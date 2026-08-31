Trực tiếp Barcelona - Rayo Vallecano: Quyết thắng để so kè Real (La liga)
(02h30, 1/9 - Vòng 3) Barcelona đứng trước cơ hội nối dài mạch thắng tại La Liga 2026/27 khi tiếp đón Rayo Vallecano trên sân nhà Camp Nou, qua đó đưa ra câu trả lời đanh thép tới Real Madrid và Jose Mourinho trong cuộc đua vô địch.
Laliga | 2h30, 1/9 | Spotify Camp Nou
Điểm
Joan Garcia
Eric Garcia
Cubarsi
Martin
Xavi Espart
Rodri
Pedri
Lamine Yamal
Fermin Lopez
Raphinha
Gordon
Điểm
Cardenas
Vertrouwd
Fernandez
Lejeune
Ratiu
Lopez
Diaz
Valentin
Perez
Camello
De Frutos
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Sức ép từ Madrid và phản ứng của Barcelona
Trong khi Real Madrid đang thăng hoa toàn thắng dưới thời HLV Jose Mourinho, phòng thay đồ của Barcelona cũng trải qua không ít xáo trộn bởi những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Julian Alvarez hay Lautaro Martinez. Tuy nhiên, gạt đi những thông tin gây bất ổn bên ngoài, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn duy trì sự tập trung tối đa cho mục tiêu chuyên môn. Bản thân chiến lược gia người Đức cũng không ngần ngại đáp trả những màn "vận động" Quả bóng Vàng từ Mourinho, khẳng định danh hiệu cá nhân sẽ tự tìm đến khi tập thể gặt hái thành công.
Điểm tựa lớn nhất của Barca lúc này là tinh thần thi đấu cùng sự trở lại mạnh mẽ của Lamine Yamal. Thần đồng số 10 vừa xua tan những hoài nghi bằng cú đúp cùng 1 kiến tạo trong buổi đấu tập nội bộ. Việc sở hữu những ứng viên nặng ký như Yamal hay Rodri giúp đội chủ sân Camp Nou hoàn toàn tự tin vào sức mạnh nội tại để bước vào cuộc đua đường dài.
Rayo Vallecano khó làm nên bất ngờ tại Camp Nou
Đối thủ của Barca ở vòng đấu này là Rayo Vallecano - đội bóng thường xuyên gặp nhiều khó khăn mỗi khi phải làm khách tại xứ Catalonia. Dù luôn thi đấu đầy nỗ lực, sự chênh lệch rõ rệt về chất lượng nhân sự lẫn chiều sâu đội hình khiến Rayo Vallecano yếu thế hoàn toàn trước một Barca đang khát khao chiến thắng.
Trước cuộc đối đầu này, HLV Hansi Flick dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh nhất nhằm sớm giải quyết trận đấu. Màn tiếp đón Rayo Vallecano không chỉ là cơ hội để Barca tích lũy trọn vẹn 3 điểm, mà còn là lời khẳng định rằng họ sẵn sàng đạp lên mọi áp lực để bảo vệ vị thế tại La Liga.
Barcelona thể hiện sự thăng hoa cần thiết, còn Yamal có vẻ chưa được thần may mắn ủng hộ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2026 17:52 PM (GMT+7)