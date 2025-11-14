Trực tiếp bóng đá Nhật Bản - Ghana: Cuộc so tài hấp dẫn
(17h20, 14/11, Giao hữu) Nhật Bản tiếp Ghana trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026, hứa hẹn màn trình diễn kỹ thuật và chiến thuật hấp dẫn.
Giao Hữu | 17h20, 14/11 | Toyota Stadium
Điểm
Suzuki
Taniguchi
Watanabe
Junnosuke Suzuki
Kubo
Sano
Kamada
Nakamura
Doan
Minamino
Ueda
Điểm
Asare
Seidu
Djiku
Salisu
Adjetey
Partey
Sibo
Annan
Kudus
Semenyo
Ayew
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Dù đều đã giành vé dự World Cup 2026, Nhật Bản và Ghana vẫn coi trận giao hữu trong FIFA Days tháng 11 là cơ hội quan trọng để thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi trước thềm giải đấu lớn.
Nhật Bản đang thể hiện phong độ thuyết phục. Đội quân của HLV Hajime Moriyasu vừa vô địch Cúp Đông Á 2025 với thành tích toàn thắng và bất bại 3/4 trận giao hữu gần nhất, trong đó có chiến thắng lịch sử 3-2 trước Brazil. Sự ổn định này đến từ một tập thể gắn kết suốt 6 năm và sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu như Kubo, Minamino, Mitoma hay Endo.
Ghana cũng gây ấn tượng với chuỗi 5 trận bất bại, bao gồm 4 trận tại vòng loại World Cup. Thế hệ vàng với Partey, Kudus, Salisu hay Jordan Ayew giúp đội bóng của HLV Otto Addo trở thành đối thủ khó lường.
Thành tích đối đầu giữa hai đội khá cân bằng khi Nhật Bản thắng 3 và Ghana thắng 2 trong 5 lần gặp nhau. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, "Samurai Xanh" vẫn được đánh giá nhỉnh hơn và nhiều khả năng sẽ tận dụng kỹ thuật của Kubo, Minamino hay Ito để hướng đến một chiến thắng đẹp mắt.
