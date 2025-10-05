Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Chủ nhà dám mơ về top 4 (La Liga)

Laliga | 21h15, 5/10 | Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sevilla vs Barcelona Barcelona Điểm Vlachodimos Cardoso Marcao Azpilicueta Carmona Agoume Mendy Suazo Sanchez Romero Vargas Điểm Szczesny Kounde Araujo Cubarsi Balde Pedri De Jong F. Torres Olmo Rashford Lewandowski Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sevilla Sevilla Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vlachodimos, Cardoso, Marcao, Azpilicueta, Carmona, Agoume, Mendy, Suazo, Sanchez, Romero, Vargas Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, De Jong, F. Torres, Olmo, Rashford, Lewandowski

Sevilla gặp "núi" thật sự

Sevilla kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 17 La Liga, đây là thành tích tệ nhất của họ kể từ khi xuống hạng mùa 1999/2000. Chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm, đội bóng xứ Andalucia đã thoát khỏi tấm vé trở lại Segunda.

Khởi đầu mùa này, dù thua 2 trận trước Athletic Bilbao và Getafe nhưng Sevilla đã thắng 3/5 vòng gần nhất, chỉ thua một. Họ lần lượt đánh bại Girona, Alaves và Rayo Vallecano để đứng thứ 9 với 10 điểm, chỉ kém vị trí thứ 4 của Elche 3 điểm, do đó khả năng tranh vé dự cúp châu Âu của Sevilla vẫn có, nhưng Barcelona sẽ là chướng ngại vật thật sự cho đội bóng thành Seville sau chuỗi trận vừa qua gặp các đối thủ vừa tầm.

Barca nhắm trở lại ngôi đầu

Dù vừa thua Paris Saint-Germain 1-2 ở vòng bảng Champions League, Barcelona vẫn đang chơi tốt ở La Liga với duy nhất 1 trận không thắng là trận hòa Rayo Vallecano trước đợt tập trung ĐTQG tháng 9. Barcelona thắng Real Sociedad 2-1 cuối tuần qua để tận dụng trận thua derby Madrid của Real Madrid và leo lên ngôi đầu bảng.

Real Madrid vừa có thắng lợi 3-1 trước Villarreal để trở lại ngôi đầu, do đó Barca phải thắng để tiếp tục dẫn đầu sau vòng đấu này. Barca đang có mạch 7 trận thắng liên tiếp trước Sevilla và đã không thua đội bóng này trong tròn 10 năm qua, nên mục tiêu này là khả thi, dù họ sẽ phải đá mà không có Lamine Yamal do chấn thương.