Trực tiếp bóng đá Aston Villa - Bologna: "Đi dạo" chờ vé bán kết (Europa League)

Đội hình dự kiến: Aston Villa vs Bologna

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Digne, Onana, Tielemans, McGinn, Buendia, Rogers, Watkins

Bologna: Ravaglia, Mario, Vitik, Heggem, Miranda, Moro, Freuler, Bernardeschi, Ferguson, Rowe, Castro

Ở trận tứ kết lượt đi Europa League, Aston Villa giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân Bologna. Nhờ vậy, đại diện Ngoại hạng Anh đã nối dài chuỗi thắng liên tiếp tại Europa League lên con số 8, đồng thời có lợi thế lớn trước thềm trận lượt về trên sân nhà.

Cần biết, kết quả này giúp thầy trò Unai Emery thảnh thơi hơn nhiều trong bối cảnh họ còn căng mình đua top 5 Ngoại hạng Anh - tương đương tấm vé dự Champions League mùa tới.

Thống kê quá khứ cũng ủng hộ Aston Villa tiến vào bán kết. Cụ thể, họ đã thắng 15 trong số 17 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu - bao gồm cả 8 trận gần đây nhất - và ghi trung bình 2 bàn mỗi trận tại Villa Park ở đấu trường này mùa 2025/26.