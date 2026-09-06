Phụ huynh hùng hổ đến trường "hỏi tội", bị cậu bé võ sĩ MMA 12 tuổi đánh nhập viện

Một người cha tại Melbourne (Úc) đã phải nhập viện trong tình trạng thê thảm sau khi hùng hổ đến trường học để trả thù cho con gái nhưng lại tấn công nhầm một học sinh vô tội. Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi một nam sinh lớp 7 khác, vốn là một võ sĩ MMA học đường đã ra tay can thiệp, hạ gục người đàn ông trưởng thành này ngay tại chỗ.

Vị phụ huynh vì quá nóng giận đã chuốc lấy tai họa vì chạm phải học sinh giỏi võ tổng hợp. Ảnh AI minh họa

Sai lầm chí mạng từ sự nóng giận

Sự việc bắt đầu khi con gái của người đàn ông này than phiền với bố về việc mình bị bắt nạt tại trường trung học Wollert (Wollert Secondary College), thuộc vùng ngoại ô phía bắc Melbourne. Thay vì liên hệ với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng quy trình, người cha đã chọn cách tự xử lý bằng bạo lực.

Ông lập tức di chuyển đến cổng trường vào giờ tan học, hung hãn tiếp cận một nhóm nam sinh lớp 7. Tại đây, do không xác định rõ mặt mũi kẻ bắt nạt, vị phụ huynh này đã chỉ tay vào một cậu bé hoàn toàn vô tội và buông lời đe dọa cực kỳ máu lạnh, tuyên bố sẽ "cắt cổ" nam sinh này.

Màn chạm trán bất ngờ với võ sĩ MMA 12 tuổi

Sự hung hãn của người lớn đã khiến nhóm học sinh hoảng sợ, trừ một cậu bé 12 tuổi trong nhóm. Chứng kiến người bạn vô tội của mình bị đe dọa tính mạng, nam sinh này đã không ngần ngại bước ra đối đầu trực diện với vị phụ huynh. Khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, cậu bé này là một học viên Mixed Martial Arts (MMA) đã qua đào tạo bài bản.

Bất chấp sự chênh lệch lớn về chiều cao, cân nặng và thể hình của một người trưởng thành, "võ sĩ nhí" đã vận dụng hoàn hảo các kỹ thuật chiến đấu áp sát. Trận chiến diễn ra chóng vánh và hoàn toàn một chiều. Bằng những cú đòn chính xác và hiểm hóc, nam sinh 12 tuổi đã đánh gục vị phụ huynh ngay trên vỉa hè, khiến người đàn ông này ôm đầu chịu trận và nhận một trận đòn nhừ tử.

Vụ việc xảy ra ngay trước sự chứng kiến của đám đông học sinh đang tụ tập tại cổng trường, bao gồm cả cô con gái của chính vị phụ huynh này.

Phản ứng từ nhà trường và cơ quan chức năng

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ ẩu đả, lực lượng Cảnh sát Bang Victoria đã lập tức có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình. Vị phụ huynh nóng tính sau đó đã phải nhận sự chăm sóc y tế với nhiều vết thương trên cơ thể. Dù vụ việc gây rúng động, lực lượng cảnh sát cho biết hiện tại vẫn chưa có cáo buộc hình sự chính thức nào được đưa ra.

Về phía trường trung học Wollert, ban giám hiệu đã ngay lập tức thắt chặt các biện pháp an ninh tại khu vực cổng trường và các lối ra vào vào giờ tan học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Vụ việc là một bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh về việc kiềm chế sự giận dữ, đồng thời cho thấy sức mạnh của việc giáo dục võ thuật tự vệ cho trẻ em trước các mối đe dọa bạo lực.