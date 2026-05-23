Trực tiếp bóng đá nữ Barcelona - Lyon: Đại chiến đỉnh cao vì ngôi báu (CK cúp C1 nữ)

C1 - Champions League | 23h, 23/5 | Ullevaal Stadion Barcelona nữ 0 - 0 Lyon nữ (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona nữ vs Lyon nữ Lyon nữ Điểm Coll Batlle Paredes Leon Lopez Guijarro Putellas Graham Hansen Pina Pajor Điểm Endler Lawrence Renard Engen Bacha Dumornay Heaps Yohannes Becho Brand Hegerberg Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona nữ Barcelona nữ Lyon nữ Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Coll, Batlle, Paredes, Leon, Lopez, Guijarro, Putellas, Graham Hansen, Pina, Pajor Endler, Lawrence, Renard, Engen, Bacha, Dumornay, Heaps, Yohannes, Becho, Brand, Hegerberg

Tình hình lực lượng

Barcelona sẽ không được sự phục vụ của Alexiandri do chấn thương dài hạn. Aitana Bonmati nhiều khả nẵng cũng chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị do mới trở lại sau thời gian dài chấn thương. Cơ hội đá chính của Graham Hansen lớn hơn khi thời gian bình phục của cầu thu này dài hơn.

Trong khi đó, Lyon sẽ thiếu Liana Joseph và Kadidiatou Diani do chấn thương dài hạn. Teagan Micah và Elma Junttila Nelhage cũng không thể thi đấu vì lý do tương tự. Khả năng ra sân của Benyahia cũng bị nghi ngờ khi vắng mặt trong 5 lần ra sân gần nhất.

Lyon được đánh giá cao hơn Barcelona

Lyon đang được đánh giá cao hơn Barcelona trong trận đấu này. Đội bóng của Pháp có HLV Giraldez, một người cũ của Barcelona nên rất hiểu đại gia tới từ xứ Catalunya. Lyon có hàng công mạnh nên lối chơi thích dâng cao của đội chủ sân Nou Camp dễ bị đối thủ khai thác.