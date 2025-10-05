Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Chủ nhà dám mơ về top 4 (La Liga)
(21h15, 5/10, vòng 8 La Liga) Sevilla mùa trước chật vật trụ hạng nhưng mùa này đang có phong độ khá tốt và cách không xa top 4.
Laliga | 21h15, 5/10 | Ramón Sánchez Pizjuán
Điểm
Vlachodimos
Cardoso
Marcao
Azpilicueta
Carmona
Agoume
Mendy
Suazo
Sanchez
Romero
Vargas
Điểm
Szczesny
Kounde
Araujo
Cubarsi
Balde
Pedri
De Jong
F. Torres
Olmo
Rashford
Lewandowski
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sevilla gặp "núi" thật sự
Sevilla kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 17 La Liga, đây là thành tích tệ nhất của họ kể từ khi xuống hạng mùa 1999/2000. Chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng một điểm, đội bóng xứ Andalucia đã thoát khỏi tấm vé trở lại Segunda.
Khởi đầu mùa này, dù thua 2 trận trước Athletic Bilbao và Getafe nhưng Sevilla đã thắng 3/5 vòng gần nhất, chỉ thua một. Họ lần lượt đánh bại Girona, Alaves và Rayo Vallecano để đứng thứ 9 với 10 điểm, chỉ kém vị trí thứ 4 của Elche 3 điểm, do đó khả năng tranh vé dự cúp châu Âu của Sevilla vẫn có, nhưng Barcelona sẽ là chướng ngại vật thật sự cho đội bóng thành Seville sau chuỗi trận vừa qua gặp các đối thủ vừa tầm.
Barca nhắm trở lại ngôi đầu
Dù vừa thua Paris Saint-Germain 1-2 ở vòng bảng Champions League, Barcelona vẫn đang chơi tốt ở La Liga với duy nhất 1 trận không thắng là trận hòa Rayo Vallecano trước đợt tập trung ĐTQG tháng 9. Barcelona thắng Real Sociedad 2-1 cuối tuần qua để tận dụng trận thua derby Madrid của Real Madrid và leo lên ngôi đầu bảng.
Real Madrid vừa có thắng lợi 3-1 trước Villarreal để trở lại ngôi đầu, do đó Barca phải thắng để tiếp tục dẫn đầu sau vòng đấu này. Barca đang có mạch 7 trận thắng liên tiếp trước Sevilla và đã không thua đội bóng này trong tròn 10 năm qua, nên mục tiêu này là khả thi, dù họ sẽ phải đá mà không có Lamine Yamal do chấn thương.
