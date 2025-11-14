Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Ghana: Cuộc so tài hấp dẫn

Giao Hữu | 17h20, 14/11 | Toyota Stadium Nhật Bản 0 - 0 Ghana (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nhật Bản vs Ghana Ghana Điểm Suzuki Taniguchi Watanabe Junnosuke Suzuki Kubo Sano Kamada Nakamura Doan Minamino Ueda Điểm Asare Seidu Djiku Salisu Adjetey Partey Sibo Annan Kudus Semenyo Ayew Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nhật Bản Nhật Bản Ghana Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Suzuki, Taniguchi, Watanabe, Junnosuke Suzuki, Kubo, Sano, Kamada, Nakamura, Doan, Minamino, Ueda Asare, Seidu, Djiku, Salisu, Adjetey, Partey, Sibo, Annan, Kudus, Semenyo, Ayew

Dù đều đã giành vé dự World Cup 2026, Nhật Bản và Ghana vẫn coi trận giao hữu trong FIFA Days tháng 11 là cơ hội quan trọng để thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi trước thềm giải đấu lớn.

Nhật Bản đang thể hiện phong độ thuyết phục. Đội quân của HLV Hajime Moriyasu vừa vô địch Cúp Đông Á 2025 với thành tích toàn thắng và bất bại 3/4 trận giao hữu gần nhất, trong đó có chiến thắng lịch sử 3-2 trước Brazil. Sự ổn định này đến từ một tập thể gắn kết suốt 6 năm và sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu như Kubo, Minamino, Mitoma hay Endo.

Ghana cũng gây ấn tượng với chuỗi 5 trận bất bại, bao gồm 4 trận tại vòng loại World Cup. Thế hệ vàng với Partey, Kudus, Salisu hay Jordan Ayew giúp đội bóng của HLV Otto Addo trở thành đối thủ khó lường.

Thành tích đối đầu giữa hai đội khá cân bằng khi Nhật Bản thắng 3 và Ghana thắng 2 trong 5 lần gặp nhau. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, "Samurai Xanh" vẫn được đánh giá nhỉnh hơn và nhiều khả năng sẽ tận dụng kỹ thuật của Kubo, Minamino hay Ito để hướng đến một chiến thắng đẹp mắt.