ, bất kể ĐT Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch. Chỉ có tập thể mới tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi muốn thi đấu như một tập thể và sẽ đưa ra câu trả lời tốt trong trận đấu ra quân".