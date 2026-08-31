Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Roma
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Atalanta vs Bologna
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-

Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Arsenal: "Pháo thủ" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal

(02h00, 1/9 - Vòng 2) Aston Villa cần vực dậy sau cú trượt ngã ngày ra quân đang phải đối mặt với thử thách cực đại mang tên Arsenal, nơi nhà đương kim vô địch sở hữu đầy đủ sự lạnh lùng để khoét sâu vào những bất ổn của đội chủ nhà.

   

Premier League | 2h, 1/9 | Villa Park

Aston Villa
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Arsenal: "Pháo thủ" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Arsenal: "Pháo thủ" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
Arsenal
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Arsenal: "Pháo thủ" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
Suzuki, Cash, Lindelof, Pau Torres, Ruggeri, Kamara, Barkley, McGinn, Buendia, Maatsen, Nicolas Jackson
Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Arsenal: "Pháo thủ" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Havertz, Tzolis

Aston Villa ngập tràn áp lực và bài toán lực lượng

Thất bại nặng nề 0-4 trước Brighton ở vòng mở màn đã phơi bày hàng loạt lỗ hổng trong hệ thống của Aston Villa, từ khả năng kiểm soát khoảng trống đến việc chống phản công. Áp lực dành cho HLV Unai Emery càng thêm chồng chất khi tuyến trên của đội bóng trải qua biến động lớn: chân sút chủ lực Ollie Watkins chuẩn bị ra đi, trong khi tân binh Nicolas Jackson vừa cập bến vẫn cần thời gian để tìm được sự kết nối với các đồng đội xung quanh.

Dù có điểm tựa sân nhà Villa Park, Aston Villa nhiều khả năng sẽ không dám đẩy cao đội hình như thường lệ trước một đối thủ giỏi khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ. HLV Emery có thể lựa chọn lối chơi thận trọng, chủ động lùi sâu khối đội hình và chờ đợi thời cơ từ những tình huống chuyển trạng thái nhờ sự cơ động của John McGinn, Emiliano Buendia hay Nicolas Jackson.

Arsenal sẵn sàng khẳng định vị thế nhà vô địch

Trái ngược hoàn toàn với sự chao đảo của đội chủ nhà, Arsenal lại có màn khởi đầu mùa giải đầy thuyết phục bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta thể hiện sự vượt trội nhờ khả năng kiểm soát bóng linh hoạt, pressing đồng bộ cùng các phương án tấn công biến ảo vào nách hàng thủ đối phương.

Bộ khung ổn định với Bukayo Saka, Martin Odegaard và Kai Havertz tiếp tục là những ngòi nổ nguy hiểm trên hàng công, trong khi Declan Rice và Myles Lewis-Skelly giúp Pháo thủ hoàn toàn làm chủ khu vực trung tuyến. Sự liền mạch trong lối chơi cùng tâm lý hưng phấn giúp Arsenal có đầy đủ cơ sở để áp đặt nhịp độ ngay từ đầu và giành trọn 3 điểm rời Villa Park.

8

Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
Hàng thủ Arsenal "đông như quân nguyên", vì sao vẫn chiêu mộ Konsa?
Hàng thủ Arsenal "đông như quân nguyên", vì sao vẫn chiêu mộ Konsa?

Dù đang sở hữu lực lượng khá dồi dào ở hàng thủ, Arsenal vẫn quyết định mạnh tay chi tiền để chiêu mộ thêm một trung vệ đáng gờm là Ezri Konsa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2026 17:52 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN