Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: Vụ Isak phủ bóng đại chiến (Ngoại hạng Anh)
(2h, 26/8, vòng 2 Ngoại hạng Anh) Trận đấu này diễn ra giữa lúc tương lai của Isak vẫn đang âm ỉ trong nội bộ Newcastle.
Premier League | 2h, 26/8 | St. James Park
Điểm
Pope
Livramento
Dan Burn
Schar
Trippier
Guimaraes
Joelinton
Tonali
Elanga
Gordon
Barnes
Điểm
Alisson
Kerkez
Van Dijk
Konate
Szoboszlai
Endo
Gravenberch
Gakpo
Wirtz
Salah
Ekitike
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Newcastle nhợt nhạt trong tấn công
Không có Alexander Isak trong đội hình do vụ đòi chuyển sang Liverpool, Newcastle mở màn mùa giải một cách khá mờ nhạt trước Aston Villa. Trận hòa 0-0 trong thế đá hơn người là trận thứ 2 liên tiếp Newcastle không ghi được bàn, và là trận thứ 3 liên tiếp tính cả ở Premier League.
Liverpool tấn công dồn dập
Liverpool không chơi tốt nhất có thể, nhưng hàng công hùng hậu của họ đã đưa đội về đích với 3 điểm trong trận thắng Bournemouth 4-2. Giờ sẽ là một Newcastle mạnh hơn nhưng cũng có hàng phòng ngự khá già cỗi, khiến cơ hội ghi bàn của Liverpool sẽ là khá nhiều.
Tuy vậy hàng phòng ngự của họ sẽ vắng mặt Jeremie Frimpong đêm nay do chấn thương, trong khi Conor Bradley vẫn chưa bình phục 100%. Có thông tin Dominik Szoboszlai sẽ được điều động đá hậu vệ phải, trong khi tuyến giữa dễ sẽ có sự vắng mặt của Alexis Mac Allister, người đang bị đồn là chuẩn bị chăm bạn gái sắp đẻ.
