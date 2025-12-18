Video bóng đá Newcastle - Fulham: Vỡ òa phút 90+2 (League Cup)

Ngay phút thứ 10, Newcastle đã có được bàn thắng mở điểm trước Fulham. Wissa mang tới khác biệt khi anh dứt điểm bồi trong pha bóng lộn xộn ở trong vòng cấm đối thủ.

Newcastle mở điểm tưng bừng

Fulham không hề nao núng dù nhận bàn thua sớm. Phút 16, họ gỡ hòa. Robinson tạt bóng loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Newcastle, tạo điều kiện để Lukic ghi bàn.

Trong thời gian còn lại của hiệp một, Newcastle và Fulham còn tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý khác. Nhưng không đội nào tận dụng được thời cơ.

Bước sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co. Hàng tá cơ hội được đôi bên mang tới, nhưng chỉ có "Chích chòe" có được bàn thắng thứ 2. Phút 90+2, Tonali tạt bóng chuẩn xác để Miley đánh đầu tung lưới Fulham.

Bàn thắng quyết định này mang về chiến thắng 2-1 cho Newcastle, kèm theo đó là tấm vé vào bán kết League Cup.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 2-1 Fulham (H1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo):

Newcastle: Wissa 10', Miley 90+2' (Tonali)

Fulham: Lukic 16' (Robinson)

Đội hình xuất phát:

Newcastle: Ramsdale, Miley, Thiaw, Schar, Livramento, Willock, Guimaraes, Ramsey, Murphy, Wissa, Barnes

Fulham: Lecomte, Tete, Andersen, Cuenca, Robinson, Berge, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Kevin, Jimenez