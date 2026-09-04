Chelsea chuẩn bị "vũ khí" lạ, hóa giải đòn sở trường của Arsenal

Chiêu tập lạ của Xabi Alonso nhằm vô hiệu hóa đặc sản Arsenal

Trước chuyến làm khách dự báo đầy sóng gió tới sân Emirates (22h30, 6/9), Chelsea đã lựa chọn phương pháp huấn luyện vô cùng độc đáo. Những hình ảnh tại đại bản doanh Cobham cho thấy hai hậu vệ Valentin Barco và Pep Chavarria liên tục cầm khiên chắn rugby để các đồng đội lao vào va chạm.

Tân binh mùa hè Pep Chavarria đã được đưa vào tập luyện cùng Chelsea.

Đây là bài tập giúp các cầu thủ "The Blues" quen với áp lực va chạm thể chất cực lớn, nhằm đối phó với những pha dàn xếp phạt góc - vốn là "vũ khí hủy diệt" giúp Arsenal ghi tới 22 bàn từ các tình huống cố định ở mùa giải trước.

Valentin Barco cầm khiên tập rugby đỡ cú lao vào của đồng đội tại Cobham.

Dù Chelsea đã có khởi đầu thăng hoa với 2 chiến thắng liên tiếp và ghi tới 7 bàn thắng, hàng thủ của họ vẫn để lộ nhiều khoảng trống khi đã thủng lưới 5 lần.

Tuy nhiên, với việc sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu (ngang bằng với Leeds), HLV Xabi Alonso tin rằng việc gia tăng khả năng tranh chấp thể chất sẽ là chìa khóa giúp Chelsea đứng vững trước những "gã khổng lồ" bên phía đội chủ nhà.

Bài tập mô phỏng va chạm thể chất toàn diện của Chelsea.

Arsenal tổn thất lực lượng trước đại chiến London

Ở chiều ngược lại, Arsenal bước vào trận derby London với sự tự tin lớn nhờ hàng phòng ngự chưa để thủng lưới bàn nào sau 2 vòng mở màn.

Dù vậy, HLV Mikel Arteta đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi cả hai trụ cột Bruno Guimaraes và Cristian Mosquera đều vắng mặt trong các buổi tập gần nhất sau chiến thắng 1-0 trước Aston Villa.

Sự vắng mặt của Mosquera vì vấn đề thể lực đã buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải tính đến phương án sử dụng tân binh Ezri Konsa để khỏa lấp khoảng trống ở hàng thủ.

Trận đại chiến sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa một Chelsea hừng hực khí thế tấn công và một Arsenal cực kỳ bản lĩnh trong khâu phòng ngự lẫn bóng chết.