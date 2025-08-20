Isak tố Newcastle "lật lọng", CLB lập tức đáp trả

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Tiền đạo Alexander Isak và Newcastle đã liên tục đáp trả qua lại nhau trong thời gian gần đây, khi ngôi sao người Thụy Điển chưa thể rời khỏi sân St James' Park.

   

🤬Isak tố Newcastle "hứa suông"

Gần đây, tền đạo Isak của Newcastle đã chọn không tham dự lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA). Thay vào đó, ngôi sao người Thụy Điển đăng dòng trạng thái chỉ trích Newcastle trên mạng xã hội cá nhân.

Cụ thể, Isak cho biết: "Tôi tự hào khi được các đồng nghiệp công nhận cho 1 vị trí trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh của PFA mùa giải 2024/25. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn các đồng đội và mọi người tại Newcastle vì đã ủng hộ tôi.

Isak "chiến tranh lạnh" với Newcastle

Isak "chiến tranh lạnh" với Newcastle

Tôi không tham dự lễ trao giải vì với những gì đang diễn ra, tôi cảm thấy không phù hợp để có mặt. Tôi đã im lặng quá lâu trong khi người khác lên tiếng. Sự im lặng đó đã để người ta tự tạo ra những câu chuyện không phản ánh đúng những gì đã diễn ra sau cánh cửa đóng kín.

Thực tế là đã có những lời hứa được đưa ra và CLB đã biết rõ lập trường của tôi từ lâu. Việc giờ đây hành động như thể các vấn đề này mới xuất hiện là không trung thực. Khi lời hứa bị phá vỡ và niềm tin không còn, mối quan hệ không thể tiếp tục. Đó là tình trạng hiện tại của tôi và đó là lý do dẫn đến sự thay đổi. Điều đó tốt cho đôi bên, không chỉ riêng tôi".

Isak rất quyết tâm đến Liverpool. Nhưng cuối cùng, thỏa thuận vẫn đi vào bế tắc bởi Newcastle hét giá quá cao và làm mọi cách để trì hoãn đàm phán chuyển nhượng.

😞Newcastle đáp trả Isak

Trước tuyên bố gây sốc của Isak, Newcastle đã có thông báo đáp trả. Fanpage của "Chích chòe" đăng dòng trạng thái như sau: "Chúng tôi thất vọng khi biết về bài đăng trên mạng xã hội của Alexander Isak. Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng Isak vẫn đang còn hợp đồng và không có bất kỳ cam kết nào từ phía quan chức CLB rằng anh ấy có thể rời Newcastle trong mùa hè này. 

Chúng tôi muốn giữ những cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng cũng hiểu rằng các cầu thủ có mong muốn riêng và chúng tôi lắng nghe quan điểm của họ. Như đã giải thích với Isak và người đại diện, mọi quyết định của chúng tôi luôn đặt lợi ích của Newcastle, đội bóng và người hâm mộ lên hàng đầu.

Newcastle tuyên bố rõ ràng các điều kiện để bán anh ấy trong mùa hè này không được đáp ứng và chúng tôi không dự đoán từ trước rằng điều đó sẽ xảy ra. Đây là CLB bóng đá tự hào với truyền thống lâu đời và chúng tôi nỗ lực duy trì tinh thần gia đình. Isak vẫn là một phần của gia đình chúng tôi và sẽ được chào đón trở lại khi anh ấy sẵn sàng tái hợp với đồng đội".

Truyền thông Anh gần đây đưa tin Liverpool nâng giá hỏi mua Isak lên 130 triệu bảng. Con số này hiện vẫn thấp hơn mức phí 150 triệu bảng mà Newcastle yêu cầu.

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

20/08/2025 09:37 AM (GMT+7)
