Nhận định Real Sociedad vs Real Madrid, 21h15 ngày 13/9: Đánh sập xứ Basque

Real Madrid dễ dàng đánh bại Real Sociedad trong những lần đối đầu gần đây.

Nhận định trước trận đấu Real Sociedad vs Real Madrid

Real Madrid đang có màn khởi đầu ấn tượng tại La Liga 2025/26 dưới triều đại tân HLV Xabi Alonso. Sau 3 vòng đấu, "Kền kền trắng" toàn thắng và vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng. Với khí thế ấy, họ tràn đầy tự tin hành quân đến sân Reale để chạm trán Real Sociedad cuối tuần này.

Không chỉ sở hữu phong độ cao, Real Madrid còn nhận được sự ủng hộ từ những kết quả trong quá khứ. Trong 12 lần đối đầu Sociedad gần đây ở La Liga, đội bóng thủ đô thắng tới 8, hòa 1 và chỉ thua 1. Ngay cả sân Reale vốn được xem là "hiểm địa" cũng không thể làm khó thầy trò Xabi Alonso: 7 lần gần nhất hành quân đến đây, Real Madrid thắng 5, hòa 1, chỉ 1 lần ra về tay trắng.

Trái ngược hoàn toàn, Sociedad lại đang đánh mất chính mình. Sáu trận gần đây trên mọi đấu trường, đội bóng xứ Basque không thắng nổi trận nào. Riêng tại La Liga mùa này, họ chỉ hòa 2 và thua 1, rơi xuống tận vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh ấy, việc phải tiếp đón Real Madrid đang "bay cao" rõ ràng là thử thách quá tầm.

Tâm điểm chắc chắn sẽ dồn về Kylian Mbappe, người đang là ngòi nổ chủ lực của Los Blancos. Vua phá lưới mùa trước tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa, dẫn đầu danh sách ghi bàn sau 3 vòng đấu. Với sự bùng nổ của Mbappe cùng lối chơi gắn kết mà HLV Xabi Alonso đang xây dựng, Real Madrid có đầy đủ cơ sở để mơ về chiến thắng thứ tư liên tiếp, khẳng định vị thế ứng viên vô địch La Liga.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha trở nên chắc chắn hơn so với mùa giải trước, với chỉ 1 bàn thua sau 3 vòng đấu. Sự trở lại đúng lúc của những cựu binh như Carvajal, Militao và sự tỏa sáng của các tân binh Huijsen, Carreras và Alexander-Arnold đã giảm bớt những gánh nặng mà thủ môn Courtois đã phải đón nhận ở mùa giải trước.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Sociedad vs Real Madrid

Phong độ của Real Sociedad rất đáng báo động. Đội bóng xứ Basque không thắng trận đấu nào kể từ tháng 8, với 5 trận hòa và 1 thất bại.

Real Madrid chơi bùng nổ kể từ khi HLV Xabi Alonso nắm quyền. Đương kim Á quân La Liga mới chỉ nhận 1 thất bại và đã giành 8 chiến thắng.

Real Sociedad đang là "con mồi" yêu thích của Real Madrid. Lần gần nhất đội bóng xứ Basque hưởng niềm vui đã diễn ra cách đây hơn 2 năm. Kể từ sau thắng lợi đó, Real Sociedad nhận 5 thất bại trong 6 trận đấu trước Real Madrid.

Thông tin lực lượng Real Sociedad vs Real Madrid

Real Sociedad thiếu Yangel Herrera do chấn thương.

Real Madrid không có sự phục vụ của Rudiger, Bellingham, Ferland Mendy, Camavinga và Endrick vì lý do tương tự.

Đội hình dự kiến Real Sociedad vs Real Madrid

Real Sociedad: Remiro; Munoz, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu; Barrenetxea, Marin, Gorrotxategi, Mendez, Kubo; Oyarzabal

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius Jr.

Dự đoán tỷ số Real Sociedad 1-2 Real Madrid