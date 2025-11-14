29 anh hào đã đoạt vé World Cup: Pháp chính thức dự hội, Na Uy chờ mở tiệc

Nigeria & CHDC Congo vào chung kết vé vớt khu vực châu Phi, tống tiễn Onana & Mbeumo

Cuộc đua tranh vé ở khu vực châu Phi đã dần khép lại khi trong buổi tối 13/11, 4 đội vào bán kết vòng playoff tranh vé vớt đã gặp nhau. Ở trận bán kết đầu tiên, Nigeria dù mạnh hơn và dẫn bàn trước lại bị Gabon kéo vào hiệp phụ sau bàn thắng của Mario Lemina ở phút 89.

Osimhen và các cầu thủ Nigeria khiến giấc mơ World Cup vẫn dang dở với Aubameyang

Nhưng pha lập công của Lemina cũng là bàn duy nhất của Gabon, trong khi ở hiệp phụ Chidera Ejuke đưa Nigeria lại vượt lên, và cú đúp của Victor Osimhen sau đó ấn định thắng lợi 4-1 cho Nigeria. Như vậy Pierre-Emerick Aubameyang có lẽ sẽ không bao giờ được góp mặt ở World Cup cùng Gabon.

Ở trận còn lại, Cameroon và Cộng hòa dân chủ Congo đã trải qua 90 phút không có bàn thắng nào được ghi với khá nhiều cơ hội bỏ lỡ từ phía hai đội. Nhưng ở phút bù giờ lại khác: một sai lầm kèm người ở cột xa trong một quả phat góc của Cameroon đã bị trừng phạt, và Chancel Mbemba đã băng vào sút cận thành đánh bại Andre Onana để mang lại chiến thắng 1-0 cho Congo.

Như vậy Nigeria và CHDC Congo sẽ gặp nhau trong trận chung kết playoff vào đêm ngày 16/11 để quyết định tấm vé vớt đến World Cup. Trong khi đó những Onana, Baleba và Mbeumo đã hết hy vọng tham gia sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Pháp chắc vé, Na Uy gần như chắc chắn trở lại World Cup

Trong trận sân nhà cuối cùng ở vòng loại, ĐT Na Uy đã không khiến Vua Harald V, vợ chồng Thái tử Haakon cùng 28.000 khán giả có mặt tại sân vận động phải thất vọng. Dù phải đợi đến hiệp 2, Na Uy vẫn thắng đậm Estonia 4-1 với cú đúp cho cả Erling Haaland và Alexander Sorloth, trong đó có tới 3 cú đánh đầu.

Haaland và các đồng đội chỉ còn chờ vé World Cup về tay

Trận thắng này khiến Na Uy đã gần như cầm chắc vé dự World Cup 2026, bởi trừ khi họ thua Italia với tỷ số 0-9 ở lượt cuối tại San Siro, Na Uy sẽ chiếm ngôi nhất bảng I. Italia phải rất chật vật mới thắng đội yếu Moldova 2-0 và kết quả này thực sự không giúp họ bao nhiêu.

Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên Na Uy tham dự sau 28 năm, lần cuối là vào năm 1998 với thế hệ của những Ronny Johnsen, Tore Andre Flo, Ole Gunnar Solskjaer và đương kim HLV trưởng ĐTQG Stale Solbakken.

Trong khi Na Uy vẫn phải chờ, Pháp đã chắc chắn đoạt vé sau khi đánh bại Ukraine 4-0 trên sân nhà với các bàn thắng đều ghi ở hiệp 2. Pháp đã hơn Ukraine và Iceland tới 6 điểm trong khi chỉ còn 1 lượt trận nữa, và HLV Didier Deschamps có thể thảnh thơi lên kế hoạch cho kỳ World Cup cuối cùng của ông với "Les Bleus".

ĐT Pháp đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở vòng loại

Nói đến Iceland, trước khi Pháp gặp Ukraine thì Iceland đã thắng 2-0 tại sân của Azerbaijan với 2 bàn đều ghi ở hiệp 1. Trận thắng này đưa Iceland vươn lên nhì bảng, bằng điểm Ukraine nên ở lượt cuối 2 đội này sẽ đối đầu trực tiếp cho vị trí nhì bảng D cùng tấm vé playoff.

Bồ Đào Nha chưa thể ăn mừng, Hungary bám sát

Cú sốc đã xảy ra ở bảng F khi Bồ Đào Nha thua ê mặt 0-2 trước Cộng hòa Ireland trên sân khách. Ireland không chỉ thắng mà còn khiến Cristiano Ronaldo ăn thẻ đỏ trực tiếp ở hiệp 2. Cũng ở bảng này, Hungary đá trước và họ đã thắng Armenia 1-0 trên sân khách nhờ bàn thắng của Barnabas Varga do Dominik Szoboszlai kiến tạo trong hiệp 1.

Bồ Đào Nha thua sốc và Ronaldo sẽ không được đá ở lượt cuối

Với kết quả này, Bồ Đào Nha dù hơn Hungary 2 điểm nhưng vẫn phải thắng trận gặp Armenia sắp tới để chắc chắn đi tiếp. Hungary sẽ phải thắng Ireland, nếu không đủ để vượt qua Bồ Đào Nha thì ít nhất cũng sẽ cầm chắc suất playoff, do Ireland chỉ kém Hungary 1 điểm và chắc chắn sẽ chơi tấn công để giành 3 điểm ở trận đấu tới.

Bồ Đào Nha được đá lượt cuối trên sân nhà, và đang hơn 3 đơn vị hiệu số so với Hungary. Do đó không có Ronaldo sẽ không phải là cái cớ bào chữa nếu một cú sốc xảy ra.