Trực tiếp bóng đá Hull City - Aston Villa: "Bầy hổ" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 5/9, vòng 3) Tân binh Hull City đang có màn khởi đầu thăng hoa tại Premier League 2026/27 tràn đầy tự tin tiếp đón một Aston Villa đang bế tắc và chìm trong khủng hoảng phong độ đầu mùa.
Premier League | 21h, 5/9 | The City Ground
Điểm
Matz Sels
Cunha
Milenkovic
Murillo
Aina
Schlager
McAtee
Neco Williams
Gibbs White
Ndoye
Igor Jesus
Điểm
Antonin Kinsky
Gray
Van Hecke
Van de Ven
Robertson
Bentancur
Tonali
Porro
Fernandes
Mathys Tel
Marmoush
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hull City bay cao nhờ hàng thủ kiên cố
Đội bóng của HLV Sergej Jakirovic đang là hiện tượng thú vị nhất ở giai đoạn đầu Premier League mùa này.
Sau hai chiến thắng ấn tượng trước Manchester United (2-0) và Coventry City (1-0), Hull City tạm chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối.
Sự tự tin cùng khả năng tổ chức phòng ngự lỳ lợm sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất của "Những chú hổ" khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại MKM Stadium.
Bản lĩnh của Aston Villa và bài toán bế tắc
Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, Aston Villa của Unai Emery đang trải qua quãng thời gian khởi đầu thảm họa.
Trắng tay cả 2 vòng đấu đầu tiên, để thủng lưới 5 bàn và chưa một lần tìm thấy đường vào khung thành đối phương là con số báo động với đội bóng thành Birmingham.
Mặc dù áp đảo về lịch sử đối đầu trong quá khứ, Aston Villa sẽ phải vượt qua muôn vàn áp lực tâm lý nếu muốn tìm kiếm điểm số đầu tiên ở chuyến làm khách lần này.
Hull City tiếp tục gây tiếng vang với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Liverpool và Tottenham chưa có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/27.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2026 17:02 PM (GMT+7)