Real Madrid họp khẩn tới 1 giờ sáng, nhắm Klopp ngồi "ghế nóng" thay Alonso

Ban lãnh đạo Real Madrid họp khẩn

Thất bại thảm hại 0-2 trước Celta Vigo hôm 8/12, đi kèm hai chiếc thẻ đỏ và bầu không khí phẫn nộ trên khán đài, đã gióng lên hồi chuông báo động trong thượng tầng Real Madrid. Chỉ giành được 6/15 điểm tối đa ở 5 vòng La Liga gần nhất, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từng dẫn đầu bảng với cách biệt 5 điểm sau chiến thắng trước Barcelona hồi cuối tháng 10 giờ đã tụt xuống vị trí kém đại kình địch 4 điểm.

Chiếc ghế của HLV Alonso đang bị lung lay dữ dội

Theo El Mundo (Tây Ban Nha), các quan chức Real Madrid đã triệu tập một cuộc họp khẩn ngay sau trận đấu, kéo dài tới 1 giờ sáng. Nội bộ lãnh đạo đội bóng chủ sân Bernabeu chia rẽ sâu sắc: một nhóm muốn sa thải HLV Alonso ngay lập tức, trong khi nhóm khác muốn trao cho nhà cầm quân 44 tuổi thêm một cơ hội cuối cùng, trận đấu then chốt gặp Man City tại Champions League vào giữa tuần này.

Dù vậy, điều ngày càng rõ ràng là sự kiên nhẫn tại Bernabeu đang cạn dần. Những nhân vật cấp cao của Real Madrid lo ngại về sự kết nối suy yếu nghiêm trọng giữa HLV Alonso và các trụ cột trong phòng thay đồ. Dù không quy toàn bộ trách nhiệm lên nhà cầm quân 44 tuổi, ban lãnh đạo Real Madrid cũng ngày càng thất vọng với màn trình diễn của đội nhà và thứ bóng đá bị một nguồn tin nội bộ mô tả là “thiếu định hình rõ ràng” trên sân.

Klopp có thể ngồi “ghế nóng” Real Madrid

Dù nhiều lần khẳng định không còn mặn mà với nghiệp huấn luyện toàn thời gian, cái tên Klopp vẫn bất ngờ trở lại trong những cuộc thảo luận tại Real Madrid. Một bộ phận trong CLB xem chiến lược gia người Đức là mẫu HLV có uy quyền, đủ khả năng lập lại trật tự trong tập thể đang rạn nứt.

HLV Klopp nổi lên như ứng viên tiềm năng cho "ghế nóng" tại Real Madrid

Quyết định chuyển sang làm giám đốc toàn cầu mảng bóng đá của Red Bull hồi tháng 1 khiến Klopp hứng chịu nhiều chỉ trích, khi không ít người nhắc lại lập trường phản đối mô hình đa sở hữu mà ông từng nêu ra trước đây. Nhiều nguồn tin cho biết hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Đức có điều khoản cho phép ông ứng tuyển vào ghế thuyền trưởng đội tuyển Đức nếu vị trí đó mở ra. Tuy nhiên, việc liệu hợp đồng có điều khoản tương tự cho các CLB, chẳng hạn Real Madrid, hay không thì vẫn chưa rõ.

Một nguồn tin thân cận với HLV Klopp chia sẻ với The Athletic rằng ông đang “hạnh phúc” với công việc hiện tại, dù ít người tin rằng cánh cửa trở lại một đội bóng lớn châu Âu đã thực sự khép lại với chiến lược gia người Đức.

Zidane và Arbeloa cũng nằm trong danh sách cân nhắc

Những huyền thoại Real Madrid như Alvaro Arbeloa và Zinedine Zidane cũng nhận được sự tín nhiệm từ ban lãnh đạo Real Madrid. Arbeloa, người đang dẫn dắt đội trẻ Castilla, được xem là mẫu HLV trẻ, am hiểu văn hóa Real Madrid và có “ADN” của CLB.

Trong khi đó, Zidane vẫn giữ vị thế đặc biệt trong mắt chủ tịch Florentino Perez sau kỳ tích giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp. Tuy nhiên, truyền thông Pháp cho biết huyền thoại 53 tuổi vẫn ưu tiên cho mục tiêu dẫn dắt đội tuyển áo lam nếu “chiếc ghế” này trống.

Real Madrid từng tái hợp với Zidane vào năm 2019 trong bối cảnh tương tự, sau các triều đại ngắn ngủi của Julen Lopetegui và Santiago Solari. Nhưng lần này, khả năng Zidane sẵn sàng trở lại, cả về thời điểm lẫn mong muốn, vẫn là điều không hề chắc chắn.

Trận sinh tử ở tại Bernabeu

Trận đấu với Man City vào ngày 11/12 tới đây mang ý nghĩa sống còn đối với tương lai của HLV Alonso, thậm chí có thể quyết định việc Real Madrid có thay HLV trước kỳ nghỉ đông hay không.

Mọi ánh mắt sẽ hướng về sân Bernabeu. Cách cổ động viên đón tiếp HLV Alonso và các cầu thủ sẽ cho thấy niềm tin dành cho dự án hiện tại còn lại bao nhiêu. Với ban lãnh đạo Real Madrid, giờ là thời điểm “ngồi chờ và quan sát”.