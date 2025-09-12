Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real đối diện 22 ngày "hành xác", vẫn sáng cửa vô địch La Liga hơn Barca

Real Madrid phải đối mặt với lịch thi đấu dồn dập khi các cầu thủ trở lại sau đợt tập trung ĐTQG trong tháng 9.

  

💥Real Madrid đối diện với lịch thi đấu đáng sợ

Real Madrid đang hướng đến việc duy trì phong độ ấn tượng, điều họ đạt thành tích 3 trận toàn thắng ở La Liga. Vào cuối tuần này, đoàn quân HLV Alonso sẽ hành quân đến xứ Basque để đối đầu với Real Sociedad (21h15, 13/9), mở đầu cho chuỗi trận đấu "hành xác" kéo dài 22 ngày. 

Sang tuần sau, Real Madrid chuyển sang đấu trường Cúp C1 khi tiếp đón Marseille (2h, 17/9). Trong tuần thi đấu đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn tiếp đón Espanyol (21h15, 20/9). 

Real Madrid có lịch thi đấu đáng sợ trong tháng 9 và tháng 10

Real Madrid có lịch thi đấu đáng sợ trong tháng 9 và tháng 10

Đến tuần kế tiếp, khi không phải đá Cúp C1, Real Madrid lại đối diện với 2 trận cầu ở La Liga. Họ lần lượt gặp Levante vào giữa tuần (2h30, 24/9) và đặc biệt khó khăn là cuộc đấu nhiều thách thức trước Atletico Madrid ở cuối tuần (21h15, 27/9). 

Tuần thi đấu ác mộng cuối cùng của Real Madrid kết thúc bằng 2 trận gặp Kairat ở Cúp C1 (23h45, 30/9) và Villarreal ở La Liga (2h, 5/10). Sau đó, đợt tập trung ĐTQG quốc gia trong tháng 10 bắt đầu nên phải tới ngày 19/10, "Los Blancos" mới trở lại thi đấu để gặp Getafe. 

Lịch thi đấu kéo dài 22 ngày với 7 trận đấu dự báo sẽ khiến nhiều cầu thủ Real Madrid mệt mỏi. HLV Alonso cần tính toán kỹ lưỡng cho lịch trình này nếu không muốn những điều đáng tiếc xảy ra với các học trò. 

🤜🤛Real Madrid được dự đoán sáng cửa vô địch La Liga

Thành tích ấn tượng của huấn luyện viên Hansi Flick trên băng ghế chỉ đạo Barcelona trong mùa giải trước dường như vẫn chưa đủ để thuyết phục Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES). Theo đánh giá của tổ chức này, đội bóng xứ Catalunya không phải là ứng viên số một để giành danh hiệu La Liga mùa 2025/26, với khoảng cách thua khá lớn so với Real Madrid.

Cụ thể, CIES đánh giá Real Madrid có 40,6% cơ hội soán ngôi vương La Liga của Barcelona. Có lẽ việc "Los Blancos" toàn thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên ở La Liga, kèm theo việc họ bổ sung nhân sự ồ ạt ở kỳ chuyển nhượng hè là lý do để CIES tin vào việc Real Madrid sáng cửa vô địch La Liga. 

Trong khi đó, Barcelona của Hansi Flick đã để mất điểm đầu tiên trong trận hòa 1-1 trước Rayo Vallecano. Việc này khiến đội chủ sân Camp Nou chỉ được CIES đánh giá có 29,6% cơ hội bảo vệ ngôi vương La Liga. 

Atletico Madrid, đội chưa thắng trận nào ở La Liga khi chỉ nắm trong tay 2 điểm nhưng vẫn được CIES đánh giá có 22,1% cơ hội vô địch. Con số này chỉ kém Barcelona 7,5%. 

Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng không nên quá tin vào các con số phần trăm này. Mùa trước, Real Madrid bước vào giải đấu sau khi vô địch La Liga và Cúp C1, đồng thời chiêu mộ thành công cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi đó là Kylian Mbappe.

Mọi dự đoán đều nghiêng về Real Madrid, kể cả siêu máy tính của Opta, vốn gần như không cho Barcelona bất kỳ cơ hội nào. Opta dự đoán Real Madrid có 86% khả năng vô địch. Tuy nhiên, thực tế đã phủ nhận các con số thống kê. Barcelona vô địch La Liga một cách thuyết phục, áp đảo hoàn toàn Real Madrid.

Pedri tiết lộ từng bị Real Madrid chê trước khi sang Barca
Pedri tiết lộ từng bị Real Madrid chê trước khi sang Barca

Pedri, ngôi sao sáng của Barcelona, từng bị Real Madrid khước từ khi còn là thiếu niên trước khi trở thành cầu thủ hàng đầu.

Bấm xem >>

