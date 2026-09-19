Raphinha gợi nhớ Ronaldo "béo", trở thành đầu tàu mới của Barcelona

Raphinha giải bài toán "số 9"

Barcelona dành phần lớn mùa hè để theo đuổi Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina được xác định là sự thay thế lý tưởng cho Robert Lewandowski từ rất lâu trước khi tiền đạo người Ba Lan rời Nou Camp. Nhu cầu tìm một "số 9" mới càng trở nên cấp thiết sau khi Ferran Torres chuyển sang PSG.

Việc không thể chiêu mộ Alvarez tưởng như khiến Barcelona rơi vào thế bất lợi. Nhưng thực tế lại diễn ra theo hướng khác. Đội bóng của Hansi Flick toàn thắng 7 trận đầu tiên trên mọi đấu trường mùa 2026/27, ghi tới 33 bàn. Lối chơi của Barcelona đang tạo ra sức ép lớn lên các đối thủ, trong khi câu chuyện về Alvarez nhanh chóng bị lãng quên.

Raphinha là ngôi sao số 1 của Barcelona hiện tại

Lời giải cho bài toán trung phong của Barcelona hóa ra lại nằm ngay trước mắt Hansi Flick. Raphinha, người vốn thường thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái, bước lên đảm nhiệm vai trò trung phong và nhanh chóng trở thành mũi nhọn đáng sợ của đội bóng.

Những con số đang nói thay tất cả

Các thống kê đang củng cố nhận xét của Hansi Flick. Raphinha đã ghi 11 bàn ở mùa giải này. Theo bài viết, chưa cầu thủ Barcelona nào trong 60 năm qua đạt được thành tích tương tự trong giai đoạn đầu mùa.

Lionel Messi từng ghi 10 bàn trong 7 lần ra sân đầu tiên của mùa giải 2012-13. Anh cũng từng có 9 bàn sau cùng số trận ở hai mùa giải khác. Ronaldo cũng đạt 9 bàn sau 7 lần xuất hiện trong mùa giải 1996-97.

Khả năng thích nghi tức thời với vai trò mới của Raphinha là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Barcelona nâng cấp sức mạnh tấn công. Lewandowski từng rất giỏi chơi quay lưng với khung thành, trong khi Ferran Torres sở hữu khả năng chạy chỗ phía sau hàng phòng ngự. Raphinha lại phù hợp với hệ thống giàu tính biến hóa của Flick theo một cách khác.

Cầu thủ 29 tuổi di chuyển tự do giữa các tuyến, tận dụng tốc độ bùng nổ và kỹ thuật để kéo các hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí. Những chuyển động này tạo thêm khoảng trống cho Lamine Yamal và Anthony Gordon ở hai cánh, đồng thời giúp chính Raphinha liên tục khai thác những khoảng trống trước mặt.

Điều đó tiếp tục được thể hiện trong trận Barcelona thắng Racing Santander 7-2 tại La Liga. Raphinha lập hat-trick. Bàn đầu tiên và bàn cuối cùng đều đến từ chấm phạt đền, nhưng bàn thứ hai mới thể hiện rõ khả năng chọn vị trí của anh. Dani Olmo tiếp tục là người kiến tạo, còn Raphinha âm thầm len vào khoảng trống giữa hai trung vệ Racing Santander. Khi đường chuyền xuất hiện, anh chỉ cần một chạm trước khi thực hiện cú vô-lê đưa bóng vào góc khung thành.

Raphinha khiến mọi thứ trông có vẻ đơn giản khi có bóng, đồng thời cũng là người hoạt động tích cực nhất khi không có bóng. Khả năng pressing tầm cao của Barcelona bắt đầu từ chính anh. Raphinha liên tục đuổi theo đối thủ với tốc độ cao và buộc họ phải mắc sai lầm.

Với cường độ thi đấu và khả năng tạo đột biến mà Flick mong muốn, cùng sự sắc bén trước khung thành, Raphinha đang trở thành nhân tố trung tâm trong hệ thống tấn công của Barcelona.

Những nét tương đồng với Ronaldo "béo"

Barcelona có lịch sử đặc biệt với các cầu thủ Brazil. Romario, Rivaldo, Ronaldinho và Neymar đều từng để lại dấu ấn tại Camp Nou. Tuy nhiên, chưa cầu thủ Brazil nào vượt qua được mùa giải duy nhất của Ronaldo Nazario tại Barcelona về mức độ bùng nổ.

Raphinha tiếp bước Ronaldo "béo", Messi trở thành biểu tượng cho giai đoạn thành công mới của Barca

Ronaldo gia nhập Barcelona từ PSV Eindhoven vào mùa hè năm 1996 với mức phí kỷ lục thế giới khi đó là 19,5 triệu USD, ở tuổi 20. Trong 49 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya, ông ghi 47 bàn và cùng Barcelona giành Copa del Rey, UEFA Cup Winners' Cup và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Sự kết hợp giữa sức mạnh đáng sợ, tốc độ bùng nổ và khả năng dứt điểm chính xác giúp Ronaldo liên tục xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Ông giành Pichichi với 34 bàn thắng tại La Liga, đồng thời đoạt Chiếc giày vàng châu Âu và đứng đầu cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm 1997. Trong số những khoảnh khắc đáng nhớ nhất có pha solo ngoạn mục trước SD Compostela và cú hat-trick giúp Barcelona ngược dòng thắng Atletico Madrid 4-3 ở tứ kết Copa del Rey.

Ronaldo thi đấu như một trung phong cố định hơn so với Raphinha hiện tại. Tuy nhiên, cả hai có điểm chung ở khả năng săn bàn và lối chơi trực diện. Raphinha cũng có thể xuyên phá hàng phòng ngự chỉ trong vài giây nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật, tốc độ và sự táo bạo.

Nếu duy trì được phong độ hiện tại, Raphinha có thể hướng tới những thống kê tương đồng với huyền thoại người Brazil và thậm chí cùng Barcelona hướng đến một mùa giải với nhiều danh hiệu lớn.