Trực tiếp bóng đá MU - Brighton: Đi tìm trận thắng thứ 3 liên tiếp (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 25/10) MU đang hừng hực khí thế đi tìm trận thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.
Premier League | 23h30, 25/10 | Old Trafford
Điểm
Lammens
De Ligt
Maguire
Shaw
Amad
Casemiro
Fernandes
Dalot
Mbeumo
Cunha
Sesko
Điểm
Verbruggen
Wieffer
Dunk
Van Hecke
Kadioglu
Baleba
Ayari
Minteh
Rutter
De Cuyper
Welbeck
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tình hình lực lượng
Xét về lực lượng, Man United đang có lợi thế khi chỉ còn Lisandro Martinez đang chấn thương. Trong khi đó, Brighton sẽ vắng ít nhất 3 cầu thủ là Hinshelwood, March, Webster. Tình trạng của Gruda, Mitoma và Veltman cũng chưa rõ ràng.
Thành tích đối đầu gần đây
Man United đã thua tới 4 và chỉ thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Brighton. Ba lần làm chủ nhà gần nhất, Man United toàn trước Brighton. Lần gần nhất họ thắng Brighton trên sân Old Trafford đã cách đây 3 năm rưỡi. Mùa trước, họ để thua cả hai lượt trước đối thủ này. Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn thua nặng hơn khi được đá trên sân nhà (1-3 so với 1-2).
Bruno Fernandes sẽ chạm mốc 300 trận cho MU đêm nay, nhưng anh có lẽ đã không đạt tới mốc này nếu đồng ý về Saudi Arabia.
