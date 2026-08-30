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Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Malaga: Thầy trò Mourinho tiếp đà thăng hoa (La liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid

(22h, 30/8 - Vòng 3) Real Madrid thăng hoa dưới thời HLV Jose Mourinho đang tràn đầy khí thế tiếp đón tân binh Malaga tại Bernabeu. Sự vượt trội về đẳng cấp và lực lượng hứa hẹn giúp đội chủ nhà tạo nên một chiến thắng áp đảo.

  

Laliga | 22h, 30/8 | Estadio Bernabéu

Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Malaga: Thầy trò Mourinho tiếp đà thăng hoa (La liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Malaga: Thầy trò Mourinho tiếp đà thăng hoa (La liga) - 1
Málaga
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Malaga: Thầy trò Mourinho tiếp đà thăng hoa (La liga) - 1
Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras, Silva, Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Malaga: Thầy trò Mourinho tiếp đà thăng hoa (La liga) - 1
Herrero, Puga, Recio, Galilea, Rafita, Lorenzo, Merino, Cruz, Dotor, Munoz, Chupe

Real Madrid thăng hoa cùng hàng công hủy diệt

Real Madrid đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng khi duy trì chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ khi HLV Jose Mourinho nắm quyền. Tại 2 vòng đấu đầu tiên của La Liga 2026/27, Kền kền trắng lần lượt hạ gục Espanyol 2-1 và đè bẹp Real Sociedad 4-1. Điểm tựa Santiago Bernabeu càng tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà, nơi họ toàn thắng 4 trận gần nhất tại giải quốc nội và sở hữu thành tích đối đầu áp đảo trước Malaga với 13 chiến thắng trong 15 lần tiếp đón gần đây.

Dù vắng tiền vệ Aurelien Tchouameni vì chấn thương, HLV Jose Mourinho đã có phương án kéo tân binh Bernardo Silva lùi xuống đá cặp cùng Federico Valverde. Trên hàng công, đội chủ nhà vẫn có đầy đủ những chân sút mạnh nhất, nổi bật là Kylian Mbappe - người vừa lập cú hat-trick vào lưới Real Sociedad.

Malaga khủng hoảng và không thể làm nên bất ngờ

Ở chiều ngược lại, Malaga tỏ ra hoàn toàn thất thế cả về chất lượng đội hình lẫn phong độ thi đấu. Đội khách chưa biết đến mùi chiến thắng trong 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó chỉ hòa 1 và thua 1 sau 2 vòng đấu đầu tiên tại La Liga 2026/27.

Việc phải làm khách trên sân Bernabeu trước một Real Madrid đang tràn đầy khí thế khiến cơ hội có điểm của Malaga gần như bằng không. Trận đấu này được dự đoán sẽ là cơ hội để Real Madrid phô diễn sức mạnh tấn công và tiếp tục cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với kình địch Barcelona.

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Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Arsenal
Chelsea
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Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
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(Vòng 3) Số phận trân đấu dường như đã an bài nhờ 3 pha lập công trong khoảng thời gian hiệp 1.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2026 16:47 PM (GMT+7)
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