Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Man City: "Xe tăng" san phẳng City Ground? (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Nottingham Forest Premier League 2025-26

(19h30, 27/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) Sân City Ground sẽ chứng kiến cuộc đối đầu chênh lệch về vị thế nhưng tiềm ẩn nhiều bất ngờ giữa Nottingham Forest và Manchester City tại vòng 18 Ngoại hạng Anh.

   

Premier League | 19h30, 27/12 | City Ground

Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Man City: "Xe tăng" san phẳng City Ground? (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Man City: "Xe tăng" san phẳng City Ground? (Ngoại hạng Anh) - 1
Manchester City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Man City: "Xe tăng" san phẳng City Ground? (Ngoại hạng Anh) - 1
Sels, Williams, Murillo, Milenkovic, Savona, Douglas Luiz, Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Man City: "Xe tăng" san phẳng City Ground? (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes, Reijnders, Nico, Silva, Foden, Cherki, Haaland

Điểm tựa sân nhà và bài toán ổn định

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý trái ngược. Dù từng gây sốc khi thắng Tottenham 3-0, họ lại vừa để thua Fulham 0-1, khiến vị trí trên bảng xếp hạng vẫn mấp mé nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, dưới thời Sean Dyche, Forest thực sự "lột xác" tại tổ ấm khi thắng 4/6 trận gần nhất và mới chỉ thua đúng 1 trận trên sân nhà kể từ khi ông nhậm chức. Ký ức về chiến thắng 1-0 trước Man City mùa trước sẽ là liều doping tinh thần để họ hướng tới việc đánh bại The Citizens hai lần liên tiếp sau 30 năm. Tuy nhiên, Forest chịu tổn thất lớn về lực lượng khi vắng các trụ cột như Aina, Awoniyi hay Sangare (dự AFCON).

Phong độ hủy diệt của nhà vua

Ở chiều ngược lại, Man City đang trình diễn sức mạnh đáng sợ với chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường (5 tại Premier League). Đặc biệt, "Cỗ xe tăng" của Pep Guardiola đã giữ sạch lưới và thắng 3-0 ở cả 3 vòng gần nhất. Với việc Haaland đã có 19 bàn và nhân tố mới Cherki đang thăng hoa, hàng công Man City được dự báo sẽ không gặp khó khăn để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Pep Guardiola khi ông thắng Sean Dyche tới 14/16 lần chạm trán. Với động lực cần 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, Man City nhiều khả năng sẽ ra về với một chiến thắng cách biệt và giữ sạch lưới.

Theo Minh Nhật

Nguồn: [Link nguồn]

27/12/2025 12:07 PM (GMT+7)
