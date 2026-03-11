"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Rơi xuống đáy bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau 15 vòng đấu, CLB PVF-CAND thêm một lần thay HLV trưởng và người tại vị là ông Trần Tiến Đại.

Thay người đồng nghiệp Thạch Bảo Khanh từ cuối giai đoạn lượt đi V-League 2025-2026, HLV Nguyễn Thành Công vẫn không thể giúp cải thiện thành tích thi đấu của PVF-CAND. Hôm 10-3, chiến lược gia xứ Nghệ bất ngờ chia tay đội "tân binh" V-League.

"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND - 1

HLV Nguyễn Thành Công trở thành cái tên tiếp theo chia tay "ghế nóng" CLB PVF-CAND

HLV Nguyễn Thành Công trở thành cái tên tiếp theo chia tay "ghế nóng" CLB PVF-CAND

Ban lãnh đạo PVF-CAND đã gấp rút tìm kiếm HLV trưởng mới để dẫn dắt đội bóng kể từ vòng 16 và người được lựa chọn nhiều khả năng là ông Trần Tiến Đại. "Bầu" Đại nổi tiếng mang về nhiều bản hợp đồng chất lượng cao, góp công giúp CLB Công an Hà Nội đăng quang V-League mùa 2023, đoạt Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia mùa 2023-2024...

Sau khi chia tay đội bòng ngành Công an, ông Đại theo học khóa huấn luyện viên cấp độ AFC Pro và đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật của đội hạng Nhất, Xuân Thiện Phú Thọ. Nhà cầm quân sinh năm 1966 đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF vào chiều ngày 10-3, để gặp gỡ lãnh đạo đội, ban huấn luyện và động viên các cầu thủ nỗ lực thi đấu, tập trung để cùng nhau vượt qua khó khăn.

"Bầu" Đại ngồi ghế "nóng" CLB PVF-CAND - 3

PVF-CAND sở hữu nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam như Lý Đức, Thanh Nhàn...

PVF-CAND sở hữu nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam như Lý Đức, Thanh Nhàn...

Với kinh nghiệm chuyên môn dày dạn tại sân chơi V-League, chiến lược gia sinh năm 1966 được kỳ vọng sẽ giúp PVF-CAND trụ hạng thành công. Được biết, HLV Trần Tiến Đại sẽ đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc Kỹ thuật của đội bóng tại Hưng Yên.

PVF-CAND đang tính đến phương án đưa HLV Nguyễn Duy Đông - người đang dẫn dắt đội Trẻ PVF-CAND lên đội 1 để tiếp quản “ghế nóng” mà HLV Nguyễn Thành Công để lại. PVF-CAND sở hữu nhiều tuyển thủ U22/U23 quốc gia, là đội được lựa chọn thay thế Quảng Nam (đã giải thể) thi đấu V-League 2025-2026.

HLV Trần Tiến Đại

HLV Trần Tiến Đại

Bên cạnh đó, PVF-CAND cũng dành sự quan tâm tới cựu HLV trưởng của CLB Ninh Bình - HLV Gerard Albadalejo. Nhà cầm quân Tây Ban Nha vừa chia tay đội bóng Cố đô Hoa Lư và đã dự khán trận đấu của PVF-CAND ở vòng 15 V-League 2025-2026.

Sau 15 vòng đấu, PVF-CAND đứng cưới bảng xếp hạng với 11 điểm. Ở vòng 16, đội bóng của "bầu" Đại sẽ hành quân đến sân Thống Nhất chạm trán chủ nhà Công an TP HCM vào ngày 15-3.

Patrik Lê Giang lần đầu lên ĐT Việt Nam, chờ Hoàng Hên được gọi tên
Patrik Lê Giang lần đầu lên ĐT Việt Nam, chờ Hoàng Hên được gọi tên

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Đội tuyển Malaysia ở vòng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tường Phước ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/03/2026 12:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN