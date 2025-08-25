Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: Vụ Isak phủ bóng đại chiến (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 26/8 | St. James Park Newcastle 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Liverpool Liverpool Điểm Pope Livramento Dan Burn Schar Trippier Guimaraes Joelinton Tonali Elanga Gordon Barnes Điểm Alisson Kerkez Van Dijk Konate Szoboszlai Endo Gravenberch Gakpo Wirtz Salah Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pope, Livramento, Dan Burn, Schar, Trippier, Guimaraes, Joelinton, Tonali, Elanga, Gordon, Barnes Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Szoboszlai, Endo, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

Newcastle nhợt nhạt trong tấn công

Không có Alexander Isak trong đội hình do vụ đòi chuyển sang Liverpool, Newcastle mở màn mùa giải một cách khá mờ nhạt trước Aston Villa. Trận hòa 0-0 trong thế đá hơn người là trận thứ 2 liên tiếp Newcastle không ghi được bàn, và là trận thứ 3 liên tiếp tính cả ở Premier League.

Liverpool tấn công dồn dập

Liverpool không chơi tốt nhất có thể, nhưng hàng công hùng hậu của họ đã đưa đội về đích với 3 điểm trong trận thắng Bournemouth 4-2. Giờ sẽ là một Newcastle mạnh hơn nhưng cũng có hàng phòng ngự khá già cỗi, khiến cơ hội ghi bàn của Liverpool sẽ là khá nhiều.

Tuy vậy hàng phòng ngự của họ sẽ vắng mặt Jeremie Frimpong đêm nay do chấn thương, trong khi Conor Bradley vẫn chưa bình phục 100%. Có thông tin Dominik Szoboszlai sẽ được điều động đá hậu vệ phải, trong khi tuyến giữa dễ sẽ có sự vắng mặt của Alexis Mac Allister, người đang bị đồn là chuẩn bị chăm bạn gái sắp đẻ.