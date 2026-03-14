Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - Công an Hà Nội: Chủ nhà phải thắng (V-League)
(18h, 14/3, vòng 16 V-League) Ninh Bình sẽ phải tấn công để giành chiến thắng nếu không muốn tiếp tục thất thế trong cuộc đua vô địch.
V-League | 18h, 14/3 | Ninh Bình
Điểm
Văn Lâm
Quang Nho
Marcelino
Ngọc Bảo
Thanh Thịnh
Hoàng Đức
Đức Chiến
Tiến Anh
Bảo Toàn
Gustavo
Friday
Điểm
Nguyễn Filip
Đình Trọng
Việt Anh
Văn Hậu
Văn Đô
Mauk
Thành Long
Quang Vinh
Quang Hải
Đình Bắc
Leo Artur
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CAHN đứt mạch bất bại, vẫn nắm ưu thế
Thất bại 1-2 trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy đã chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại của CAHN. Dù vậy, thầy trò HLV Mano Polking vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch V.League 2025/26 khi có 35 điểm sau vòng 15, hơn Thể Công Viettel (thứ hai) 4 điểm và hơn CLB Ninh Bình (thứ ba) 7 điểm. Nhưng CAHN vẫn đá ít hơn 1 trận so với 2 đối thủ bám đuổi, và nếu thắng trận đối đầu trực tiếp này, cửa vô địch của họ sẽ rất sáng.
Ninh Bình phải thắng
Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp tại V-League, Ninh Bình chia tay HLV Gerard Albadalejo và đưa Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên trận ra mắt của HLV mới chỉ mang lại kết quả hòa 1-1 trước đội cuối bảng SHB Đà Nẵng trong thế dẫn bàn trước.
Ninh Bình sẽ không có lựa chọn nào khác ở trận này ngoài tấn công để giành chiến thắng, nếu không họ sẽ tiếp tục thất thế trong cuộc đua vô địch.
Trọng tài Hàn Quốc bắt chính
Hai trọng tài người Hàn Quốc sẽ cầm còi trận đấu giữa Ninh Bình và CAHN. Theo thông tin từ VPF, hai trọng tài được mời là Kim Woo-sung và Choi Cheol-jun, ông Kim Woo-sung từng bắt bán kết AFF Cup 2024 của ĐT Việt Nam đấu Singapore cũng như trận CAHN - Hà Nội FC mùa 2024/25.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
(NLĐO) - Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Thanh Hóa tại vòng 16 V-League 2025-2026 vào ngày 13-2 sẽ là cơ hội để chân sút Nguyễn Xuân Son chỉnh lại thước...
