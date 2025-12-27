Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Man City: "Xe tăng" san phẳng City Ground? (Ngoại hạng Anh)
(19h30, 27/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) Sân City Ground sẽ chứng kiến cuộc đối đầu chênh lệch về vị thế nhưng tiềm ẩn nhiều bất ngờ giữa Nottingham Forest và Manchester City tại vòng 18 Ngoại hạng Anh.
Premier League | 19h30, 27/12 | City Ground
Điểm
Sels
Williams
Murillo
Milenkovic
Savona
Douglas Luiz
Anderson
Hudson-Odoi
Gibbs-White
Hutchinson
Igor Jesus
Điểm
Donnarumma
O'Reilly
Gvardiol
Dias
Nunes
Reijnders
Nico
Silva
Foden
Cherki
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Điểm tựa sân nhà và bài toán ổn định
Đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý trái ngược. Dù từng gây sốc khi thắng Tottenham 3-0, họ lại vừa để thua Fulham 0-1, khiến vị trí trên bảng xếp hạng vẫn mấp mé nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, dưới thời Sean Dyche, Forest thực sự "lột xác" tại tổ ấm khi thắng 4/6 trận gần nhất và mới chỉ thua đúng 1 trận trên sân nhà kể từ khi ông nhậm chức. Ký ức về chiến thắng 1-0 trước Man City mùa trước sẽ là liều doping tinh thần để họ hướng tới việc đánh bại The Citizens hai lần liên tiếp sau 30 năm. Tuy nhiên, Forest chịu tổn thất lớn về lực lượng khi vắng các trụ cột như Aina, Awoniyi hay Sangare (dự AFCON).
Phong độ hủy diệt của nhà vua
Ở chiều ngược lại, Man City đang trình diễn sức mạnh đáng sợ với chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường (5 tại Premier League). Đặc biệt, "Cỗ xe tăng" của Pep Guardiola đã giữ sạch lưới và thắng 3-0 ở cả 3 vòng gần nhất. Với việc Haaland đã có 19 bàn và nhân tố mới Cherki đang thăng hoa, hàng công Man City được dự báo sẽ không gặp khó khăn để xuyên phá hàng thủ đối phương.
Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Pep Guardiola khi ông thắng Sean Dyche tới 14/16 lần chạm trán. Với động lực cần 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, Man City nhiều khả năng sẽ ra về với một chiến thắng cách biệt và giữ sạch lưới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/12/2025 12:07 PM (GMT+7)