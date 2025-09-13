Trực tiếp bóng đá Real Sociedad - Real Madrid: Duy trì mạch toàn thắng (La Liga)

Laliga | 21h15, 13/9 | SVĐ Reale Arena Real Sociedad 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Sociedad vs Real Madrid Real Madrid Điểm Remiro Aramburu Zubeldia Caleta Car Munoz Kubo Mendez Gorrotxategi Marin Barrenetxea Oyarzabal Điểm Courtois Alexander Arnold Militao Huijsen Carreras Valverde Tchouameni Guler Mastantuono Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Sociedad Real Sociedad Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta Car, Munoz, Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Marin, Barrenetxea, Oyarzabal Courtois, Alexander Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Guler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe

Duy trì mạch toàn thắng

Real Madrid có khởi đầu vững vàng nhưng chưa thực sự bùng nổ, với 3 chiến thắng liên tiếp trước Osasuna, Real Oviedo và Mallorca, ghi được 6 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần. Đoàn quân của HLV Xabi Alonso vẫn chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng việc duy trì mạch thắng trong giai đoạn tìm sự ổn định là điều rất tích cực. Nếu giành trọn 3 điểm trước Real Sociedad, “Kền kền trắng” sẽ tạm nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với đương kim vô địch Barcelona.