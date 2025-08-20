Trực tiếp bóng đá Pathum United - Công an Hà Nội: Quang Hải tái ngộ Chanathip (Cúp C1 Đông Nam Á)

19h, 20/8 | BG Stadium Pathum United 0 - 0 CAHN (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Pathum United vs CAHN CAHN Điểm Chatchai Irfan Jakkapan Teerawut Pathompon Chanathip Sarach Worachit Sergeev Danilo Pathomphon Điểm Nguyễn Filip Việt Anh Đình Trọng Tuấn Dương Văn Thanh Mauk Thành Long Quang Hải Văn Đức Alan Artur Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Pathum United Pathum United CAHN Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Chatchai, Irfan, Jakkapan, Teerawut, Pathompon, Chanathip, Sarach, Worachit, Sergeev, Danilo, Pathomphon Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng, Tuấn Dương, Văn Thanh, Mauk, Thành Long, Quang Hải, Văn Đức, Alan, Artur

Hai đội bóng có thực lực

CLB CAHN đã có những sự tăng cường lực lượng đáng chú ý để chuẩn bị cho hành trình tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025. Các ngoại binh được “đặt hàng” riêng cho đấu trường quốc tế như China, Mauk hay cầu thủ Việt kiều Brandon Ly đều hứa hẹn sẽ là những nhân tố tạo đột biến trong trận ra quân.

Bên kia chiến tuyến, BG Pathum United cũng thể hiện quyết tâm rất lớn khi có lợi thế sân nhà. Đội bóng Thái Lan mạnh tay chiêu mộ nhiều tân binh chất lượng như Joel López Pissano (Argentina), Matheus Fornazari (Brazil), Miloš Drinčić (Montenegro), Slavisa Bogdanovic (Bosnia) cùng chân sút người Nhật Bản Tomoyuki Doi – cái tên từng gây tiếng vang tại giải VĐQG Singapore.

Chờ đợi kinh nghiệm của HLV Polking

Ngôi sao sáng nhất của đội chủ nhà là Chanathip Songkrasin đang có mùa giải thứ 3 cho CLB. Dù sắp 32 tuổi nhưng "Messi Thái" vẫn là hạt nhân quan trọng trong đội hình đội bóng này.

Với việc HLV Polking từng có nhiều năm làm việc tại Thái Lan và rất hiểu bóng đá xứ chùa Vàng, điều này hứa hẹn sẽ giúp CAHN có một khởi đầu tốt. Bởi kinh nghiệm của ông thầy Brazil chắc chắn sẽ giúp Quang Hải và các đồng đội có những tính toán chiến thuật hợp lý để đối phó với đội chủ nhà.