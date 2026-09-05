Trực tiếp bóng đá Hull City - Aston Villa: "Bầy hổ" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Ninh Bình 05/09/26 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
1
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
0
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội 05/09/26 - Trực tiếp
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
1
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
0
Newcastle United vs Bournemouth 05/09/26 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
1
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
2
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester City vs Coventry City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Napoli
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Hull City vs Aston Villa
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Schalke 04 vs Bayern Munich
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nice vs Le Mans
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Paris FC
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-

Trực tiếp bóng đá Hull City - Aston Villa: "Bầy hổ" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Aston Villa

(23h30, 5/9, vòng 3) Tân binh Hull City đang có màn khởi đầu thăng hoa tại Premier League 2026/27 tràn đầy tự tin tiếp đón một Aston Villa đang bế tắc và chìm trong khủng hoảng phong độ đầu mùa.

   

Premier League | 21h, 5/9 | The City Ground

Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Hull City - Aston Villa: "Bầy hổ" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Hull City - Aston Villa: "Bầy hổ" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
Tottenham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Hull City - Aston Villa: "Bầy hổ" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
Matz Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, Schlager, McAtee, Neco Williams, Gibbs White, Ndoye, Igor Jesus
Trực tiếp bóng đá Hull City - Aston Villa: "Bầy hổ" tiếp mạch thăng hoa (Ngoại hạng Anh) - 1
Antonin Kinsky, Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Porro, Fernandes, Mathys Tel, Marmoush

Hull City bay cao nhờ hàng thủ kiên cố

Đội bóng của HLV Sergej Jakirovic đang là hiện tượng thú vị nhất ở giai đoạn đầu Premier League mùa này.

Sau hai chiến thắng ấn tượng trước Manchester United (2-0) và Coventry City (1-0), Hull City tạm chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối.

Sự tự tin cùng khả năng tổ chức phòng ngự lỳ lợm sẽ là vũ khí nguy hiểm nhất của "Những chú hổ" khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại MKM Stadium.

Bản lĩnh của Aston Villa và bài toán bế tắc

Trái ngược hoàn toàn với đội chủ nhà, Aston Villa của Unai Emery đang trải qua quãng thời gian khởi đầu thảm họa.

Trắng tay cả 2 vòng đấu đầu tiên, để thủng lưới 5 bàn và chưa một lần tìm thấy đường vào khung thành đối phương là con số báo động với đội bóng thành Birmingham.

Mặc dù áp đảo về lịch sử đối đầu trong quá khứ, Aston Villa sẽ phải vượt qua muôn vàn áp lực tâm lý nếu muốn tìm kiếm điểm số đầu tiên ở chuyến làm khách lần này.

8

Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
Nóng bảng xếp hạng NHA: Liverpool - Tottenham sa lầy, "hiện tượng" Hull City bay cao
Nóng bảng xếp hạng NHA: Liverpool - Tottenham sa lầy, "hiện tượng" Hull City bay cao

Hull City tiếp tục gây tiếng vang với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Liverpool và Tottenham chưa có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh 2026/27.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 17:02 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN