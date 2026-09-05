Trực tiếp bóng đá Hull City - Aston Villa: "Bầy hổ" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 5/9 | The City Ground Nottingham Forest 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nottingham Forest vs Tottenham Tottenham Điểm Matz Sels Cunha Milenkovic Murillo Aina Schlager McAtee Neco Williams Gibbs White Ndoye Igor Jesus Điểm Antonin Kinsky Gray Van Hecke Van de Ven Robertson Bentancur Tonali Porro Fernandes Mathys Tel Marmoush Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nottingham Forest Nottingham Forest Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Matz Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, Schlager, McAtee, Neco Williams, Gibbs White, Ndoye, Igor Jesus Antonin Kinsky, Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Porro, Fernandes, Mathys Tel, Marmoush

Hull City bay cao nhờ hàng thủ kiên cố

Đội bóng của HLV Sergej Jakirovic đang là hiện tượng thú vị nhất ở giai đoạn đầu Premier League mùa này.

Sau hai chiến thắng ấn tượng trước Manchester United (2-0) và Coventry City (1-0), Hull City tạm chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối.

Sự tự tin cùng khả năng tổ chức phòng ngự lỳ lợm sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất của "Những chú hổ" khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại MKM Stadium.

Bản lĩnh của Aston Villa và bài toán bế tắc

Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, Aston Villa của Unai Emery đang trải qua quãng thời gian khởi đầu thảm họa.

Trắng tay cả 2 vòng đấu đầu tiên, để thủng lưới 5 bàn và chưa một lần tìm thấy đường vào khung thành đối phương là con số báo động với đội bóng thành Birmingham.

Mặc dù áp đảo về lịch sử đối đầu trong quá khứ, Aston Villa sẽ phải vượt qua muôn vàn áp lực tâm lý nếu muốn tìm kiếm điểm số đầu tiên ở chuyến làm khách lần này.