Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Công an Hà Nội: Chủ nhà phải thắng (V-League)

V-League | 18h, 14/3 | Ninh Bình Ninh Bình 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ninh Bình vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Văn Lâm Quang Nho Marcelino Ngọc Bảo Thanh Thịnh Hoàng Đức Đức Chiến Tiến Anh Bảo Toàn Gustavo Friday Điểm Nguyễn Filip Đình Trọng Việt Anh Văn Hậu Văn Đô Mauk Thành Long Quang Vinh Quang Hải Đình Bắc Leo Artur Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ninh Bình Ninh Bình Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Lâm, Quang Nho, Marcelino, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh, Bảo Toàn, Gustavo, Friday Nguyễn Filip, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Hậu, Văn Đô, Mauk, Thành Long, Quang Vinh, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur

CAHN đứt mạch bất bại, vẫn nắm ưu thế

Thất bại 1-2 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy đã chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của CAHN. Dù vậy, thầy trò HLV Mano Polking vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch V.League 2025/26 khi có 35 điểm sau vòng 15, hơn Thể Công Viettel (thứ hai) 4 điểm và hơn CLB Ninh Bình (thứ ba) 7 điểm. Nhưng CAHN vẫn đá ít hơn 1 trận so với 2 đối thủ bám đuổi, và nếu thắng trận đối đầu trực tiếp này, cửa vô địch của họ sẽ rất sáng.

Ninh Bình phải thắng

Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại V-League, Ninh Bình chia tay HLV Gerard Albadalejo và đưa Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên trận ra mắt của HLV mới chỉ mang lại kết quả hòa 1-1 trước đội cuối bảng SHB Đà Nẵng trong thế dẫn bàn trước.

Ninh Bình sẽ không có lựa chọn nào khác ở trận này ngoài tấn công để giành chiến thắng, nếu không họ sẽ tiếp tục thất thế trong cuộc đua vô địch.

Trọng tài Hàn Quốc bắt chính

Hai trọng tài người Hàn Quốc sẽ cầm còi trận đấu giữa Ninh Bình và CAHN. Theo thông tin từ VPF, hai trọng tài được mời là Kim Woo-sung và Choi Cheol-jun, ông Kim Woo-sung từng bắt bán kết AFF Cup 2024 của ĐT Việt Nam đấu Singapore cũng như trận CAHN - Hà Nội FC mùa 2024/25.

