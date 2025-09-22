Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Nam Định: Hấp dẫn derby đất Cố đô (V-League)
(Vòng 4 V-League) Ninh Bình khởi đầu ấn tượng với mạch toàn thắng, còn Nam Định vừa lên tinh thần nhờ chiến thắng tại AFC Champions League Two. Trận derby hứa hẹn bùng nổ cảm xúc ở vòng này.
V-League | 18h, 22/9 | SVĐ Ninh Bình
Điểm
Văn Lâm
Ngọc Hà
Patrick
Ngọc Bảo
Thanh Thịnh
Ngọc Quang
Đức Chiến
Hoàng Đức
Bảo Toàn
Daniel
Gustavo
Điểm
Nguyên Mạnh
Thanh Hào
Văn Tới
Caio
Văn Kiên
Văn Vĩ
Văn Vũ
Brender
Ti Phông
Romulo
Hoàng Anh
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ninh Bình đang có màn khởi đầu như mơ tại V.League 2025/26. Sau 3 vòng đấu, thầy trò HLV Gerard Albadalejo toàn thắng, ghi 10 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng trước khi vòng 4 khởi tranh.
Không chỉ gây ấn tượng tại sân chơi quốc nội, Ninh Bình còn tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa ở Cúp Quốc gia. Ở trận ra quân vòng loại gặp Phú Thọ, Ninh Bình giành chiến thắng 4-2, nối dài mạch bất bại từ mùa giải năm ngoái.
Trong khi đó, Nam Định lại chưa có sự khởi đầu như mong đợi tại V-League mùa này. Sau 4 vòng đấu, đội bóng từng 2 năm liền vô địch mới chỉ giành được 7 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ 4 với thành tích 2 thắng, 1 hòa, 1 thua. Đáng chú ý, thất bại 1-2 trên sân Vinh trước SLNA khiến Nam Định chịu nhiều sức ép.
Dù vậy, Nam Định vẫn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm để vượt qua khó khăn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, họ đã thắng 2, hòa 1 trong 3 trận gần nhất ở cả V-League lẫn sân chơi châu lục. Mới đây, Nam Định có chiến thắng 3-1 trước Ratchaburi tại AFC Champions League Two, giúp tinh thần toàn đội lên rất cao. Kết quả này trở thành bàn đạp để họ thêm tự tin trước trận derby đất Cố đô gặp Ninh Bình.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
(PLO)- Vòng 4 V-League mang đến những màn so tài hấp dẫn, với lịch thi đấu trùng hợp tạo ra nhiều cặp derby đầy duyên nợ, trong đó nhà đương kim vô...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/09/2025 12:22 PM (GMT+7)