Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc - U23 Saudi Arabia: Đối thủ của U23 Việt Nam lộ diện (Hết giờ)

ASIAD | 17h, 22/9 | Paloma Mizuho Stadium U23 Hàn Quốc 2 - 0 U23 Saudi Arabia (H1: 0-0) Thông tin trước trận U23 Hàn Quốc vs U23 Saudi Arabia U23 Saudi Arabia Điểm Kim Joon Hong Bae Hyun Seo Choi Seok Hyun Eom Ji Sung Kim Ji Soo Kim Myung Jun Lee Gi Hyuk Lee Hyun Ju Lee Seung Won Shin Min Ha Yang Min Hyuk Điểm Al Ruwaili Al Fawaz Al Ghumayl Al Mutairi Al Suwailem Alyami Al Yuhaybi Barnawi Dahal Haddad Houssa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc U23 Saudi Arabia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Shin Min Ha 67' Kim Myung Jun 69' Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu U23 Hàn Quốc giao bóng trước. 4’ U23 Hàn Quốc tấn công Shin Min-Ha đi bóng bên cánh trái, tuy nhiên hậu vệ U23 Saudi Arabia đã cướp bóng trong chân ngay trước khi anh kịp tiếp cận vòng cấm địa. 9’ Cầu thủ 2 đội tranh chấp quyết liệt Trận đấu nhiều lần bị cắt vụn bởi những pha phạm lỗi của cầu thủ 2 đội. 13’ U23 Saudi Arabia đá phạt góc Từ quả phạt góc bên cánh phải, Al Fawaz bật cao đánh đầu nhưng không trúng bóng. 15’ U23 Saudi Arabia dứt điểm nguy hiểm Al Suwailem dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang. 19’ U23 Hàn Quốc tấn công biên Pha phối hợp bên cánh trái của U23 Hàn Quốc. Eom Ji Sung bật cao đánh đầu nhưng không trúng bóng. 23’ Thủ môn U23 Saudi Arabia cứu thua!! Pha phối hợp ăn ý bên cánh phải của U23 Hàn Quốc. Yang Min Hyuk tung cú sút chéo góc, rất may thủ môn Al Ruwaili đã cản phá thành công, giải nguy cho khung thành U23 Saudi Arabia. 28’ U23 Hàn Quốc tấn công nguy hiểm!!! Từ cánh trái, Kim Myung Jun căng ngang khó chịu, tuy nhiên không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm, hậu vệ U23 Saudi Arabia phá bóng giải nguy. 35’ U23 Saudi Arabia đá phạt góc nguy hiểm Tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa U23 Hàn Quốc. Houssa ra chân nhanh như chớp, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 39’ Hậu vệ U23 Saudi Arabia cứu bóng ở vạch cầu môn Cầu thủ U23 Saudi Arabia kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch 5m50 sau cú dứt điểm của cầu thủ U23 Hàn Quốc. 43’ Thủ môn U23 Saudi Arabia cứu thua xuất sắc!! Bae Hyun Seo nhận bóng bên cánh trái trước khi dứt điểm vào góc gần, tuy nhiên thủ môn Al Ruwaili đã đổ người cản phá xuất sắc. 45+2’ Cầu thủ U23 Hàn Quốc bỏ lỡ!! Lee Hyun Ju nhận bóng và dứt điểm trong tư thế vô cùng thoải mái, dù vậy cú dứt điểm quá nhẹ, thủ môn U23 Saudi Arabia bắt gọn. 45+2’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 0-0. Hiệp 2 bắt đầu. 49’ Thủ môn U23 Hàn Quốc cứu thua!! Cầu thủ mới vào sân từ hiệp 2, Al Bishri đi bóng qua 2 cầu thủ U23 Hàn Quốc trước khi tung cú sút căng bằng chân trái, thủ môn Kim Joon Hong đổ người cản phá xuất thần. 55’ U23 Hàn Quốc tấn công biên Từ quả tạt bên cánh phải, Haddad phá bóng ra biên giải nguy cho U23 Saudi Arabia. 61’ Cầu thủ U23 Saudi Arabia suýt phản lưới Eom Ji Sung đánh đầu đưa bóng vào trong, Aldawood thực hiện pha phá bóng đi trúng cột dọc khung thành U23 Saudi Arabia. Tình huống "hú vía" cho đại diện Tây Á. 65’ Thủ môn U23 Saudi Arabia cứu thua Kim Ji Soo thực hiện pha đánh đầu ngược bất ngờ, thủ môn Al Ruwaili cản phá bóng ra biên. 67’ Vào! Vào! 1-0 cho U23 Hàn Quốc Từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Shin Min Ha bật cao đánh đầu tung lưới U23 Saudi Arabia. 69’ Vào! Vào! 2-0 cho U23 Hàn Quốc Từ quả tạt bên cánh trái, Kim Myung Jun đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn U23 Saudi Arabia hoàn toàn bất lực. 78’ Cơ hội cho U23 Hàn Quốc Pha căng ngang bên cánh trái của cầu thủ U23 Hàn Quốc bị hậu vệ U23 Saudi Arabia ngăn chặn. 88’ U23 Saudi Arabia đá phạt Từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Al Khaibri bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. 90’ Trận đấu có 3 phút bù giờ. 90+3’ Hết giờ Tỷ số chung cuộc: U23 Hàn Quốc 2-0 U23 Saudi Arabia. Như vậy, U23 Hàn Quốc khép lại bảng D với ngôi đầu (6 điểm/2 trận) và sẽ gặp U23 Việt Nam - đội nhì bảng C - tại tứ kết. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia gặp đội nhất bảng C - U23 Uzbekistan. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Kim Joon Hong, Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Eom Ji Sung, Kim Ji Soo, Kim Myung Jun, Lee Gi Hyuk, Lee Hyun Ju, Lee Seung Won, Shin Min Ha, Yang Min Hyuk Al Ruwaili, Al Fawaz, Al Ghumayl, Al Mutairi, Al Suwailem, Alyami, Al Yuhaybi, Barnawi, Dahal, Haddad, Houssa

Quyết tâm giành ngôi đầu

U23 Saudi Arabia đã đánh bại U23 Qatar để sớm cùng U23 Hàn Quốc vào tứ kết chỉ sau 2 trận đấu khi bảng này chỉ có 3 đội. Đây không phải là kết quả bất ngờ bởi U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia có trình độ vượt trội. Thực tế, U23 Qatar không gây được khó khăn nào cho 2 đội bóng trên khi lép vế hơn hẳn về chuyên môn.

Sớm định đoạt số phận bằng 2 vé vào tứ kết, cuộc đọ sức giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng D. Theo mã bốc thăm, đội nhất bảng D sẽ gặp nhì bảng C trong khi nhì bảng D sẽ gặp nhất bảng C.

U23 Uzbekistan đã đứng nhất bảng C. Đây là đối thủ rất mạnh, ứng cử viên cho tấm Huy chương vàng nên việc U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc quyết đứng nhất bảng D để tránh U23 Uzbekistan ở tứ kết cũng là dễ hiểu. Khi ấy, họ chỉ gặp U23 Việt Nam (nhì bảng C) "nhẹ ký" hơn và cơ hội tiến vào bán kết được dự đoán thuận lợi hơn.

Lực lượng của U23 Hàn Quốc được đánh giá cao

U23 Hàn Quốc bước vào ASIAD 2026 với tham vọng bảo vệ chức vô địch. Đội bóng xứ kim chi đã giành huy chương vàng ở ba kỳ ASIAD liên tiếp và tiếp tục được đánh giá cao nhờ sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm. Đáng chú ý, đội hình lần này có những cầu thủ từng góp mặt tại World Cup 2026 như Eom Ji-sung, Yang Hyun-jun, Lee Gi-hyuk và Bae Jun-ho.