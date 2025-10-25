Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Đi tìm trận thắng thứ 3 liên tiếp (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 25/10 | Old Trafford Man United 0 - 0 Brighton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man United vs Brighton Brighton Điểm Lammens De Ligt Maguire Shaw Amad Casemiro Fernandes Dalot Mbeumo Cunha Sesko Điểm Verbruggen Wieffer Dunk Van Hecke Kadioglu Baleba Ayari Minteh Rutter De Cuyper Welbeck Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man United Man United Brighton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, De Ligt, Maguire, Shaw, Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko Verbruggen, Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu, Baleba, Ayari, Minteh, Rutter, De Cuyper, Welbeck

Tình hình lực lượng

Xét về lực lượng, Man United đang có lợi thế khi chỉ còn Lisandro Martinez đang chấn thương. Trong khi đó, Brighton sẽ vắng ít nhất 3 cầu thủ là Hinshelwood, March, Webster. Tình trạng của Gruda, Mitoma và Veltman cũng chưa rõ ràng.

Thành tích đối đầu gần đây

Man United đã thua tới 4 và chỉ thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Brighton. Ba lần làm chủ nhà gần nhất, Man United toàn trước Brighton. Lần gần nhất họ thắng Brighton trên sân Old Trafford đã cách đây 3 năm rưỡi. Mùa trước, họ để thua cả hai lượt trước đối thủ này. Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn thua nặng hơn khi được đá trên sân nhà (1-3 so với 1-2).