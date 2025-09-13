Trực tiếp bóng đá Real Sociedad - Real Madrid: Duy trì mạch toàn thắng (La Liga)
(21h15, 13/9, vòng 4) Real Madrid sẽ hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp ở La Liga 2025/26 khi hành quân đến sân Reale Arena để chạm trán Real Sociedad.
Danh sách các trận đấu HOT
Laliga | 21h15, 13/9 | SVĐ Reale Arena
Điểm
Remiro
Aramburu
Zubeldia
Caleta Car
Munoz
Kubo
Mendez
Gorrotxategi
Marin
Barrenetxea
Oyarzabal
Điểm
Courtois
Alexander Arnold
Militao
Huijsen
Carreras
Valverde
Tchouameni
Guler
Mastantuono
Vinicius
Mbappe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Duy trì mạch toàn thắng
Real Madrid có khởi đầu vững vàng nhưng chưa thực sự bùng nổ, với 3 chiến thắng liên tiếp trước Osasuna, Real Oviedo và Mallorca, ghi được 6 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần. Đoàn quân của HLV Xabi Alonso vẫn chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng việc duy trì mạch thắng trong giai đoạn tìm sự ổn định là điều rất tích cực. Nếu giành trọn 3 điểm trước Real Sociedad, “Kền kền trắng” sẽ tạm nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với đương kim vô địch Barcelona.
Trung vệ Antonio Rudiger đã gia nhập danh sách "bệnh binh" của Real Madrid cùng Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick và Ferland Mendy.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/09/2025 15:50 PM (GMT+7)