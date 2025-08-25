Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: Vụ Isak phủ bóng đại chiến (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Liverpool

(2h, 26/8, vòng 2 Ngoại hạng Anh) Trận đấu này diễn ra giữa lúc tương lai của Isak vẫn đang âm ỉ trong nội bộ Newcastle.

   

Premier League | 2h, 26/8 | St. James Park

Newcastle
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: Vụ Isak phủ bóng đại chiến (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: Vụ Isak phủ bóng đại chiến (Ngoại hạng Anh) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Đội hình

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: Vụ Isak phủ bóng đại chiến (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Livramento, Dan Burn, Schar, Trippier, Guimaraes, Joelinton, Tonali, Elanga, Gordon, Barnes
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Liverpool: Vụ Isak phủ bóng đại chiến (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Szoboszlai, Endo, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

Newcastle nhợt nhạt trong tấn công

Không có Alexander Isak trong đội hình do vụ đòi chuyển sang Liverpool, Newcastle mở màn mùa giải một cách khá mờ nhạt trước Aston Villa. Trận hòa 0-0 trong thế đá hơn người là trận thứ 2 liên tiếp Newcastle không ghi được bàn, và là trận thứ 3 liên tiếp tính cả ở Premier League

Liverpool tấn công dồn dập

Liverpool không chơi tốt nhất có thể, nhưng hàng công hùng hậu của họ đã đưa đội về đích với 3 điểm trong trận thắng Bournemouth 4-2. Giờ sẽ là một Newcastle mạnh hơn nhưng cũng có hàng phòng ngự khá già cỗi, khiến cơ hội ghi bàn của Liverpool sẽ là khá nhiều.

Tuy vậy hàng phòng ngự của họ sẽ vắng mặt Jeremie Frimpong đêm nay do chấn thương, trong khi Conor Bradley vẫn chưa bình phục 100%. Có thông tin Dominik Szoboszlai sẽ được điều động đá hậu vệ phải, trong khi tuyến giữa dễ sẽ có sự vắng mặt của Alexis Mac Allister, người đang bị đồn là chuẩn bị chăm bạn gái sắp đẻ.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Dự đoán tỷ số Newcastle - Liverpool: "Mối thâm thù" vì Isak (Ngoại hạng Anh)
Dự đoán tỷ số Newcastle - Liverpool: "Mối thâm thù" vì Isak (Ngoại hạng Anh)

(2h, 26/8, vòng 2 Ngoại hạng Anh) Thương vụ chuyển nhượng chưa hồi kết đã tạo nên bối cảnh đặc biệt cho trận đấu giữa Newcastle và Liverpool, khi...

Bấm xem >>

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

25/08/2025 17:59 PM (GMT+7)
