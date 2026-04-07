Mbappe & 5 sao Real nguy cơ bị treo giò, "vừa đá vừa run" trước Bayern ở Cúp C1

Áp lực bủa vây Real Madrid trước đại chiến

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào trận tứ kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich trên sân Bernabeu vào 2h, ngày 8/4. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng đối với HLV Alvaro Arbeloa trong bối cảnh "Đội bóng Hoàng gia" đang thể hiện phong độ bất ổn, đặc biệt sau thất bại sốc trước Mallorca ở La Liga cuối tuần qua.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đội bóng cũng phải đặc biệt cẩn trọng với những tình huống có thể dẫn đến thẻ phạt không cần thiết.

Mbappe và nhiều sao Real sẽ phải dè chừng nếu không muốn lĩnh án treo giò

6 cầu thủ đứng trước nguy cơ bị treo giò

Hiện tại, có tới 6 cầu thủ của Real Madrid đối diện nguy cơ không thể góp mặt ở trận lượt về gặp Bayern Munich. Danh sách này bao gồm Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dean Huijsen, Vinicius Jr. và Alvaro Carreras.

Tất cả những cái tên kể trên đều đang tiến sát ngưỡng bị treo giò theo quy định nghiêm ngặt của Champions League về thẻ vàng. Cụ thể, một cầu thủ sẽ bị treo giò một trận nếu nhận đủ 3 thẻ vàng tại Champions League. Điều này đồng nghĩa với việc, 6 cầu thủ nói trên đều nhận ít nhất 2 thẻ vàng từ đầu mùa.

Chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng trong trận lượt đi, họ sẽ lập tức bị cấm thi đấu ở trận lượt về. Trong bối cảnh Real Madrid đang gặp khó khăn về lực lượng do chấn thương, nguy cơ mất thêm nhân sự vì thẻ phạt càng đẩy đội bóng vào thế khó.

Cảnh báo trước chuyến làm khách tại Allianz Arena

Nếu các cầu thủ có thể tránh nhận thêm thẻ vàng ở vòng tứ kết, số thẻ sẽ được xóa từ vòng bán kết. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, từng cá nhân đều phải giữ cái đầu lạnh.

Chỉ một tình huống thiếu kiềm chế cũng có thể khiến Real Madrid rơi vào thế thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng ở trận lượt về. Điều này càng đáng lo ngại khi trận đấu quyết định sẽ diễn ra trên sân Allianz Arena – nơi Bayern Munich luôn tạo ra sức ép cực lớn cho mọi đối thủ.