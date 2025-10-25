Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Đi tìm trận thắng thứ 3 liên tiếp (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester United Premier League 2025-26

(23h30, 25/10) MU đang hừng hực khí thế đi tìm trận thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

   

Premier League | 23h30, 25/10 | Old Trafford

Man United
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Đi tìm trận thắng thứ 3 liên tiếp (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Đi tìm trận thắng thứ 3 liên tiếp (Ngoại hạng Anh) - 1
Brighton
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Đi tìm trận thắng thứ 3 liên tiếp (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, De Ligt, Maguire, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko
Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Đi tìm trận thắng thứ 3 liên tiếp (Ngoại hạng Anh) - 1
Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, De Cuyper, Welbeck

Tình hình lực lượng

Xét về lực lượng, Man United đang có lợi thế khi chỉ còn Lisandro Martinez đang chấn thương. Trong khi đó, Brighton sẽ vắng ít nhất 3 cầu thủ là Hinshelwood, March, Webster. Tình trạng của Gruda, Mitoma và Veltman cũng chưa rõ ràng.

Thành tích đối đầu gần đây

Man United đã thua tới 4 và chỉ thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Brighton. Ba lần làm chủ nhà gần nhất, Man United toàn trước Brighton. Lần gần nhất họ thắng Brighton trên sân Old Trafford đã cách đây 3 năm rưỡi.  Mùa trước, họ để thua cả hai lượt trước đối thủ này. Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn thua nặng hơn khi được đá trên sân nhà (1-3 so với 1-2).

8

Real Madrid - Barcelona 26.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
25/10/2025 15:57 PM (GMT+7)
