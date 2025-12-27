Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Man City: "Xe tăng" san phẳng City Ground? (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h30, 27/12 | City Ground Nottingham Forest 0 - 0 Manchester City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nottingham Forest vs Manchester City Manchester City Điểm Sels Williams Murillo Milenkovic Savona Douglas Luiz Anderson Hudson-Odoi Gibbs-White Hutchinson Igor Jesus Điểm Donnarumma O'Reilly Gvardiol Dias Nunes Reijnders Nico Silva Foden Cherki Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nottingham Forest Nottingham Forest Manchester City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sels, Williams, Murillo, Milenkovic, Savona, Douglas Luiz, Anderson, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus Donnarumma, O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes, Reijnders, Nico, Silva, Foden, Cherki, Haaland

Điểm tựa sân nhà và bài toán ổn định

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với tâm lý trái ngược. Dù từng gây sốc khi thắng Tottenham 3-0, họ lại vừa để thua Fulham 0-1, khiến vị trí trên bảng xếp hạng vẫn mấp mé nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, dưới thời Sean Dyche, Forest thực sự "lột xác" tại tổ ấm khi thắng 4/6 trận gần nhất và mới chỉ thua đúng 1 trận trên sân nhà kể từ khi ông nhậm chức. Ký ức về chiến thắng 1-0 trước Man City mùa trước sẽ là liều doping tinh thần để họ hướng tới việc đánh bại The Citizens hai lần liên tiếp sau 30 năm. Tuy nhiên, Forest chịu tổn thất lớn về lực lượng khi vắng các trụ cột như Aina, Awoniyi hay Sangare (dự AFCON).

Phong độ hủy diệt của nhà vua

Ở chiều ngược lại, Man City đang trình diễn sức mạnh đáng sợ với chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường (5 tại Premier League). Đặc biệt, "Cỗ xe tăng" của Pep Guardiola đã giữ sạch lưới và thắng 3-0 ở cả 3 vòng gần nhất. Với việc Haaland đã có 19 bàn và nhân tố mới Cherki đang thăng hoa, hàng công Man City được dự báo sẽ không gặp khó khăn để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Pep Guardiola khi ông thắng Sean Dyche tới 14/16 lần chạm trán. Với động lực cần 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, Man City nhiều khả năng sẽ ra về với một chiến thắng cách biệt và giữ sạch lưới.