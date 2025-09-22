Nhà đương kim vô địch Nam Định ‘khó xơi’ tân binh Ninh Bình

Cuộc chơi lớn V-Leaue ở vòng tiếp theo có nhiều sự chú ý dồn về sân Ninh Bình, nơi tân binh Ninh Bình FC tiếp đón nhà đương kim vô địch Nam Định. Đây là trận đấu hội tụ nhiều yếu tố thú vị của hai đội bóng “anh em” ở miền derby cùng nằm trong nhóm ứng viên vô địch mùa này.

Đội chủ nhà Ninh Bình gây bất ngờ khi toàn thắng cả 3 trận đầu mùa, đạt 9 điểm tuyệt đối, cho thấy họ không chỉ góp vui mà còn muốn thách thức ngai vàng ngay trong mùa ra mắt. Phía bên kia, nhà đương kim vô địch Nam Định, với vị thế ông vua hai mùa liên tiếp, tất nhiên không muốn để CLB đàn em lấn át.

Cuộc so tài này chắc chắn sẽ thu hút giới hâm mộ đông đảo trên khán đài, khi các cổ động viên của nhà đương kim vô địch Nam Định vốn nổi tiếng cuồng nhiệt sẽ kéo sang Ninh Bình, tạo nên một ngày hội bóng đá đích thực.

Đội khách Nam Định không dễ chơi trên sân của tân binh Ninh Bình chiều 22-9. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, sân Vinh là điểm nóng với trận derby Nghệ Tĩnh vào chiều 21-9 với cuộc quyết đấu giữa SL Nghệ An và Hà Tĩnh. Đội bóng xứ Nghệ mới có 3 điểm sau 3 vòng, trong đó hai thất bại đều diễn ra trên sân khách trước PVF-CAND và Hải Phòng. Thắng lợi duy nhất lại đến ngay trên “thánh địa” Vinh khi họ hạ gục nhà đương kim vô địch Nam Định. Chính điều đó khiến người hâm mộ tin rằng trở về sân nhà chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất để thầy trò HLV Phan Như Thuật tìm thêm chiến thắng.

Trận tiếp Hà Tĩnh lại càng nhiều ý nghĩa, bởi đối thủ cũng do một cựu cầu thủ SL Nghệ An dẫn dắt là ông thầy trẻ Nguyễn Công Mạnh. Bên phía đội khách, phong độ đang lên với hai chiến thắng liên tiếp trước SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa giúp họ bỏ túi 6 điểm. Với sự hưng phấn này, Hà Tĩnh chắc chắn đặt mục tiêu ít nhất phải ra về với một kết quả hòa. Cuộc so tài hứa hẹn nóng bỏng cả trên khán đài, nơi cổ động viên hai đội vốn nổi tiếng nhiệt thành sẽ tạo ra bầu không khí sôi động.

Cùng ngày, sân Gò Đậu lại chứng kiến một trận derby khác của thành phố mang tên Bác: Becamex TP.HCM đối đầu CLB Công an TP.HCM. Sau khi đổi tên, B. Bình Dương cũ nay là Becamex TP.HCM khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 3-0 ngay tại Pleiku. Nhưng rồi hiện thực khắc nghiệt nhanh chóng kéo họ trở lại với hai thất bại liên tiếp trước CLB Công an Hà Nội 0-3 và Thể Công Viettel 0-2. Đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức rõ ràng vẫn còn nhiều việc phải làm để thích ứng với cuộc chơi lớn.

Chủ nhà Becamex Bình Dương có lẽ chỉ mong hòa CLB Công an TP.HCM. Ảnh: CCT.

Ngược lại, CLB Công an TP.HCM dưới sự dẫn dắt của một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm từng làm việc ở Bình Dương là HLV Lê Huỳnh Đức lại cho thấy sự ổn định. Họ thắng Hà Nội FC, thắng HA Gia Lai, chỉ thua Thể Công Viettel và mới đây cầm hòa nhà vô địch Nam Định đấu sớm vòng 6.

Lực lượng của CLB Công an TP.HCM vượt trội với những chân sút như Nguyễn Tiến Linh, cũng là người cũ lâu năm của đội chủ nhà. Trước chênh lệch về nhân sự và phong độ, mục tiêu hợp lý nhất với Becamex TP.HCM là ít nhất có điểm để ngăn chuỗi thua. Nhưng với sức mạnh hiện tại, CLB Công an TP.HCM được đánh giá đủ khả năng giành trọn 3 điểm, đồng thời củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Công an Hà Nội và HA Gia Lai đồng ý dời trận đấu ở vòng 4 V-League đến cuối năm. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, trận đấu giữa HA Gia Lai và CLB Công an Hà Nội được lùi lại đến ngày 18-12 do lịch thi đấu chồng chéo. HA Gia Lai mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm, chật vật ở cuối bảng, còn CLB Công an Hà Nội với 10 điểm đang tạm dẫn đầu sau 4 vòng.

Đội bóng ngành công an vừa thi đấu ở AFC Champions League 2 và có kết quả 2-2 đầy kịch tính trên sân Bắc Kinh Quốc An. Việc lùi lịch đấu trận gặp HA Gia Lai giúp họ có thêm thời gian tập trung cho đấu trường châu lục, nhưng cũng khiến sự chờ đợi của người hâm mộ V-League tăng lên giữa một CLB đang khủng hoảng và một ứng viên vô địch.