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CĐV Đông Nam Á đánh giá thất bại nặng nề của Indonesia trước Việt Nam

Sự kiện: AFF Cup 2026 Việt Nam - Indonesia: Đại chiến Đông Nam Á Bóng đá Indonesia

Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước tuyển Việt Nam khiến Indonesia trở thành tâm điểm bàn tán của người hâm mộ Đông Nam Á. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV mỉa mai màn trình diễn của Garuda, đồng thời chỉ trích các cầu thủ nhập tịch vì không đáp ứng được kỳ vọng.

CĐV Đông Nam Á đánh giá thất bại nặng nề của Indonesia trước Việt Nam - 1

Tối 4/8 trên sân Pakansari (Bogor), đội tuyển Indonesia nhận thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam ở lượt trận quan trọng của bảng A ASEAN Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV John Herdman gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của Indonesia tại vòng bảng, sau hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Timor-Leste. Ngược lại, tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách, qua đó rộng cửa cạnh tranh ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng bán kết.

Sau trận đấu, mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận từ người hâm mộ các quốc gia Đông Nam Á về màn trình diễn của Indonesia. Không ít ý kiến cho rằng đội chủ nhà gây thất vọng dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch.

CĐV Đông Nam Á đánh giá thất bại nặng nề của Indonesia trước Việt Nam - 2

Trên trang VIVA của Indonesia, một CĐV Việt Nam có tên Tommy Nguyen bình luận: "Đất nước 300 triệu dân, có tới 22 cầu thủ Hà Lan mà vẫn thua đội hình dự bị của Việt Nam 0-3. Bóng đá Indonesia thực sự không phát triển, trận đấu quá dễ dàng".

Trong khi đó, tài khoản Zizan Hasnizan (Malaysia) viết: "Còn tệ hơn cả Malaysia. Singapore cũng từng hòa Việt Nam 0-0".

Một người hâm mộ Thái Lan có tên Van Lian nhận xét: "Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu rất thông minh".

Thất bại nặng nề 0-3 trước tuyển Việt Nam khiến Indonesia rơi vào thế buộc phải đánh bại Singapore ở lượt trận cuối nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026.

CĐV Đông Nam Á đánh giá thất bại nặng nề của Indonesia trước Việt Nam - 3

ĐT Việt Nam 10 bàn/3 trận ở AFF Cup, HLV từng dự World Cup choáng váng (Clip tin nóng)
ĐT Việt Nam 10 bàn/3 trận ở AFF Cup, HLV từng dự World Cup choáng váng (Clip tin nóng)

Đội tuyển Việt Nam thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch AFF Cup bằng chiến thắng thuyết phục trên sân Indonesia.

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Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/08/2026 06:02 AM (GMT+7)
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