Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Arsenal: "Pháo thủ" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 1/9 | Villa Park Aston Villa 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Aston Villa vs Arsenal Arsenal Điểm Suzuki Cash Lindelof Pau Torres Ruggeri Kamara Barkley McGinn Buendia Maatsen Nicolas Jackson Điểm Raya White Konsa Gabriel Calafiori Rice Lewis-Skelly Odegaard Saka Havertz Tzolis Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Aston Villa Aston Villa Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Suzuki, Cash, Lindelof, Pau Torres, Ruggeri, Kamara, Barkley, McGinn, Buendia, Maatsen, Nicolas Jackson Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Havertz, Tzolis

Aston Villa ngập tràn áp lực và bài toán lực lượng

Thất bại nặng nề 0-4 trước Brighton ở vòng mở màn đã phơi bày hàng loạt lỗ hổng trong hệ thống của Aston Villa, từ khả năng kiểm soát khoảng trống đến việc chống phản công. Áp lực dành cho HLV Unai Emery càng thêm chồng chất khi tuyến trên của đội bóng trải qua biến động lớn: chân sút chủ lực Ollie Watkins chuẩn bị ra đi, trong khi tân binh Nicolas Jackson vừa cập bến vẫn cần thời gian để tìm được sự kết nối với các đồng đội xung quanh.

Dù có điểm tựa sân nhà Villa Park, Aston Villa nhiều khả năng sẽ không dám đẩy cao đội hình như thường lệ trước một đối thủ giỏi khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ. HLV Emery có thể lựa chọn lối chơi thận trọng, chủ động lùi sâu khối đội hình và chờ đợi thời cơ từ những tình huống chuyển trạng thái nhờ sự cơ động của John McGinn, Emiliano Buendia hay Nicolas Jackson.

Arsenal sẵn sàng khẳng định vị thế nhà vô địch

Trái ngược hoàn toàn với sự chao đảo của đội chủ nhà, Arsenal lại có màn khởi đầu mùa giải đầy thuyết phục bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta thể hiện sự vượt trội nhờ khả năng kiểm soát bóng linh hoạt, pressing đồng bộ cùng các phương án tấn công biến ảo vào nách hàng thủ đối phương.

Bộ khung ổn định với Bukayo Saka, Martin Odegaard và Kai Havertz tiếp tục là những ngòi nổ nguy hiểm trên hàng công, trong khi Declan Rice và Myles Lewis-Skelly giúp Pháo thủ hoàn toàn làm chủ khu vực trung tuyến. Sự liền mạch trong lối chơi cùng tâm lý hưng phấn giúp Arsenal có đầy đủ cơ sở để áp đặt nhịp độ ngay từ đầu và giành trọn 3 điểm rời Villa Park.