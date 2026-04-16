Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Bologna: "Đi dạo" chờ vé bán kết (Europa League)
(2h, 17/4, tứ kết lượt về) Chiến thắng 3-1 ở lượt đi giúp Aston Villa thảnh thơi hơn rất nhiều khi tái đấu Bologna trên sân nhà Villa Park.
Europa League | 2h, 17/4 | SVĐ Villa Park
Điểm
Bizot
Cash
Konsa
Torres
Digne
Onana
Tielemans
McGinn
Buendia
Rogers
Watkins
Điểm
Ravaglia
Mario
Vitik
Heggem
Miranda
Moro
Freuler
Bernardeschi
Ferguson
Rowe
Castro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ở trận tứ kết lượt đi Europa League, Aston Villa giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân Bologna. Nhờ vậy, đại diện Ngoại hạng Anh đã nối dài chuỗi thắng liên tiếp tại Europa League lên con số 8, đồng thời có lợi thế lớn trước thềm trận lượt về trên sân nhà.
Cần biết, kết quả này giúp thầy trò Unai Emery thảnh thơi hơn nhiều trong bối cảnh họ còn căng mình đua top 5 Ngoại hạng Anh - tương đương tấm vé dự Champions League mùa tới.
Thống kê quá khứ cũng ủng hộ Aston Villa tiến vào bán kết. Cụ thể, họ đã thắng 15 trong số 17 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu - bao gồm cả 8 trận gần đây nhất - và ghi trung bình 2 bàn mỗi trận tại Villa Park ở đấu trường này mùa 2025/26.
-16/04/2026 18:06 PM (GMT+7)