Tranh cãi Arsenal thoát bàn thua phút 90+5: Lộ bằng chứng VAR sai lầm, West Ham khiếu nại

VAR gây tranh cãi

Arsenal đã đánh bại West Ham 1-0 để tiến gần hơn tới chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng cuộc đua tưởng như nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của “Pháo thủ” lại suýt bị ảnh hưởng khi cú dứt điểm của Callum Wilson đưa bóng qua vạch vôi ở những phút bù giờ 90+5.

Đoạn video quay chậm cho thấy Declan Rice ôm chặt Mavropanos trong tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa bị từ chối của West Ham

Tuy nhiên, bầu không khí bùng nổ tại sân London nhanh chóng lắng xuống khi trọng tài Chris Kavanagh được yêu cầu ra màn hình VAR để xem lại tình huống Pablo tác động lên thủ môn David Raya. Sau nhiều lần xem lại pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, vị “vua áo đen” quyết định không công nhận bàn thắng, mang lại lợi thế lớn cho Arsenal trong cuộc đua vô địch, đồng thời tạo ra ảnh hưởng đáng kể ở cả hai đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Dẫu vậy, nhiều cổ động viên tức giận sau khi đoạn video quay chậm cho thấy rằng trong lúc Pablo bên phía West Ham va chạm với thủ môn Raya, đã có hàng loạt tình huống tranh chấp khác diễn ra cùng thời điểm. Đáng chú ý nhất là việc Declan Rice ôm chặt phần hông của Konstantinos Mavropanos khi bóng được treo vào vòng cấm.

Trên sóng bình luận của Sky Sports, Peter Drury và Gary Neville cho biết VAR có xem xét tình huống này, nhưng xác định nó không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng vì xảy ra sau pha va chạm giữa Raya và Pablo. Tuy nhiên, góc quay phía sau lại cho thấy Rice đã giữ Mavropanos từ trước tình huống khiến bàn thắng bị hủy.

West Ham khiếu nại

Theo tờ Express (Anh), West Ham đã lập tức đưa ra khiếu nại. Đội bóng thành London cho rằng nhiều tình huống tương tự ở các trận đấu trước đã được “đánh giá theo cách khác”, đồng thời dẫn chứng trận gặp Brentford gần đây, nơi những phản ứng của họ không được lắng nghe. Nếu giữ lại được 1 điểm từ trận đấu này, West Ham sẽ bằng điểm với Tottenham, đồng thời khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Đội trưởng West Ham, Jarrod Bowen, là một trong những người phản ứng dữ dội nhất với quyết định của trọng tài. Trong buổi phỏng vấn sau trận, cầu thủ người Anh khẳng định rằng trong vòng cấm còn có nhiều tình huống kéo người khác diễn ra giữa các cầu thủ, chứ không chỉ riêng pha va chạm giữa Pablo và thủ môn Raya.

Bowen chia sẻ: “Đúng vậy, chúng tôi cảm thấy bị xử ép. Có rất nhiều cách để tôi trả lời câu hỏi này. Bởi vì chúng tôi là bên chịu thiệt nên tất nhiên sẽ cảm thấy không công bằng. Bóng đá là môn thể thao mang đến cảm xúc và những khoảnh khắc lớn. Chúng tôi đã có khoảnh khắc của mình và nghĩ rằng đội đã trở lại trận đấu. Nhưng rồi họ mất tới năm phút chỉ để cố tìm ra điều gì đó”.

Tâm điểm của dư luận

Phát biểu trên BBC Radio 5 Live, cựu trọng tài Premier League Darren Cann đã bảo vệ quyết định của đồng nghiệp cũ: “Đó là pha phạm lỗi khi Pablo giữ tay của Raya và rõ ràng cản trở thủ môn.

Ông nói thêm: “Ngoài ra, Raya cũng bị kéo áo bởi Jean Clair Todibo. Thật đáng tiếc cho West Ham vì thời điểm của trận đấu, nhưng đó là lỗi, và đó mới là điều quan trọng nhất.

Cánh tay của Pablo chắn ngang Raya, nhưng điều mấu chốt là cậu ấy giữ tay thủ môn. Raya không định đấm bóng mà muốn bắt dính. Việc có cánh tay tác động vào người khiến cậu ấy không thể bắt bóng và rõ ràng đã bị cản trở”.

Giải thích về quyết định của trọng tài, Trung tâm điều hành trận đấu của Premier League thông báo: “Sau khi VAR kiểm tra, trọng tài thay đổi quyết định ban đầu công nhận bàn thắng cho West Ham. Thông báo từ trọng tài: ‘Sau khi xem lại, cầu thủ số 19 (Pablo) của West Ham phạm lỗi với thủ môn (Raya). Quyết định cuối cùng là đá phạt trực tiếp’”.