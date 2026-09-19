Yamal - Mbappe gây tranh cãi, chiến dịch Quả bóng vàng bị chê “lố bịch”

Yamal, Mbappe và màn “tự tiến cử” gây tranh cãi

Quả bóng vàng ngày càng có sức hút lớn với các ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, cách một số ứng viên công khai nói về khả năng chiến thắng đang trở thành chủ đề gây tranh luận. Những chiến dịch vận động cho Lamine Yamal và Kylian Mbappe đã đi quá xa, thậm chí bị xem là “lố bịch” và phô trương cái tôi.

Yamal và màn “tự tiến cử” gây tranh cãi

HLV Hansi Flick không ngần ngại ủng hộ học trò khi đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta không nên vận động cho cậu ấy?”. Ngôi sao 18 tuổi tuyên bố: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ mình xứng đáng nhận giải thưởng này năm nay vì những gì tôi đã giành được”.

Mbappe thậm chí còn gây chú ý hơn với những phát biểu mạnh mẽ về bản thân. Tiền đạo Real Madrid tự mô tả mình là “người được chọn”, đồng thời khẳng định: “Không có cầu thủ nào giỏi hơn tôi mùa trước”. Những tuyên bố như vậy khiến cuộc đua Quả bóng vàng ngày càng giống một chiến dịch vận động cá nhân thay vì để màn trình diễn trên sân tự lên tiếng.

Quả bóng vàng và những chiến dịch phía sau hậu trường

Việc các CLB vận động cho ngôi sao của mình không phải câu chuyện mới. Năm 2013, Real Madrid từng huy động nhiều tên tuổi như Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas và Sergio Ramos để ủng hộ Cristiano Ronaldo trong cuộc cạnh tranh với Lionel Messi và Franck Ribery.

Hai năm trước, Real Madrid còn hủy chuyến đi tới Paris và tẩy chay lễ trao giải sau khi xuất hiện thông tin Rodri chứ không phải Vinicius Junior sẽ chiến thắng. Đội bóng Hoàng gia sau đó tuyên bố: “Nếu tiêu chí trao giải không công nhận Vinicius là người chiến thắng, thì cùng tiêu chí đó cũng phải công nhận Carvajal là người chiến thắng. Vì điều đó đã không xảy ra, rõ ràng là Quả bóng vàng và UEFA không tôn trọng Real Madrid. Và Real Madrid không ở nơi họ không được tôn trọng”.

Khi cái tôi lấn át giá trị tập thể

Mbappe thừa nhận bản thân có những lý lẽ ủng hộ việc giành Quả bóng vàng. Với những ngôi sao hàng đầu, khát vọng sở hữu giải thưởng cá nhân danh giá là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thành công của bất kỳ cá nhân nào cũng không thể tách rời đóng góp từ các đồng đội.

Kane cũng có một mùa giải thành công

Câu chuyện của Michael Owen năm 2001 tạo ra sự tương phản rõ rệt. Khi mới 21 tuổi, tiền đạo người Anh giành Quả bóng vàng sau mùa giải cùng Liverpool đoạt Cúp UEFA, Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh, đồng thời ghi 24 bàn. Owen kể rằng khi HLV Gerard Houllier gọi điện báo tin, anh thậm chí còn hỏi: “Đó là cái gì vậy, huấn luyện viên?”.

Trong bối cảnh những chiến dịch quảng bá cá nhân ngày càng rầm rộ, thì Harry Kane như một trường hợp khác biệt. Tiền đạo này được cho là chủ động không quảng bá bản thân trước lễ trao giải. Quả bóng vàng nên được quyết định bởi những gì cầu thủ thể hiện trên sân, thay vì bởi mức độ ồn ào của các chiến dịch vận động bên ngoài sân cỏ.