PVF-CAND sắp có thầy ngoại, không chọn ông Trần Tiến Đại làm HLV

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, câu lạc bộ PVF-CAND bất ngờ chuyển hướng đàm phán với huấn luyện viên Gerard Albadalejo - người vừa mất việc tại CLB Ninh Bình. Trong khi đó, ông Trần Tiến Đại được bổ nhiệm làm giám đốc kĩ thuật và chỉ tạm thời cầm quân trong thời gian ngắn.

Việc đã có bằng huấn luyện cấp cao nhất giúp ông Đại đủ điều kiện giữ chức huấn luyện viên trưởng tại V.League. Tuy nhiên, thực tế việc ông Đại - nổi tiếng với vai trò môi giới cầu thủ làm công tác huấn luyện chưa được xem là phù hợp ở thời điểm hiện tại. PVF-CAND đang tìm hiểu và đàm phán với ông Gerard Albadalejo.

HLV Gerard Albadalejo là mục tiêu của PVF-CAND.

Trước đó, HLV Nguyễn Thành Công cùng 3 trợ lý vừa xin từ chức ở PVF-CAND sau chuỗi thành tích không như ý. Họ thắng HAGL ở cúp Quốc gia, thắng Bình Dương tại V.League nhưng thua thêm 3 trận và tụt xuống vị trí cuối bảng - đối diện nguy cơ xuống hạng. HLV Gerard được kì vọng sẽ giúp PVF-CAND thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Trước khi đến Việt Nam, ông Gerard Albadalejo bắt đầu làm việc tại câu lạc bộ Lleida Esportiu ở Segunda (giải hạng Nhì Tây Ban Nha) từ năm 2012. Nhà cầm quân này chưa từng làm việc tại các đội bóng La Liga trong sự nghiệp huấn luyện.

Ông Gerard Albadalejo là trợ lý cho nhiều huấn luyện viên như Toni Seligrat, Emili Vicente hay hay Idiakez. Đến năm 2015, vị chiến lược gia này đạt bước tiến lớn khi trở thành huấn luyện viên trưởng của đội dự bị Lleida Esportiu.

Đến năm 2017, ông Gerard trở thành huấn luyện viên đội 1 và đạt thành tích tương đối tốt sau 70 trận cầm quân. HLV 41 tuổi từng cùng Lleida Esportiu đánh bại đội bóng danh tiếng Real Sociedad tại La Liga.

Thời gian sau đó, ông Albadalejo tiếp tục làm việc ở giải hạng Nhì tây Ban Nha cho các đội bóng như Orihuela (2019-2021), Esportiu Europa (2022), Atletico Saguntino (2022-2023) và Badalona II (2023-2024). Từ tháng 9/2024, nhà cầm quân này thất nghiệp.

Cách đây ít ngày, việc ông Gerard xuất hiện tại sân Thanh Hóa làm dấy lên tin đồn ông sắp nhận công việc ở đội bóng này. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB Thanh Hóa phủ nhận thông tin trên.