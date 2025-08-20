Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá Pathum United - Công an Hà Nội: Quang Hải tái ngộ Chanathip (Cúp C1 Đông Nam Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội

(19h, 20/8, vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á) CAHN là đương kim á quân của giải đấu. Đại diện của V-League được dự đoán sẽ có màn ra quân khó khăn trên đất Thái.

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich
-
RB Leipzig
-
TV360
St. Pauli vs Borussia Dortmund
St. Pauli
-
Borussia Dortmund
-
TV360
Sassuolo vs Napoli
Sassuolo
-
Napoli
-
Đang cập nhật
Genoa vs Lecce
Genoa
-
Lecce
-
Đang cập nhật
Roma vs Bologna
Roma
-
Bologna
-
Đang cập nhật
Milan vs Cremonese
Milan
-
Cremonese
-
Đang cập nhật
Como vs Lazio
Como
-
Lazio
-
Đang cập nhật
Cagliari vs Fiorentina
Cagliari
-
Fiorentina
-
Đang cập nhật
Juventus vs Parma
Juventus
-
Parma
-
Đang cập nhật
Atalanta vs Pisa
Atalanta
-
Pisa
-
Đang cập nhật

19h, 20/8 | BG Stadium

Pathum United
Trực tiếp bóng đá Pathum United - Công an Hà Nội: Quang Hải tái ngộ Chanathip (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Pathum United - Công an Hà Nội: Quang Hải tái ngộ Chanathip (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
CAHN
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Pathum United - Công an Hà Nội: Quang Hải tái ngộ Chanathip (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Chatchai, Irfan, Jakkapan, Teerawut, Pathompon, Chanathip, Sarach, Worachit, Sergeev, Danilo, Pathomphon
Trực tiếp bóng đá Pathum United - Công an Hà Nội: Quang Hải tái ngộ Chanathip (Cúp C1 Đông Nam Á) - 1
Nguyễn Filip, Việt Anh, Đình Trọng, Tuấn Dương, Văn Thanh, Mauk, Thành Long, Quang Hải, Văn Đức, Alan, Artur

Hai đội bóng có thực lực

CLB CAHN đã có những sự tăng cường lực lượng đáng chú ý để chuẩn bị cho hành trình tại Cúp C1 Đông Nam Á 2025. Các ngoại binh được “đặt hàng” riêng cho đấu trường quốc tế như China, Mauk hay cầu thủ Việt kiều Brandon Ly đều hứa hẹn sẽ là những nhân tố tạo đột biến trong trận ra quân.

Bên kia chiến tuyến, BG Pathum United cũng thể hiện quyết tâm rất lớn khi có lợi thế sân nhà. Đội bóng Thái Lan mạnh tay chiêu mộ nhiều tân binh chất lượng như Joel López Pissano (Argentina), Matheus Fornazari (Brazil), Miloš Drinčić (Montenegro), Slavisa Bogdanovic (Bosnia) cùng chân sút người Nhật Bản Tomoyuki Doi – cái tên từng gây tiếng vang tại giải VĐQG Singapore.

Chờ đợi kinh nghiệm của HLV Polking

Ngôi sao sáng nhất của đội chủ nhà là Chanathip Songkrasin đang có mùa giải thứ 3 cho CLB. Dù sắp 32 tuổi nhưng "Messi Thái" vẫn là hạt nhân quan trọng trong đội hình đội bóng này.

Với việc HLV Polking từng có nhiều năm làm việc tại Thái Lan và rất hiểu bóng đá xứ chùa Vàng, điều này hứa hẹn sẽ giúp CAHN có một khởi đầu tốt. Bởi kinh nghiệm của ông thầy Brazil chắc chắn sẽ giúp Quang Hải và các đồng đội có những tính toán chiến thuật hợp lý để đối phó với đội chủ nhà.

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Quang Hải đối đầu Chanathip lúc 19 giờ ngày 20-8
Quang Hải đối đầu Chanathip lúc 19 giờ ngày 20-8

(PLO)-Quang Hải đối đầu Chanathip, lâu lắm rồi hai cầu thủ này mới gặp nhau ở giải khu vực lúc 19 giờ ngày 20-8

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2025 12:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN